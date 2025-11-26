Reklama
Pływający złom floty cieni Putina trafia na złomowisko

Stare tankowce rosyjskiej floty cieni, zamieniają się w prawdziwy złom. Rozbieraniem jednostek zajmują się stocznie działające w szarej strefie Azji - Indiach, Pakistanie i Bangladeszu. To niebezpieczny proceder.

Publikacja: 26.11.2025 18:55

Stare tankowce rosyjskiej floty cieni, zamieniają się w złom

Stare tankowce rosyjskiej floty cieni, zamieniają się w złom

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Według S&P Global średni wiek tankowców rosyjskiej floty cieni wynosi 20 lat, a 60 proc. z nich liczy ćwierć wieku i więcej. Były wśród nich jednostki 50-letnie, jak te dwie, które zderzyły się w cieśninie Kerczeńskiej, powodując katastrofę ekologiczną na rosyjskich wybrzeżach.

Plaża w Anapie w Krasnodarskim Kraju
Ropa
Katastrofa ekologiczna nad Morzem Czarnym. 40 km plaż Rosji skażonych mazutem

Tankowce bez ubezpieczeń

Małe firmy, które są ich właścicielami, zakładane wyłącznie, by ukryć prawdziwych rosyjskich nabywców starych jednostek „prawdopodobnie nie będą w stanie kupić w ich miejsce lśniących, nowych tankowców, nawet gdyby chciały” – pisze Elizabeth Brough z Atlantic Council i autorka książki „Goodbye, Globalization” cytowana przez Politico. Po kilku latach eksploatacji we flocie cieni, gdzie ubezpieczenia są iluzją, a przeglądy–pobieżną konserwacją, rdzewiejące tankowce „stają się po prostu zbyt stare, by dalej pływać” – stwierdza Brough.

W listopadzie na złom w tureckim porcie Aliaga trafił tankowiec Eagle S, odpowiedzialny za uszkodzenie kotwicą kilku podwodnych kabli w Zatoce Fińskiej. Został zatrzymany przez fińską straż przybrzeżną, a kapitan i dwóch jego podwładnych stanęli przed sądem. Fińskie władze twierdzą, że tankowiec przewoził również sprzęt szpiegowski. Jednostka liczyła 19 lat i pływała pod banderą Wysp Cooka, przewożąc rosyjską ropę od początku 2023 r.

Wysoka gotowość na Bałtyku. Finowie ostrzegają i wypuszczają podejrzany tankowiec
Biznes
Wysoka gotowość na Bałtyku. Finowie ostrzegają i wypuszczają podejrzany tankowiec
Agencja S&P Global zidentyfikowała 561 tankowców floty cieni o nośności prawie 50 milionów ton, transportujących rosyjską ropę. Nawet 80 proc. tych jednostek nie posiada uznanych polis OC międzynarodowych towarzystw ubezpieczeniowych. Według agencji kolejne 193 tankowce (prawie 33 miliony ton) przemieszczają się między różnymi krajami objętymi sankcjami, w tym Iranem i Wenezuelą.

Szemrane transakcje z tankowcami

Wiele statków z floty cieni przekroczyło już swój okres eksploatacji, więc „te zardzewiałe koryta” nie wytrzymują długo, zanim będą musiały zostać wycofane z eksploatacji, zauważa Brough. Oficjalnie w 2024 r. zezłomowano 409 statków; najbezpieczniej demontuje się je w Danii, Norwegii i Holandii, stosunkowo bezpiecznie w Turcji, ale dwie trzecie z nich są złomowane w krajach Azji Południowo-Wschodniej, głównie w Indiach, Pakistanie i Bangladeszu, gdzie standardy bezpieczeństwa są niskie.

Wiele tankowców floty cieni podlega sankcjom ze strony Zachodu, co utrudnia ich właścicielom sprzedaż statków na złom, ponieważ transakcje zazwyczaj przeprowadzane są w dolarach amerykańskich. Dlatego wybierają odległe porty i kraje.

Doprowadziło to do powstania szarego rynku złomowania floty cieni, pisze Brough. Podobnie jak w przypadku rosyjskiej ropy, która jest sprzedawana ze znacznym rabatem, właściciele takich tankowców są również zmuszeni do przeniesienia rabatu na nabywców. Sposób dokonywania tych płatności nie jest znany, ale prawdopodobnie nie są one dokonywane w dolarach ani w kryptowalutach, zauważa badaczka.

Proponuje ona, aby rządy zachodnie dały właścicielom takich tankowców możliwość ich oficjalnej sprzedaży pod warunkiem dostarczenia szczegółowych informacji na temat struktury floty cieni i obietnicy wycofania się z tego biznesu. Poprawiłoby to bezpieczeństwo transportu morskiego, które flota rdzewiejących, nieubezpieczonych tankowców Putina naraża każdego dnia.

Źródło: rp.pl

Surowce Ropa Naftowa flota cieni tankowce

