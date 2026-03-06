Jastrzębska Spółka Węglowa zamierza sprzedać należące do grupy JSW spółki: Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (PBSz) i Jastrzębskie Zakłady Remontowe (JZR). Z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie (NWZ) spółki wynika, że kupującym może być Agencja Rozwoju Przemysłu. NWZ ma się odbyć 31 marca.

Reklama Reklama

ARP ma miliard złotych na pomoc JSW

Trwa poszukiwanie sposobu, jak przelać do JSW potrzebne środki na bieżącą działalność i uniknąć jej bankructwa. Osiągnięte porozumienie ze związkami zawodowymi oraz dobrowolne odejścia z JSW pomogą w perspektywie średnio- i długookresowej. JSW potrzebuje jednak w każdym kwartale ok. 500 mln zł na pokrycie bieżących kosztów działalności, a przychody w obliczu spadających cen węgla koksującego nie pozwalają jeszcze myśleć spokojnie o zysku. Tę perspektywę oddalają także wciąż wysokie koszty wydobycia w spółce. W rozmowie z portalem WNP.pl, Bogusław Oleksy, p.o. prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej, powiedział, że jeśli chodzi o finansowanie krajowe, poszukiwane jest przede wszystkim wsparcie właścicielskie oraz wykorzystanie dostępnych instrumentów prawnych. – Jednym z nich jest ustawa o funkcjonowaniu górnictwa, która może okazać się dla nas istotnym narzędziem. Prowadzimy również rozmowy dotyczące finansowania komercyjnego zewnętrznego. Ze względu na ograniczenia związane z podejściem podmiotów finansowych w Europie do sektora węglowego, koncentrujemy się na rozmowach z tymi, które działają na globalnym rynku finansowym – powiedział Oleksy, który dodał, że kolejnym działaniem są procesy dezinwestycyjne zmierzające do sprzedaży wybranych aktywów grupy kapitałowej.

Zainteresowanie aktywami JSW potwierdził „Rzeczpospolitej” także Bartłomiej Babuśka, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu. – ARP włączyło się w proces ratowania spółki w grudniu 2025 r. i chciałbym, żeby nasz udział miał ostatecznie charakter trwałego rozwiązania problemu, a nie zasypywania kłopotu pieniędzmi – mówił prezes przyznał, że ARP otrzymała pierwszą transzę pieniędzy na restrukturyzację i na pomoc JSW. – Negocjujemy ze spółką odkup niektórych jej aktywów – powiedział. Jak wiemy po publikacji raportów bieżących JSW, chodzi sprzedaż do ARP spółek zależnych JSW, czyli Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. oraz części lub całości posiadanych przez JSW udziałów Jastrzębskich Zakładów Remontowych.

Nieoficjalnie dowiadujemy się, że ARP dysponuje obecnie kwotą miliarda złotych na pomoc JSW. Wiemy jednak, że JSW potrzebuje 2,9 mld zł dodatkowej pomocy na bieżącą działalność w kolejnych kwartałach w ramach tzw. planu naprawczego. Poza pomocą ARP w grę nadal mogą wchodzić kredyty w bankach komercyjnych.

Ew. sprzedaż dwóch spółek budowlano-serwisowych poprawiłaby jednak tylko na kilka miesięcy sytuację w JSW. Wartość księgowa netto pakietu akcji PBSz wg raportu kwartalnego po 9 mies. 2025 r. wynosiła 172 mln zł, natomiast pakiet udziałów w JZR był wyceniany na 430 mln zł.