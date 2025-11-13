Jest też jednak część propozycji, o których prezes PSE uważa, że warto się nad nimi pochylić. – Co do zasady, w kwestii ograniczenia środków na dystrybucję i inwestycje w sieci trzeba zachować maksymalną ostrożność i wyważyć interes każdej ze stron. Z ograniczeniem stopy zwrotu na inwestycjach poprzez obniżenie WACC do 7 proc. trzeba być maksymalnie ostrożnym, aby nie zachwiać notowaniami spółek energetycznych i nie pozbawić ich środków na modernizację sieci dystrybucyjnych. Propozycja dotyczy obniżenia stawek taryfowych, a jednocześnie powszechnie słychać o krytyce kolejek do przyłączy do sieci, a także o nowych zadaniach z zakresu bezpieczeństwa, chociażby konieczności wyposażenia sieci w systemy antydronowe. Pojawią się także propozycje powierzenia nowych zadań OSD w obszarze bilansowania, itd. To wszystko kosztuje. Musimy więc zdecydować się czego chcemy – mówi.

Dodaje, że w kontekście obniżenia wydatków na przyłączenia pomocna będzie przygotowywana tzw. ustawa sieciowa, która pozwoli zweryfikować część inwestycji, w efekcie koszty inwestycji mogą się okazać mniejsze i mniejsze mogą okazać się finalnie wydatki z opłat dystrybucyjnych. – Uważamy, że prawdziwe obniżenie cen może brać się wyłącznie z obniżki kosztów systemu, np. poprzez rozwój energetyki wiatrowej na lądzie, która nie obciąża opłaty OZE, w odróżnieniu od farm na morzu – uważa Onichimowski.

Co do obniżki VAT, jego zdaniem warto przemyśleć punktowe obniżenie podatku np. dla inwestujących w pojazdy elektryczne czy pompy ciepła. Środki z ETS powinny być inwestowane, nie przejadane. Taki jest cel tego systemu i od 2026 r. KE będzie ściśle kontrolować te przepływy.

Cios w spółki

Zdaniem Macieja Burnego z firmy doradczej Enerxperience, który był m.in. sekretarzem i członkiem rady zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w latach 2012-2018, warto zauważyć po pierwsze zmianę stanowiska prezydenta, który jeszcze kilka miesięcy temu chciał wypowiedzieć Zielony Ład, w tym dyrektywę EU ETS. Teraz proponuje wykorzystanie przychodów z EU ETS do obniżenia rachunków za prąd. Trzeba jednak pamiętać, że blisko połowa proponowanych oszczędności, a więc 350 zł w skali roku, to efekt prostego obniżenia podatku VAT. Tu przeciwny może być minister finansów, któremu uszczupliłyby się przychody przy już mocno napiętym budżecie.

– W przypadku obniżenia WACC trzeba pamiętać, że uderzamy w ten sposób głównie w spółki z udziałem Skarbu Państwa, których EBITDA opiera się obecnie na dystrybucji. Dobre warunki w segmencie dystrybucji rekompensują spółkom straty wynikające z produkcji energii elektrycznej w starszych elektrowniach węglowych, które muszą utrzymać w eksploatacji ze względów bezpieczeństwa dostaw. Przychodami przesyłowymi mogą także finansować inwestycje w dekarbonizację – mówi. Segment wytwarzania notuje gorsze wyniki z powodu spadku cen energii przy wysokich kosztach produkcji.

Nasz rozmówca wskazuje także, że co do WACC to należy do decyzji URE, który jest niezależny od rządu. – Jeśli prezes URE uzna, że inwestycje podejmowane przez spółki to koszty uzasadnione, powinien je ująć w taryfie – mówi. Jego zdaniem warto przemyśleć wykorzystanie części środków z EU ETS na zwiększenie rekompensat dla przemysłu i gospodarstw domowych, ale zostawić ich część na inwestycje ograniczające emisję.