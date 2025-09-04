Zapisy o mrożeniu cen energii wraz z ustawą wiatrakową oraz o magazynowaniu zapasów ropy i gazu prezydent Karol Nawrocki zawetował w sierpniu. Nowe ministerstwo energii – niezależnie od projektu prezydenckiego przygotowało własny, dotyczący już tylko mrożenia cen energii do końca roku, wzbogacony jednocześnie o bony ciepłownicze.

Pierwszy z projektów przewiduje zamrożenie cen energii elektrycznej na dotychczasowym poziomie do końca 2025 r. oraz wprowadzenie całkowicie nowego rozwiązania. To bon ciepłowniczy dla gospodarstw domowych o najniższych przychodach, które korzystają z ciepła systemowego. Rozwiązanie to obejmie około 400 000 gospodarstw i pozwoli złagodzić skutki rosnących kosztów ogrzewania.

Mrożenie cen prądu i zasady przydzielania bonu ciepłowniczego

Resort energii przygotował projekt ustawy, który zakłada zamrożenie cen energii elektrycznej w ostatnim kwartale 2025 r. Projekt przewiduje utrzymanie maksymalnej ceny energii elektrycznej na poziomie 500 zł/MWh do końca 2025 r. Dzięki temu gospodarstwa domowe mają nie odczuć gwałtownego wzrostu rachunków za prąd w ostatnim kwartale roku.

Ustawa zakłada również wprowadzenie bonu ciepłowniczego dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach, korzystających z ciepła systemowego. Rozwiązanie ma chronić polskie rodziny przed nagłymi wzrostami kosztów ciepła. Z programu będzie mogło skorzystać około 400 000 gospodarstw, które osiągają dochody: do 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych i do 2454,52 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz ponoszą koszty ciepła powyżej 170 zł/GJ netto.