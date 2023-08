Będą urlopy energetyczne i dziesiątki miliardów gwarancji państwa

Przepisy ustawy, wynegocjowane jeszcze pod koniec 2022 r. ze stroną społeczną, będą miały zastosowanie do firm wytwórczych, spółek serwisowych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego, spółek serwisowych przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego. Osłony będą dotyczyć pracowników spółek wytwórczych z pięciu grup energetycznych (Polska Grupa Energetyczna, Enea, Tauron, Energa, a także prywatnego ZE PAK). Elektrownie węglowe PGE, Taurona, Enei i Energi przejdą pod nadzór Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Osłony socjalne mają obejmować tzw. urlopy energetyczne, urlopy górnicze, jednorazowe odprawy pieniężne. Zgodnie z ustawą, odchodzący z pracy górnicy węgla brunatnego i pracownicy sektora elektroenergetycznego, którym do nabycia praw emerytalnych zostało nie więcej niż cztery lata, będą mogli przejść na urlopy górnicze lub energetyczne, podczas których będą otrzymywać 80 proc. dotychczasowego wynagrodzenia naliczanego jak za urlop wypoczynkowy. Dla osób z co najmniej pięcioletnim stażem pracy, które nie będą mogły skorzystać z urlopów przedemerytalnych, przewidziano jednorazowe odprawy pieniężne w wysokości 12-miesięcznego wynagrodzenia.

Całkowity koszt tych świadczeń pieniężnych będzie ponosił Skarb Państwa, udzielając dotacji budżetowej na ich pokrycie - do 31 grudnia 2053 r. włącznie. Do 2033 r. będzie to koszt 1,3 mld zł. Koszt świadczeń po 2033 r. jest trudny do oszacowania. Liczba pracowników w podmiotach objętych ustawą to ok. 23 tys. Sama pomoc musi być jeszcze notyfikowana w Komisji Europejskiej.

W tym kontekście, posłowie odrzucili poprawkę KO, która zakładała umożliwienie osobom uprawnionym wnioskowanie o przewidziane ustawą urlopy przedemerytalne i odprawy pieniężne jeszcze przed notyfikacją Komisji Europejskiej (z zawieszeniem uruchomienia świadczeń do momentu notyfikacji).

Będą rządowe gwarancje dla NABE

Następnie Sejm zajął się ustawą o gwarancjach finansowych dla zobowiązań Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Suma gwarancji ma sięgnąć 70 mld zł. Za ustawą zagłosowało 233 posłów, 214 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. Ustawa trafi teraz do Senatu.