Wiceminister energii, rządowy pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna wskazał na konferencji prasowej, że polski rząd rozmawiał już z Amerykanami, Francuzami i będzie jeszcze rozmawiać z Kanadyjczykami. – Nie dostaliśmy w tej chwili odpowiedzi na nasze zaproszenie od rządu Korei. Będziemy się jeszcze z naszymi partnerami kontaktować w celu uzyskania od nich finalnych deklaracji dotyczących zaangażowania w proces wyboru dostawcy technologii drugiej elektrowni jądrowej. W ciągu najbliższych tygodni będziemy rozmawiać o tym, jak ten proces ukształtować. – powiedział wiceminister energii.

Wybór partnera dla drugiej elektrowni

Jak zaznaczył minister, proces wyboru partnerów jest wieloetapowy i ma zapewnić maksymalne korzyści dla polskiej gospodarki. – Budowa i wybór partnerów do projektu drugiej Polskiej Elektrowni Jądrowej to proces bardzo skomplikowany, dlatego że przygotowujemy się do tego w sposób rzetelny i w taki sposób, aby zapewnić w tym procesie optymalne korzyści dla polskiej gospodarki – wyjaśnił Wrochna.

Wiceminister podkreślił, że rząd chce uniknąć sytuacji, w której wybór technologii dokonywany byłby bez konkurencji, jak miało to miejsce przy pierwszym projekcie. – Wybór technologii jest najprostszą rzeczą, jaką można w tym całym procesie zrobić, zwłaszcza jeżeli taki wybór byłby dokonywany bez stosowania procedury konkurencyjnej. Tak zrobiono w przypadku pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, czego konsekwencją jest to, że postawiono nas w dosyć trudnej sytuacji negocjacyjnej i tak naprawdę nie zapewniono żadnych istotnych korzyści – powiedział, dodając, że dialog z partnerami musi odbywać się na poziomie rządowym, jak i inwestorskim oraz wykonawczym, obejmując m.in. kwestie finansowania, kredytów eksportowych i licencjonowania. – Tylko postępowanie konkurencyjne pozwoli nam uzyskać najlepszą ofertę i prowadzić realne negocjacje – podkreślił.