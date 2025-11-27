Mowa jest o Polskiej Spółce Gazownictwa, Orlenie Neptun (spółka z sektora morskich farm wiatrowych, rozwijająca projekty drugiej fazy), a także Orlenie Termika (aktywa ciepłownicze), choć tu może być największy problem. Jeśli proces przejęcia 100 proc. akcji Energi dojdzie do skutku, to pojawi się kolejne pytanie, czy Orlen podejmie decyzję o wycofaniu Energi z giełdy. Tu nie ma jasności. W grze są dwa scenariusze: pozostawienie spółki na giełdzie jako opcji na przyszłość, która pozwoli pozyskać dodatkowy kapitał z giełdy, lub wycofanie jej z obrotu. Te decyzje zapadną już w przyszłym roku i poza czynnikami ekonomicznymi, w grę będzie wchodziła także kwestia pozaekonomiczna związana z decyzjami współwłaściciela, a więc Ministerstwa Aktywów Państwowych poprzez delegowanych przez siebie członków Rady Nadzorczej. Cały proces związany z podejmowaniem kolejnych decyzji zajmie kolejne kilka miesięcy.

Będzie wojna o cenę za akcję?

Otwarte jest pytanie, czy mniejszościowi akcjonariusze posiadający niecałe 10 proc. akcji Energi zgodzą się na taką wycenę, jaką zaproponowano w zaproszeniu. Jak mówi nam Jan Trzciński reprezentujący ponad 1000 osób, drobnych akcjonariuszy, zrzeszonych w Fundacji „To, co najważniejsze”, decyzja Orlenu to pozytywna informacja szczególnie po 5 latach od przejęcia Energi przez tę płocką spółkę i po prawie 2 latach po wyroku w sprawie delistingowej (wycofanie spółki z giełdy).

– Patrząc jednak na dostępne wyceny spółki Energa, zaproponowana cena nie jest godziwa i jest kontynuacją pokrzywdzenia [o którym mówi wyrok sądu we wspomnianej powyżej sprawie – red.]. Poniekąd rozumiemy Orlen, który dąży do jak najtańszego przejęcia reszty akcji. Jednak licząc koszt kapitału, inflację (i podatek od wzrostu "inflacyjnego"), poniesione koszty działań akcjonariuszy, koszty kilkunastu już spraw sądowych, propozycja ceny jest na poziomie wezwań z czasów prezesa Daniela Obajtka, a więc z 2020 r. – mówi. Jego zdaniem dla graczy giełdowych propozycja może wydawać się atrakcyjna, dla akcjonariuszy długoterminowych, trzymających akcje od debiutu oraz pracowników, którzy otrzymali je 12 lat temu za swoją pracę, już nie. – Akcjonariusze oczekują ceny odzwierciedlającej realną wartość spółki, nie więcej – tłumaczy.

Zaproszenie do sprzedaży akcji w naturalny sposób przełożyło się na wzrost kursu Energi. Ten wynosił dzień po zaproszeniu, a więc 27 listopada 19,6 zł za akcję. Orlen uważa, że zaproponowana cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania rynkowe, a samą kwotę przygotowali rynkowi profesjonaliści zatrudnieni do tej transakcji. Za wycenę odpowiadało Pekao Investment Banking S.A.

Przeciek informacji czy dedukcja inwestorów?

Uwagę inwestorów przyciąga także fakt, że kilkanaście dni temu, jeszcze przed zakomunikowaniem rynkowi planów Orlenu wobec Energi, 10 i 12 listopada doszło do nadzwyczajnie wysokich obrotów na akcjach spółki. Pojawiły się spekulacje o wycieku poufnych informacji. W tych dwóch dniach obroty wyniosły odpowiednio 5,1 mln zł i 5,76 mln zł. Wcześniej, bo 6 listopada na panelu w ramach Kongresu EuroPower Sławomir Staszak, były prezes Energi, a obecnie członek zarządu Orlenu ds. transformacji, powiedział, że w grupie Orlen planowane jest segmentowanie poszczególnych dywizji działalności. – Ja odpowiadam za dywizję energetyczną, a przez energetykę rozumiemy nie tylko energię, ale również ciepło, czyli Orlen Termikę. Moim zadaniem jest uporządkowanie tego segmentu w pełnym wymiarze – powiedział wówczas Staszak, który zaznaczył wówczas, że decyzji ws. potencjalnego wydzielenia Energi z Orlenu nie ma. Czy tym zasugerował się rynek, czy jednak doszło do wycieku informacji poufnych? To zbada Komisja Nadzoru Finansowego. – Urząd KNF prowadzi czynności wyjaśniające obejmujące wszystkie aspekty tej sprawy. Celem UKNF jest pełna i rzetelna analiza wszystkich okoliczności oraz upublicznienie w możliwie najkrótszym terminie jej wyników – informuje KNF.