Rząd przyjął projekt ustawy o mrożeniu cen energii

Nowe przepisy przedłużają na kolejne 9 miesięcy obowiązywanie ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych, na poziomie 500 zł/MWh.

Weryfikacja taryf na drugą połowę roku

Bez tego rozwiązania, odbiorcy płaciliby ok. 623 zł/MWh, czyli tyle, ile wynosi średnia cena energii elektrycznej w grupie taryfowej G, obowiązująca od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. Tym samym ceny prądu pozostaną na niezmiennym poziomie – nie wzrosną o ok. 27 proc.

Rozwiązanie będzie obowiązywać do 30 września 2025 roku. W drugiej połowie przyszłego roku nastąpi analiza sytuacji na rynku energii i weryfikacja taryf. Niezależnie od tego, przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną mają złożyć wnioski w celu obniżenia cen energii elektrycznej w taryfach na drugą połowę 2025 roku. W ramach działań osłonowych, w 2025 roku przedłużona zostanie także zerowa stawka tzw. opłaty mocowej dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

Biznes i samorządy bez mrożenia cen

W projekcie zakłada się przedłużenie obowiązywania mechanizmu ceny maksymalnej za energię elektryczną. - Z uwagi na względną stabilizację na polskich i światowych rynkach energii elektrycznej podmioty z sektora jednostek samorządu terytorialnego, użyteczności publicznej i Małych i Średnich Przedsiębiorstw znajdują się w bezpieczniejszej sytuacji w porównaniu z odbiorcami w gospodarstwach domowych, dlatego też proponowane wsparcie skierowane zostało wyłącznie w kierunku odbiorców w gospodarstwach domowych – czytamy w uzasadnieniu.