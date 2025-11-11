Aktualizacja: 11.11.2025 22:59 Publikacja: 11.11.2025 21:53
Foto: Bloomberg
W wykazie prac legislacyjnych rządu ukazały się założenia projektu ustawy o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła. Za realizację projektu odpowiada Ministerstwo Energii. Celem projektowanych zmian ma być przedłużenie terminu na przekazanie sprzedawcom energii elektrycznej informacji od przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) o wartości udzielonej im pomocy w związku ze stosowaniem w II poł. 2024 r. ceny maksymalnej energii elektrycznej.
Resort energii w opisie zmian wskazuje, że termin na złożenie przedmiotowych oświadczeń upłynął 30 czerwca 2025 r., a ze względu na to, że nadal pozostaje grupa MŚP, dla których termin ten okazał się niewystarczający, konieczne jest jego ponowne wydłużenie. Resort chce wydłużyć termin do 30 czerwca 2026 r., co zdaniem resortu powinno zapewnić przedsiębiorcom odpowiednią możliwość złożenia wymaganych informacji. – Niezbędne dostosowanie terminów dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub wytwarzania energii elektrycznej do składania do Zarządcy Rozliczeń – czytamy w uzasadnieniu.
Projekt ma także korygować zapis w obowiązującej ustawie o bonie ciepłowniczym. Chodzi o termin drugiego obowiązku publikacji jednoskładnikowej ceny ciepła netto, jaki został nałożony na przedsiębiorstwa energetyczne w związku z ubieganiem się o bon ciepłowniczy za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r., o który wnioski będą mogły być składane od 1 lipca 2026 r. W ustawie obecnie zapisany jest termin 30 kwietnia 2026 r., a ma być to 31 maja 2026 r. ME tłumaczy tę zmianę „potrzebą skorygowania omyłki”.
Gminy wskazują, że na obszarze wielu z nich wskazane wyżej przesłanki otrzymania bonu ciepłowniczego nie są spełnione tzn. albo w ogóle nie ma w tych gminach systemów ciepłowniczych wskazanych przez ustawę o bonie ciepłowniczym, albo jednoskładnikowa cena ciepła netto stosowana na dzień wskazany w art. 3 ust. 10 ustawy o bonie ciepłowniczym nie przekracza lub nie będzie przekraczała wskazanej wartości 170 zł/GJ. W konsekwencji, gminy sygnalizują, że brak spełnienia tych przesłanek uniemożliwia pozytywne załatwienie wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego w przypadku jego złożenia.
Dlatego też zdaniem resortu energii zasadnym jest uzupełnienie ustawy o bonie ciepłowniczym o mechanizm, który umożliwi poinformowanie gospodarstw domowych o bezprzedmiotowości składania wniosków o wypłatę bonu ciepłowniczego, a w przypadku złożenia takiego wniosku umożliwi organowi pozostawienie go bez rozpoznania, bez potrzeby generowania zbędnych czynności. W tym celu w art. 3 ustawy o bonie ciepłowniczym zostanie dodany ust. 2a, który zobliguje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do niezwłocznego zamieszczenia na stronie internetowej urzędu gminy lub w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o zaistnieniu na obszarze gminy okoliczności, uniemożliwiające spełnienie przesłanek otrzymania bonu ciepłowniczego. Te uniemożliwiające przesłanki to brak funkcjonującego systemu ciepłowniczego, z którego dostarczane byłoby ciepło do gospodarstw domowych albo to, że jednoskładnikowe ceny ciepła netto, opublikowane zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy o bonie ciepłowniczym, nie przekraczają 170 zł/GJ netto.
Projekt ustawy ma zostać przyjęty przez rząd jeszcze w tym roku.
Od 3 listopada gospodarstwa domowe, korzystające z ciepła systemowego w drugiej połowie 2025 r., mogą starać się o wsparcie w postaci bonu ciepłowniczego. Wnioski będą przyjmowane do 15 grudnia.
Bon ciepłowniczy ma być wsparciem dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego w drugiej połowie 2025 r. i w całym 2026 r. Bon będzie przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych. Otrzymają go gospodarstwa domowe, które osiągają miesięcznie dochód równy lub niższy niż 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych lub osiągają dochód równy lub niższy niż 2454,52 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Ponadto gospodarstwa te będą musiały korzystać z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne i płacić za ciepło powyżej 170 zł/GJ.
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
