Aktualizacja: 04.09.2025 19:02 Publikacja: 04.09.2025 18:53
Minister energii Miłosz Motyka
Foto: Bartłomiej Sawicki
Zapisy o mrożeniu cen energii wraz z ustawą wiatrakową oraz o magazynowaniu zapasów ropy i gazu prezydent Karol Nawrocki zawetował w sierpniu. Nowe ministerstwo energii – niezależnie od projektu prezydenckiego przygotowało własny, dotyczący już tylko mrożenia cen energii do końca roku, wzbogacony jednocześnie o bony ciepłownicze.
Pierwszy z projektów przewiduje zamrożenie cen energii elektrycznej na dotychczasowym poziomie do końca 2025 r. oraz wprowadzenie całkowicie nowego rozwiązania. To bon ciepłowniczy dla gospodarstw domowych o najniższych przychodach, które korzystają z ciepła systemowego. Rozwiązanie to obejmie około 400 000 gospodarstw i pozwoli złagodzić skutki rosnących kosztów ogrzewania.
Resort energii przygotował projekt ustawy, który zakłada zamrożenie cen energii elektrycznej w ostatnim kwartale 2025 r. Projekt przewiduje utrzymanie maksymalnej ceny energii elektrycznej na poziomie 500 zł/MWh do końca 2025 r. Dzięki temu gospodarstwa domowe mają nie odczuć gwałtownego wzrostu rachunków za prąd w ostatnim kwartale roku.
Ustawa zakłada również wprowadzenie bonu ciepłowniczego dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach, korzystających z ciepła systemowego. Rozwiązanie ma chronić polskie rodziny przed nagłymi wzrostami kosztów ciepła. Z programu będzie mogło skorzystać około 400 000 gospodarstw, które osiągają dochody: do 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych i do 2454,52 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz ponoszą koszty ciepła powyżej 170 zł/GJ netto.
Bon będzie przyznawany na zasadzie „złotówka za złotówkę” – co oznacza, że będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
Wnioski o bon ciepłowniczy za 2025 rok będą przyjmowane w okresie 3 listopada – 15 grudnia 2025 roku, natomiast wnioski za 2026 rok będą przyjmowane przez gminy w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2026 r. Wypłata bonu ciepłowniczego za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku planowana jest w pierwszym kwartale 2026 roku, natomiast za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku planowana jest w trzecim kwartale 2026 r. Za proces obsługi udzielania i wypłaty bonu ciepłowniczego, a także weryfikacji poprawności danych branych pod uwagę przy naborze, odpowiedzialne będą gminy, którym zostaną pokryte koszty realizacji bonów.
Szacuje się, że koszt funkcjonowania bonu ciepłowniczego, wypłacanego dwukrotnie w 2026 roku, wyniesie łącznie około 900 mln zł.
Komitet zajął się także projektem ustawy o zapasach ropy i gazu, który został złożony przez Ministerstwo Energii po wecie Prezydenta wobec wcześniejszej nowelizacji. Nowe regulacje mają na celu utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemu zapasów obowiązkowych gazu ziemnego poprzez przedłużenie możliwości utrzymywania tych zapasów przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Zawiera także doprecyzowania przepisów w zakresie zapasów ropy i paliw, w tym zmianę struktury zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw. Projekt wprowadza zmianę struktury zapasów interwencyjnych ropy naftowej i produktów ropopochodnych, prowadząc do zwiększenia roli RARS w tworzeniu, utrzymywaniu i finansowaniu za pomocą systemu opłaty zapasowej zapasów interwencyjnych.
Ponadto, projekt wprowadza zmiany dotyczące systemu teleinformatycznego pod nazwą Platforma Paliwowa, które są odpowiedzią na liczne postulaty przedsiębiorców.
Źródło: rp.pl
