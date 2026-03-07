Wojna w Zatoce utrudni odbudowę zapasów po zimie?

Jako operator zapewniamy techniczne możliwości utrzymywania zapasów. Ich wykorzystanie jest już decyzją handlową poszczególnych uczestników rynku (spółki handlujące gazem, spółki obrotu). Dzięki historycznemu rozwojowi infrastruktury w ostatnich latach jesteśmy jako kraj bardzo dobrze zdywersyfikowani, zarówno pod kątem kierunków, jak i tras dostaw.

Odnosząc się do istoty pytania, chcę jednoznacznie potwierdzić, że pomimo działań militarnych w Zatoce Perskiej, system magazynowania gazu w Polsce działa w pełni stabilnie, bez zakłóceń, realizując standardowy cykl zatłaczania, który polega na odbudowie stanu magazynów po zimie. Oczywiście mamy świadomość powagi sytuacji i ją na bieżąco monitorujemy.

Mimo to, wasza najnowsza strategia brzmiała jak bicie na alarm. Jest realny powód?

Zacznijmy od tego, że nasza spółka – pierwszy raz od kilku lat – opracowała strategię, która jest rzetelną diagnozą obecnych wyzwań i uwarunkowań. Nie uciekamy od czasami może złożonych wniosków, ale równocześnie proponujemy plan.

Ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie potwierdzają, że założenia naszej strategii zostały przygotowane prawidłowo. Naszym podstawowym obowiązkiem jako operatora jest monitorować zapotrzebowanie, zabezpieczać pojemności magazynowe na różne potrzeby i scenariusze. Chcemy być aktywnym operatorem. Wszyscy interesariusze widzą potrzebę odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na elastyczną pojemność magazynową. Transformacja energetyczna i kluczowa rola elektrowni gazowych jako źródeł bilansujących, które kompensują zmienność OZE, zwiększają zapotrzebowanie na wysokie moce odbioru z magazynu. Równocześnie część pojemności magazynowych, w tym szczególnie w magazynach kawernowych jest przeznaczona obecnie w większej mierze niż historycznie pod zapas obowiązkowy, co zwiększa bezpieczeństwo kraju, ale tym samym zmniejsza faktyczną dostępność pojemności handlowej. Stąd wniosek jest prosty – widzimy potrzebę wejścia na ścieżkę rozwoju, czyli rozbudowy.

Studzi Pani te komentarze, które pojawiły się po waszej strategii, a tam czytamy, że prognozowane zapotrzebowanie rynku na pojemność magazynów znacząco przewyższa dostępne zdolności, a po 2030 roku deficyt może sięgnąć nawet 1,6 mld m sześc. …

Trzeba nazywać rzeczy takimi, jakimi są. To, że w dzisiejszych czasach mierzymy się z poważnymi wyzwaniami nie powinno dziwić. Przyjęte prognozy pojemności magazynowych gazu ziemnego opierają się na analizach scenariuszy, w tym prognozach Gaz-Systemu oraz modelu rozwoju systemu elektroenergetycznego PSE, a także na badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród klientów. Ryzyko wspomnianego deficytu jest możliwe w określonych scenariuszach – zwłaszcza jeżeli tempo rozwoju zapotrzebowania na krótkoterminową elastyczność przewyższy tempo budowy nowych bądź rozbudowy istniejących instalacji pod kątem zwiększenia ich pojemności. To jest realne wyzwanie.

Strategia jednak nie ma straszyć, ale pokazuje, jak temu wyzwaniu sprostać.