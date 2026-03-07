„Opcje i kontrakty terminowe na ropę naftową sygnalizują, że najnowszy konflikt na Bliskim Wschodzie może być krótkotrwały, ponieważ traderzy gromadzą się w strukturach, które czerpią zyski ze spadku cen po początkowym wzroście” – ocenili analitycy rynkowi dla agencji Reutera.
„Tym, co obserwujemy w czasie rzeczywistym, to różnica między kryzysem logistycznym a strukturalnym” – powiedział Brian E. Kinsella, były specjalista ds. energii w Goldman Sachs, w wywiadzie dla Reutera. „Rynek obstawia, że ma to podłoże logistyczne i myślę, że to właściwa interpretacja” – dodał analityk.
Zgadza się z nim Giovanni Staunovo, analityk ds. ropy naftowej w UBS: „Z każdym kolejnym dniem zamknięcia Cieśniny Ormuz ceny będą rosły. Rynek wierzył, że (prezydent USA Donald – red.) Trump może w pewnym momencie ustąpić, ponieważ nie chce wysokich cen ropy, ale im dłużej to trwa, tym wyraźniejsze staje się ryzyko” – podkreśla.
Jego słowa potwierdzają dane rynkowe. Od pierwszego ataku USA i Izraela na Iran w zeszłym tygodniu, ropa drożała. W piątek marka Brent osiągnęła cenę 92,69 dol. za baryłkę, co stanowi najwyższy poziom od października 2023 roku. Jednak pod koniec handlu wzrost początkowy ceny o ponad 12 proc. d/d spowolnił do 8,3 proc.
Stało się tak m.in. dzięki temu, że nabywcy szybko znaleźli nowych dostawców spoza rejonu wojny. Najbardziej wzrósł popyt na baryłki z USA. W piątek amerykańskie kontrakty terminowe na ropę zamknęły się na poziomie 90,90 dol. za baryłkę, co oznacza wzrost o prawie 10 dol. – największy jednodniowy wzrost od kwietnia 2020 r. Ten wzrost popytu na amerykański surowiec spowodował też, że po raz pierwszy w tym roku w USA zwiększyła się o cztery liczba aktywnych platform wydobywczych. Pracuje ich obecnie 411.
O ile koncerny amerykańskie zarabiają, to obywatele narzekają, bo na amerykańskich stacjach też zrobiło się drożej. Zakłócenia na Bliskim Wschodzie i w Cieśninie Ormuz, kluczowym kanale handlowym, zwiększyły popyt na amerykańską ropę za granicą, co z kolei przełożyło się na wzrost cen również dla krajowych rafinerii.
„Stany Zjednoczone uniezależniły się od ropy naftowej z Bliskiego Wschodu, a rafinerie azjatyckie, a w mniejszym stopniu europejskie, nie zrobiły tego” – powiedział Reuterowi Denton Cinquegrana, główny analityk ds. ropy naftowej w firmie OPIS. „Właśnie to obserwujemy na rynku spot, ponieważ popyt na amerykański eksport rośnie, a co za tym idzie, rosną ceny”.
Sam Donald Trump lekceważy pomruki niezadowolenia swoich rodaków. W wywiadzie dla CNN wezwał Amerykanów, aby nie martwili się rosnącymi cenami benzyny w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. „W porządku, to będzie krótkotrwałe i ceny spadną bardzo szybko”.
W Polsce na stacjach nie widać oznak paniki. Kolejek nie ma, choć ceny także stopniowo idą w górę. Jak podaje portal e-petrol, litr oleju napędowego w ciągu kończącego się tygodnia podrożał średnio o 41 groszy, osiągając w połowie tygodnia 6,40 zł. Benzyna Pb95 zdrożała o 25 groszy do 5,99 zł. Portal zaznacza, że „w niektórych miejscach diesel kosztuje już blisko 7 zł za litr, szczególnie przy autostradach i w centrum dużych miast”. Najtaniej za paliwo (Pb95) płacili kierowcy z Małopolski i Śląska, a najdrożej w województwie świętokrzyskim.
Co ciekawe, jak wynika z danych opublikowanych przez Orlen, w lutym w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrosły zarówno notowania ropy Brent, jak i modelowa marża rafineryjna koncernu. W lutym średnia cena ropy Brent wyniosła 71,2 dol. za baryłkę wobec 66,8 dol. w styczniu, co oznacza wzrost o ok. 6,6 proc. miesiąc do miesiąca.
Jednak porównanie rok do roku pokazuje nieco inną strukturę zmian. W lutym 2026 r. ropa Brent była tańsza niż przed rokiem – średnia cena wyniosła 71,2 dol. za baryłkę wobec 75,2 dol. w lutym 2025 r.
Prognozy e-petrol na najbliższy tydzień mówią, że ceny benzyny bezołowiowej mogą wzrosnąć do 6,15-6,3 zł/l za Pb95 i 7,1 zł/l za Pb98, a oleju napędowego do 7,12-7,29 zł/l. Autogaz podrożeje do 3,1 zł. To oczywiście ceny średnie, a jakie będą w rzeczywistości przekonamy się sami.
Tym, co zastanawia jest pytanie – dlaczego ceny paliw na polskim rynku są o ponad 1 zł wyższe niż było to 12 lat temu? Wtedy – w kwietniu 2014 r. po zagarnięciu Krymu przez Rosję, pierwszych sankcjach i wojnie domowej w Libii cena Brent podskoczyła do 106 dol. za baryłkę. Pomimo to benzyna na polskich stacjach kosztowała mniej niż 6 zł za litr.
Adam Glapiński, prezes NBP, na piątkowej konferencji prasowej określił gwałtowny wzrost cen jako „kompletnie bez żadnych podstaw”. Także polski rząd i producenci paliw uspokajają, że zapasów jest dosyć, a nowe dostawy w drodze.
