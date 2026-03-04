Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Jastrzębska Spółka Węglowa planuje sprzedać swoje spółki zależne?

Jakie kroki są podejmowane przez JSW w kontekście restrukturyzacji firmy?

Jakie instytucje mogą być zaangażowane w proces sprzedaży spółek PBSz i JZR?

Jakie są wyniki finansowe JSW i jakie mają one znaczenie dla przyszłości firmy?

Jakie alternatywne źródła finansowania są rozważane dla JSW i dlaczego są potrzebne?

Co oznacza restrukturyzacja biznesowa w kontekście finansowania przez Konsorcjum Instytucji Finansowych i ARP?

Zarząd JSW poinformował, że na 31 marca zwołano nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki, którego projekty uchwał są związane z przygotowywaniem procesów sprzedaży części lub całości posiadanych przez JSW akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów oraz Jastrzębskich Zakładów Remontowych. JSW zastrzegła, że nie zawarła dotąd wiążącej umowy zobowiązującej do sprzedaży powyższych akcji i udziałów.

Reklama Reklama

Dlaczego sprzedaż jest potrzebna?

Spółka tłumaczy, że ogłoszony zamiar sprzedaży spółek PBSz i JZR jest związany z wcześniejszymi informacjami dot. procesu restrukturyzacji biznesowej w zakresie działań zmierzających do pozyskania środków ze sprzedaży aktywów – udziałów i akcji w spółkach zależnych JSW. 13 lutego w spółce podpisano porozumienia ze związkami m.in. zawieszające część świadczeń pracowniczych. Porozumienie zawieszające, przyjęte przez pracowników w referendum 12 lutego, podobnie jak planowana sprzedaż części aktywów, jest elementem szerokiego planu restrukturyzacji, którego celem jest poprawa sytuacji finansowej JSW i zabezpieczenie jej przyszłości wobec trudnych warunków rynkowych.

JSW nabyła PBSz za ponad 200 mln zł od spółki z grupy Famuru w 2019 r. JZR powstały w 1998 r. w wyniku przekształcenia jednostki Warsztaty Remontowe, będącej wcześniej zapleczem JSW.

JSW miała stratę netto po trzech kwartałach 2025 r. narastająco 2,9 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mld zł, a wynik EBITDA minus 1,4 mld zł. W samym trzecim kwartale JSW wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, przy stracie brutto ze sprzedaży w wysokości 524 mln zł. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła minus 485 mln zł, a strata netto 794 mln zł.