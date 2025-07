Enea dodaje gazu w Kozienicach i Połańcu

Wydawało się, że dostawcą technologii będzie japońska firma Mitsubishi, którą Enea zna z prac nad blokiem węglowym B11. Dlaczego ostatecznie zdecydowano się na innego dostawcę?

Rynek dostawców jest bardzo mocno obciążony. Nie tylko my w Polsce realizujemy takie inwestycje. Çalık Enerji wybrała GE Vernova ze względu na międzynarodowe doświadczenie i zastosowanie technologii w dużych projektach. Dostawca technologii GE Vernova jest liderem w dziedzinie zaawansowanych rozwiązań energetycznych i innowacyjnych technologii. Ta współpraca zapewni realizację projektu zgodnie z harmonogramem, zagwarantuje najwyższą jakość technologii oraz zwiększenie zaangażowania polskich firm w realizację inwestycji. Część kluczowych komponentów zostanie wyprodukowanych w Polsce, m.in. produkcja przez GE Vernova turbin parowych w Elblągu, generatorów we Wrocławiu; wysoki będzie udział polskich firm projektowych, budowlanych, montażowych i instalacyjnych oraz polskich dostawców urządzeń i instalacji technologicznych. To zdecydowanie wpłynie na wzrost zaangażowania polskich firm w realizację projektu. Naszym warunkiem do dalszych rozmów było zagwarantowanie dostawy technologii na 2027 r.. Tylko GE Vernova była w stanie to zrobić.

Zakontraktowaliście także ok. 800 MW mocy w blokach już istniejących w Połańcu. Co to są za inwestycje?

Wygraliśmy także aukcje dla modernizowanych bloków węglowych w Połańcu, które będą opalane biomasą i przez to będą spełniały wyższe standardy emisji CO 2 . Inwestycje już się toczą. Są to bloki, które nie korzystają obecnie ze wsparcia rynku mocy. Teraz wygrały one pięcioletnie kontrakty.

Planujecie także nowe bloki gazowe w Połańcu. Zdążycie na aukcje rynku mocy w grudniu tego roku na rok dostaw w 2030 r.?

Przygotowujemy wszystkie dokumenty i pozwolenia. Zdążymy do końca roku. Chcemy ten przetarg ogłosić jak najszybciej. Będzie to zależało od gotowości dostawców, ale jesteśmy mocno zdeterminowani do uruchomienia działań. Bardzo nam zależy na tym, aby wykonawcy zmobilizowali się i złożyli oferty na czas. W listopadzie spodziewamy się rozmów z bankami.

Czy planujecie jeszcze jakieś inne inwestycje gazowe poza Kozienicami i Połańcem?

Nie, dużych inwestycji gazowych już nie planujemy. Myślimy o pewnym rozwoju biogazowni, ale to niewielka skala.

W Polsce może powstać do lat 30. 7-9 nowych elektrowni gazowych, a rynek dostawców ogranicza się praktycznie do dwóch firm. Czy nie grozi nam spiętrzenie prac?

Jest takie ryzyko i myślę, że powinien powstać komitet sterujący w PSE, żeby np. co kwartał uzgadniać prace na naszych budowach, aby firmy mogły płynnie przemieszczać się z jednego placu budowy na drugi, aby uniknąć kolejek i opóźnień.

Czy będziecie planować nowe akwizycje w OZE na II półrocze? Czy czekacie na zmiany w prawie, jak ustawa wiatrakowa?

Nie czekamy na zmiany legislacyjne. Robimy swoje, patrząc przy tym, co przyniesie rynek. Na ten rok te największe zakupy już zrobiliśmy. Nie mamy dzisiaj w planie większych akwizycji na II półrocze. Obecne inwestycje to w większości nasze projekty, które realizujemy sami od zera i chcemy się skupić w kolejnym roku właśnie na nich. Co najważniejsze stawiamy na hybrydyzację naszych istniejących farm: tam, gdzie mamy wiatr dostawiamy fotowoltaikę, tam, gdzie mamy fotowoltaikę staramy się dostawić lub zaprojektować elektrownię wiatrową.