Rząd kontynuuje finansowanie atomu. Kolejne miliardy w nowym budżecie

Zapowiedź przeznaczenia 4,6 mld zł na realizację projektu jądrowego w 2025 r. to kontynuacja trwającego od kilku lat procesu dokapitalizowania spółki odpowiedzialnej za realizację pierwszej elektrowni jądrowej. Pieniądze te mają znaleźć się przyszłorocznym budżecie, którego projekt szykuje Ministerstwo Finansów.

Już pod koniec 2022 r. przekazano łącznie pięć serii emisji obligacji na łączną kwotę 3,98 mld zł, z zapadalnością od 2024 do 2032 r. Poprzednią emisję obligacji na potrzeby PEJ przeprowadzono w 2021 r. - była niższa i wynosiła 346 mln zł. Emisja obligacji skarbowych, która została przeprowadzona 30 grudnia 2022 r., została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego spółki realizującej projekt Polskie Elektrownie Jądrowe. Do głównych zadań, które spółka PEJ realizowała w tym czasie w ramach otrzymanych środków finansowych, należała realizacja prac przygotowawczych, w tym proces projektowania elektrowni, obsługa pozyskiwania zgód i zezwoleń dla inwestycji oraz organizacja terenu lokalizacji.

Co ważne, jak wynika z założeń nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w energetykę jądrową, który pojawił się kilka dni temu, rząd planuje zapewnić w ramach dokapitalizowania PEJ kwotę 60 mld zł. Mają to być środki z budżetu państwa lub skarbowych papierów wartościowych.

Finansowanie atomu z długu

Przypomnijmy, że głównym źródłem finansowania dłużnego w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino” (Projekt) będzie amerykański EXIM Bank. - Zarówno administracja rządowa jak i spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) są w bieżącym kontakcie z EXIM Bank, w celu odpowiedniego rozpoznania procesu aplikowania o finansowanie i przygotowania spółki do złożenia wniosku o pożyczkę – informuje nas biuro pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

- Spółka posiada pełne finansowanie na prowadzone obecnie prace. Ze względu na specyfikę projektu aktualne działania odpowiadają na razie za niewielką część planowanych pełnych kosztów budowy. Otrzymane dotychczas środki od Skarbu Państwa, który jest 100 proc. właścicielem spółki, pokrywają potrzeby finansowe na okres najbliższych kilkunastu miesięcy. W międzyczasie spółka spodziewa się zatwierdzenia przez Komisję Europejską mechanizmu wsparcia, co umożliwi przejście do następnej fazy projektu. Warto przypomnieć, że docelowo Skarb Państwa planuje pokryć około 30 proc. kosztów budowy elektrowni. Pozostałe 70 proc. potrzebnych środków będzie pozyskiwane w formie kredytów udzielanych przez instytucje eksportowe krajów dostarczających komponenty do naszej elektrowni, kredytów w bankach komercyjnych oraz emisji obligacji – informują nas Polskie Elektrownie Jądrowe.