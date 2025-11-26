Według S&P Global średni wiek tankowców rosyjskiej floty cieni wynosi 20 lat, a 60 proc. z nich liczy ćwierć wieku i więcej. Były wśród nich jednostki 50-letnie, jak te dwie, które zderzyły się w cieśninie Kerczeńskiej, powodując katastrofę ekologiczną na rosyjskich wybrzeżach.

Tankowce bez ubezpieczeń

Małe firmy, które są ich właścicielami, zakładane wyłącznie, by ukryć prawdziwych rosyjskich nabywców starych jednostek „prawdopodobnie nie będą w stanie kupić w ich miejsce lśniących, nowych tankowców, nawet gdyby chciały” – pisze Elizabeth Brough z Atlantic Council i autorka książki „Goodbye, Globalization” cytowana przez Politico. Po kilku latach eksploatacji we flocie cieni, gdzie ubezpieczenia są iluzją, a przeglądy–pobieżną konserwacją, rdzewiejące tankowce „stają się po prostu zbyt stare, by dalej pływać” – stwierdza Brough.

W listopadzie na złom w tureckim porcie Aliaga trafił tankowiec Eagle S, odpowiedzialny za uszkodzenie kotwicą kilku podwodnych kabli w Zatoce Fińskiej. Został zatrzymany przez fińską straż przybrzeżną, a kapitan i dwóch jego podwładnych stanęli przed sądem. Fińskie władze twierdzą, że tankowiec przewoził również sprzęt szpiegowski. Jednostka liczyła 19 lat i pływała pod banderą Wysp Cooka, przewożąc rosyjską ropę od początku 2023 r.