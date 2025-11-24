Aktualizacja: 24.11.2025 19:07 Publikacja: 24.11.2025 18:53
Foto: Adobe Stock
Urząd Regulacji Energetyki przyznał rekompensaty dla przedsiębiorstw z sektorów i podsektorów energochłonnych za 2024 r. Do 97 podmiotów trafi blisko 2,92 mld zł. Spółki, które powinny otrzymać tę pomoc skarżą się jednak, że jak dotychczas tych przelewów nie dostały. Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) przesłało do premiera Donalda Tuska list w tej sprawie. Wypłat z Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Przypomnijmy, że od 2019 r. w krajach, gdzie koszty zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych wpływają na ceny energii, a w rezultacie na koszt wytwarzania produktów istnieje mechanizm kompensacji. Kwota rekompensat przyznana w 2024 r. jest związana z systematycznym wzrostem cen uprawnień do emisji CO2, które są podstawą do wyliczenia pomocy należnej przedsiębiorstwom. W przypadku najnowszych rekompensat cena terminowych uprawnień do emisji wynosiła 406,21 zł/t, podczas gdy dla rozliczeń za 2023 r. wynosiła 391,44 zł/t.
W ciągu ostatnich sześciu lat funkcjonowania systemu, podmiotom z sektorów energochłonnych przyznano łącznie ponad 9,25 mld zł wsparcia w ramach rekompensat. Podobnie jak w ubiegłym roku najwięcej środków trafiło do przedsiębiorstw zajmujących się produkcją surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (ponad 32 proc.). Na drugim miejscu znalazł się sektor producentów papieru i tektury (ponad 19 proc.), a trzecie miejsce pod względem kwoty przyznanego wsparcia należy do producentów masy włóknistej (blisko 11 proc.).
Spółki jednak nadal nie otrzymały tych środków. – W imieniu branż energochłonnych wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec opóźnień w realizacji wypłat rekompensat za rok 2024, przyznanych na podstawie ustawy z 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz.U. 2024 poz. 1215 z późn. zm.) – czytamy w liście skierowanym do premiera przez FOEEiG.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz harmonogramem, środki z tytułu rekompensat powinny zostać przekazane uprawnionym podmiotom najpóźniej do 21 listopada 2025 r. Tymczasem, mimo publikacji oficjalnego komunikatu Prezesa URE o wydaniu decyzji o przyznaniu rekompensat na łączną kwotę 2,92 mld zł dla 97 przedsiębiorstw, wypłaty wciąż nie zostały zrealizowane.
– Jest to sytuacja wymagająca pilnej reakcji, która naraża przedsiębiorstwa na poważne ryzyko utraty płynności finansowej. Opóźnienie w realizacji wypłat jest sprzeczne z ideą systemu rekompensat, który został zaprojektowany w celu łagodzenia skutków polityki klimatycznej i ochrony konkurencyjności przemysłu narażonego na ryzyko ucieczki emisji. Mechanizm rekompensat ma zapewniać stabilność finansową przedsiębiorstw ponoszących wysokie koszty energii, a nie generować dodatkowe ryzyko i niepewność. Brak terminowej wypłaty podważa sens funkcjonowania tego systemu – podkreślają firmy.
Branża wzywa „do niezwłocznego podjęcia działań w celu realizacji wypłat należnych środków. Prosimy ponadto o wskazanie przyczyn opóźnień oraz przedstawienie wiążącego terminu przekazania rekompensat”.
Pod listem podpisali się w imieniu Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu prezes Henryk Kaliś oraz w imieniu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka.
