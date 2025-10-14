Dyrektor kijowskiego Centrum Monitorowania Energii Ołeksandr Charczenko opowiedział agencji Unian, jaka naprawdę jest sytuacja w zaporoskiej siłowni i czym ona grozi. Linia rezerwowa elektrowni jądrowej w Zaporożu – „Ferrospławnaja-1” została wyłączona przez Rosjan już 7 maja. Natomiast 23 września Rosjanie odłączyli całe zewnętrzne zasilanie elektrowni, czyli linię wysokiego napięcia 750 kV w Dnieprze. Zapotrzebowanie elektrowni na prąd, niezbędne dla bezpieczeństwa, jest zaspokajane przez rezerwowe agregaty prądotwórcze z silnikami diesla.

Rosjanie chcą ukraść elektrownię w Zaporożu

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha stwierdził, że Rosja przygotowuje się do „kradzieży” elektrowni, próbując podłączyć ją do swojej sieci energetycznej. Charczenko zwraca uwagę, że „grzebiący” w urządzeniach Zaporoża Rosjanie są poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa całej tej części Europy.

„Moskale pracują teraz nad metodą ponownego podłączenia reaktorów do systemu energetycznego. I to jest zagrożenie, ponieważ za niepodległej Ukrainy elektrownia została znacząco zmodernizowana. A rosyjscy okupanci nie mają żadnej wiedzy, umiejętności ani dostępu do amerykańskich technologii, które były wykorzystane podczas modernizacji. Jeśli spróbują ponownie podłączyć stację do sieci wysokiego napięcia i ją uruchomić, mogą pojawić się poważne zagrożenia” – mówi Charczenko i dodaje:

– Mamy tam paliwo amerykańskiego Westinghouse. Wraz z jego użyciem zmienione zostały wszystkie protokoły działania, programy bezpieczeństwa, a Rosjanie nie mają dostępu do takich technologii. Dlatego traktowanie reaktorów, których działania prawdopodobnie nie rozumieją, a oprogramowania nie znają jest igraniem z bezpieczeństwem.

Wielu ukraińskich i zagranicznych ekspertów zwraca uwagę na to, że Rosjanie mogli zaaranżować awarię Zaporoża, aby ponownie podłączyć elektrownię jądrową do swojej sieci energetycznej.