Jego słowa potwierdzają dane rynkowe. Od pierwszego ataku USA i Izraela na Iran w zeszłym tygodniu, ropa drożała. W piątek marka Brent osiągnęła cenę 92,69 dol. za baryłkę, co stanowi najwyższy poziom od października 2023 roku. Jednak pod koniec handlu wzrost początkowy ceny o ponad 12 proc. d/d spowolnił do 8,3 proc.

Rośnie popyt na ropę amerykańską

Stało się tak m.in. dzięki temu, że nabywcy szybko znaleźli nowych dostawców spoza rejonu wojny. Najbardziej wzrósł popyt na baryłki z USA. W piątek amerykańskie kontrakty terminowe na ropę zamknęły się na poziomie 90,90 dol. za baryłkę, co oznacza wzrost o prawie 10 dol. – największy jednodniowy wzrost od kwietnia 2020 r. Ten wzrost popytu na amerykański surowiec spowodował też, że po raz pierwszy w tym roku w USA zwiększyła się o cztery liczba aktywnych platform wydobywczych. Pracuje ich obecnie 411.

O ile koncerny amerykańskie zarabiają, to obywatele narzekają, bo na amerykańskich stacjach też zrobiło się drożej. Zakłócenia na Bliskim Wschodzie i w Cieśninie Ormuz, kluczowym kanale handlowym, zwiększyły popyt na amerykańską ropę za granicą, co z kolei przełożyło się na wzrost cen również dla krajowych rafinerii.

„Stany Zjednoczone uniezależniły się od ropy naftowej z Bliskiego Wschodu, a rafinerie azjatyckie, a w mniejszym stopniu europejskie, nie zrobiły tego” – powiedział Reuterowi Denton Cinquegrana, główny analityk ds. ropy naftowej w firmie OPIS. „Właśnie to obserwujemy na rynku spot, ponieważ popyt na amerykański eksport rośnie, a co za tym idzie, rosną ceny”.

Donald Trump uspokaja, Polacy płacą drożej

Sam Donald Trump lekceważy pomruki niezadowolenia swoich rodaków. W wywiadzie dla CNN wezwał Amerykanów, aby nie martwili się rosnącymi cenami benzyny w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. „W porządku, to będzie krótkotrwałe i ceny spadną bardzo szybko”.