Jastrzębska Spółka Węglowa
Aktualnym priorytetem dla spółki JSW jest utrzymanie płynności finansowej
W lutym zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisał ze związkami zawodowymi porozumienie zawieszające, które ma przynieść około 1,2 mld zł oszczędności w latach 2026–2027. Jak przyznaje Bogusław Oleksy, początkowe oczekiwania zarządu były większe, jednak ostateczne rozwiązanie było kompromisem możliwym do zaakceptowania przez wszystkie strony. W związku z tym spółka musi znaleźć dodatkowe źródła finansowania, które pozwolą uzupełnić powstałą lukę.
Spółka prowadzi rozmowy dotyczące pozyskania finansowania zarówno w kraju, jak i z zewnątrz. W grę wchodzi m.in. wsparcie właścicielskie, wykorzystanie instrumentów wynikających z ustawy o funkcjonowaniu górnictwa oraz finansowanie komercyjne. JSW analizuje także możliwość sprzedaży wybranych aktywów grupy kapitałowej.
Bogusław Oleksy w rozmowie z WNP odniósł się również do kwestii wydobycia węgla koksowego, który zyskał status surowca krytycznego dla UE. Okazuje się, że mimo iż JSW jest jego jedynym producentem na terenie Wspólnoty, na razie nie przynosi to spółce bezpośrednich korzyści finansowych. W przyszłości sytuacja może się jednak zmienić wraz z uruchomieniem unijnych instrumentów wsparcia w ramach programu RESourceEU.
