Trend jest jasny od lat: udział węgla w produkcji energii spada

W tym samym duchu odpowiada nam Forum Energii. – W naszym comiesięcznym raporcie prezentujemy dane szacunkowe i tak należy do nich podchodzić. Są to dane na bazie ENTSO-E (Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej – red.). Różnice, w danych prezentowanych przez nas i np. przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne wynikają z odmiennej metodologii. Nasze dane publikujemy od razu po tym, jak skończy się dany miesiąc. To sumowane dane z rozliczeń godzinowych lub kwadransowych. PSE i Agencja Rynku Energii (ośrodek statystyczny, który współpracuje z ministerstwami odpowiedzialnymi za energetykę zbierając dane – red.) publikują dane nieco później i są one skorygowane. Następnie także i my korygujemy nasze wyniki o dane udostępniane przez PSE i ARE. Zwykle trwa to ok. dwa miesiące – wyjaśnia Jędrzej Wójcik, koordynator programu elektroenergetyka w Forum Energii.

Pytany, czy już czerwcu OZE wyprzedziły węgiel w produkcji energii elektrycznej, nasz rozmówca wskazuje, że robocze dane „są na żyletki” i wielkość produkcji jest niemal równa. – To, czy z całą mocą i przekonaniem będziemy mogli powiedzieć, że OZE pierwszy raz w historii wyprzedziły w danym miesiącu węgiel w produkcji energii elektrycznej, dowiemy się za kilka tygodni. Trend jest jednak jasny i niezmienny od kilku lat. Udział węgla w produkcji energii elektrycznej spada, a ten spadek jest coraz bardziej zauważalny w miesiącach letnich dzięki dużemu udziałowi fotowoltaiki – wyjaśnia.