Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Ministerstwo Energii planuje przedłużenie terminu dla przedsiębiorstw MŚP na złożenie informacji dotyczących pomocy energią elektryczną?

Jakie zmiany są planowane w ustawie o bonie ciepłowniczym i dlaczego są one konieczne?

Jakie są kryteria przyznawania bonu ciepłowniczego gospodarstwom domowym?

W jaki sposób nowe przepisy mogą wpłynąć na możliwość składania wniosków o bon ciepłowniczy przez gospodarstwa domowe?

Dlaczego gminy sygnalizują brak spełnienia przesłanek do przyznania bonu ciepłowniczego i co w związku z tym się zmienia?

Kiedy ruszy możliwość składania wniosków o bon ciepłowniczy w kontekście bieżących i przyszłych okresów rozliczeniowych?

W wykazie prac legislacyjnych rządu ukazały się założenia projektu ustawy o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła. Za realizację projektu odpowiada Ministerstwo Energii. Celem projektowanych zmian ma być przedłużenie terminu na przekazanie sprzedawcom energii elektrycznej informacji od przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) o wartości udzielonej im pomocy w związku ze stosowaniem w II poł. 2024 r. ceny maksymalnej energii elektrycznej.

Wydłużenie terminu dla małych i średnich firm

Resort energii w opisie zmian wskazuje, że termin na złożenie przedmiotowych oświadczeń upłynął 30 czerwca 2025 r., a ze względu na to, że nadal pozostaje grupa MŚP, dla których termin ten okazał się niewystarczający, konieczne jest jego ponowne wydłużenie. Resort chce wydłużyć termin do 30 czerwca 2026 r., co zdaniem resortu powinno zapewnić przedsiębiorcom odpowiednią możliwość złożenia wymaganych informacji. – Niezbędne dostosowanie terminów dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub wytwarzania energii elektrycznej do składania do Zarządcy Rozliczeń – czytamy w uzasadnieniu.

Projekt ma także korygować zapis w obowiązującej ustawie o bonie ciepłowniczym. Chodzi o termin drugiego obowiązku publikacji jednoskładnikowej ceny ciepła netto, jaki został nałożony na przedsiębiorstwa energetyczne w związku z ubieganiem się o bon ciepłowniczy za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r., o który wnioski będą mogły być składane od 1 lipca 2026 r. W ustawie obecnie zapisany jest termin 30 kwietnia 2026 r., a ma być to 31 maja 2026 r. ME tłumaczy tę zmianę „potrzebą skorygowania omyłki”.

Gminy wskazują, że na obszarze wielu z nich wskazane wyżej przesłanki otrzymania bonu ciepłowniczego nie są spełnione tzn. albo w ogóle nie ma w tych gminach systemów ciepłowniczych wskazanych przez ustawę o bonie ciepłowniczym, albo jednoskładnikowa cena ciepła netto stosowana na dzień wskazany w art. 3 ust. 10 ustawy o bonie ciepłowniczym nie przekracza lub nie będzie przekraczała wskazanej wartości 170 zł/GJ. W konsekwencji, gminy sygnalizują, że brak spełnienia tych przesłanek uniemożliwia pozytywne załatwienie wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego w przypadku jego złożenia.