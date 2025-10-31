Reklama

Królewiec odcinany od rosyjskiej ropy i paliw. Litwa zatrzymuje tranzyt

Sytuacja w rosyjskiej enklawie wewnątrz Unii Europejskiej jest coraz trudniejsza. Wilno wstrzymuje tranzyt rosyjskiej ropy i produktów naftowych do i z obwodu królewieckiego. Także tranzyt drogowy z Białorusi został utrudniony.

Publikacja: 31.10.2025 18:28

Królewiec odcinany od rosyjskiej ropy i paliw. Litwa zatrzymuje tranzyt

Foto: Adobe Stock

Iwona Trusewicz

W 2024 r. Litewskie Koleje (LTG) przetransportowały 371 tys. ton produktów naftowych (prawie wszystkie produkty Łukoilu) z i do Rosji oraz dodatkowe 194 tys. ton ropy Łukoilu od początku 2025 r. Dziś przewoźnik ogłosił wstrzymanie transportu tych produktów, donosi agencja LRT.

Rosyjskie paliwa nie wjadą na Litwę 

Prezydent USA Donald Trump nałożył 22 października sankcje na Łukoil i Rosnieft oraz ich spółki zależne w związku z odmową Kremla zakończenia wojny na Ukrainie. Departament Skarbu USA dał Litwie miesiąc na wstrzymanie transakcji z tymi firmami. Na całym świecie sankcje USA wobec dwóch największych rosyjskich koncernów naftowych wejdą w życie 21 listopada. Do tego czasu firmy muszą zaprzestać współpracy z Rosjanami, aby uniknąć sankcji wtórnych USA i Wielkiej Brytanii.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Donald Trump karze Rosję na poważnie

„Po okresie przejściowym na sfinalizowanie transakcji, LTG nie będzie już realizować przesyłek, w które w jakikolwiek sposób zaangażowane są Łukoil lub Rosnieft, objęte sankcjami USA i Wielkiej Brytanii oraz ich spółki stowarzyszone” – głosi komunikat litewskich kolei. Co do Rosnieftu, to LTG zaznaczyła, że ​​w 2024 roku ani w tym roku przez Litwę nie przewieziono żadnych produktów Rosnieftu.

Litewski przewoźnik podkreślił również, że żadna z jego firm „nie ma bezpośrednich relacji umownych” z rosyjskimi gigantami naftowymi. „Produkty Łukoilu są transportowane tranzytem z Rosji do Królewca przez spedytorów, których nazw nie możemy ujawnić ze względu na zobowiązania umowne” – wyjaśniła LTG.

Reklama
Reklama

Transport rosyjskich produktów naftowych przez Unię Europejską został zakazany w grudniu 2022 roku (z wyjątkiem przesyłek rurociągowych). Dla Litwy zrobiono jednak wyjątek, zezwalając na transport kolejowy towarów pierwszej potrzeby z Rosji do rosyjskiej enklawy położonej wewnątrz Unii, czyli do obwodu królewieckiego. Enklawa graniczy wyłącznie z Litwą i Polską.

Rosyjskie tiry ugrzęzły na granicy Białorusi z Litwą

W marcu władze rosyjskie ogłosiły, że Litwa zmniejszyła o 30 proc. (20 tys. ton) limity przewozów towarowych koleją przez swoje terytorium. Pogorsza się też sytuacja drogowego tranzytu. W środę, 29 października, Litwa wprowadziła miesięczne ograniczenia w podróżowaniu przez przejścia graniczne w kierunku Białorusi. Wyjątek stanowi na razie tranzyt przez Królewiec.

Wcześniej prezydent republiki, Gitanas Neusėda, zaproponował ograniczenie tranzytu do Królewca. Propozycja ta pojawiła się w związku z regularnymi doniesieniami o wystrzeliwaniu balonów meteorologicznych w celu przemytu papierosów z Białorusi. Nie odnotowano żadnych takich incydentów w obwodzie królewieckim. Później minister spraw zagranicznych Litwy Kestutis Budrys oświadczył, że kraj zastrzega sobie prawo do zablokowania tranzytu ze względów bezpieczeństwa.

Czytaj więcej

Rosjanie nie chcą wypoczywać w Królewcu, boją się wojny i drożyzny
Biznes
Rosjanie nie chcą wypoczywać w Królewcu, boją się wojny i drożyzny

– Kontrole celne stały się bardziej rygorystyczne, czas przetwarzania dokumentów wydłużył się, a liczba dozwolonych korytarzy transportowych została zmniejszona – poinformował Siergiej Goz, szef firmy transportowej „Stalena” i prezes Bałtyckiego Klubu Biznesu, cytowany przez portal Delfi.

Goz wezwał przedstawicieli ambasady rosyjskiej na Litwie do spotkania z kierowcami, którzy utknęli na granicy, aby odpowiedzieć na ich pytania i pomóc w rozwiązaniu sytuacji.

Reklama
Reklama

„Nasi ludzie są w kropce. Chciałbym, aby przedstawiciel ambasadora lub zastępca ambasadora przebywający w Republice Litewskiej przyjechał i spotkał się z naszymi ludźmi i przynajmniej z nimi porozmawiał” – podsumował Goz.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Surowce Ropa Naftowa Firmy Łukoil granica Królewiec tranzyt

W 2024 r. Litewskie Koleje (LTG) przetransportowały 371 tys. ton produktów naftowych (prawie wszystkie produkty Łukoilu) z i do Rosji oraz dodatkowe 194 tys. ton ropy Łukoilu od początku 2025 r. Dziś przewoźnik ogłosił wstrzymanie transportu tych produktów, donosi agencja LRT.

Rosyjskie paliwa nie wjadą na Litwę 

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Eksplozja elektrowni na Sachalinie. Tam Gazprom produkuje LNG, a Rosnieft pompuje ropę
Surowce i Paliwa
Eksplozja elektrowni na Sachalinie. Tam Gazprom produkuje LNG, a Rosnieft pompuje ropę
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Metale ziem rzadkich Turcji nie dla Rosji i Chin. Kto na nich zarobi?
Surowce i Paliwa
Metale ziem rzadkich Turcji nie dla Rosji i Chin. Kto na nich zarobi?
Ropa i gaz już nie wystarczają na rosyjską wojnę
Surowce i Paliwa
Ropa i gaz już nie wystarczają na rosyjską wojnę
USA kupują rosyjski nikiel. Pomimo własnego embarga
Surowce i Paliwa
USA kupują rosyjski nikiel. Pomimo własnego embarga
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Kreml utajnia dane o złożach i budżecie – kolejne ograniczenia dla obywateli
Surowce i Paliwa
Kreml utajnia dane o złożach i budżecie – kolejne ograniczenia dla obywateli
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie