Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska z poinformował, że określił środowiskowe uwarunkowania realizacji budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa, planowanego do realizacji w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino.

W tym tygodniu także dostawca technologii, Westinghouse Electric Company i odpowiedzialna za budowę firma Bechtel podpisały umowę konsorcjalnej w zakresie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. W przyszłym tygodniu konsorcjum oraz Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) planują podpisać umowę na usługi inżynieryjne.

Czytaj więcej Atom Amerykanie pomogą budować kadry na potrzeby polskiego atomu Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa i Zastępca Sekretarza do spraw Energii USA, Kathryn Huff podpisały porozumienie w sprawie utworzenia w Polsce Regionalnego Centrum Szkoleniowego Czystych Technologii Energetycznych.

Pod koniec października ub.r. rząd wybrał technologię amerykańskiej firmy Westinghouse do realizacji projektu elektrowni jądrowej. Westinghouse jest gotowy wziąć udział w budowie elektrowni także w drugiej lokalizacji w Polsce.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem, budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program zakłada budowę bloków o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do 9 GWe w oparciu o sprawdzone reaktory jądrowe generacji III (+).