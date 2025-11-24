Urząd Regulacji Energetyki przyznał rekompensaty dla przedsiębiorstw z sektorów i podsektorów energochłonnych za 2024 r. Do 97 podmiotów trafi blisko 2,92 mld zł. Spółki, które powinny otrzymać tę pomoc skarżą się jednak, że jak dotychczas tych przelewów nie dostały. Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) przesłało do premiera Donalda Tuska list w tej sprawie. Wypłat z Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Miliardy pomocy za wysokie koszty energii i gazu

Przypomnijmy, że od 2019 r. w krajach, gdzie koszty zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych wpływają na ceny energii, a w rezultacie na koszt wytwarzania produktów istnieje mechanizm kompensacji. Kwota rekompensat przyznana w 2024 r. jest związana z systematycznym wzrostem cen uprawnień do emisji CO2, które są podstawą do wyliczenia pomocy należnej przedsiębiorstwom. W przypadku najnowszych rekompensat cena terminowych uprawnień do emisji wynosiła 406,21 zł/t, podczas gdy dla rozliczeń za 2023 r. wynosiła 391,44 zł/t.

W ciągu ostatnich sześciu lat funkcjonowania systemu, podmiotom z sektorów energochłonnych przyznano łącznie ponad 9,25 mld zł wsparcia w ramach rekompensat. Podobnie jak w ubiegłym roku najwięcej środków trafiło do przedsiębiorstw zajmujących się produkcją surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (ponad 32 proc.). Na drugim miejscu znalazł się sektor producentów papieru i tektury (ponad 19 proc.), a trzecie miejsce pod względem kwoty przyznanego wsparcia należy do producentów masy włóknistej (blisko 11 proc.).