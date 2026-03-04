Reklama

ARP kupi spółki należące do JSW? Zdecyduje walne zgromadzenie spółki

Jastrzębska Spółka Węglowa zamierza sprzedać należące do grupy JSW spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (PBSz) i Jastrzębskie Zakłady Remontowe (JZR). Z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki wynika, że kupującym może być Agencja Rozwoju Przemysłu.

Aktualizacja: 04.03.2026 23:00 Publikacja: 04.03.2026 22:51

Foto: Bartek Sadowski/Bloomberg

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego Jastrzębska Spółka Węglowa planuje sprzedać swoje spółki zależne?
  • Jakie kroki są podejmowane przez JSW w kontekście restrukturyzacji firmy?
  • Jakie instytucje mogą być zaangażowane w proces sprzedaży spółek PBSz i JZR?
  • Jakie są wyniki finansowe JSW i jakie mają one znaczenie dla przyszłości firmy?
  • Jakie alternatywne źródła finansowania są rozważane dla JSW i dlaczego są potrzebne?
  • Co oznacza restrukturyzacja biznesowa w kontekście finansowania przez Konsorcjum Instytucji Finansowych i ARP?

Zarząd JSW poinformował, że na 31 marca zwołano nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki, którego projekty uchwał są związane z przygotowywaniem procesów sprzedaży części lub całości posiadanych przez JSW akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów oraz Jastrzębskich Zakładów Remontowych. JSW zastrzegła, że nie zawarła dotąd wiążącej umowy zobowiązującej do sprzedaży powyższych akcji i udziałów.

Dlaczego sprzedaż jest potrzebna?

Spółka tłumaczy, że ogłoszony zamiar sprzedaży spółek PBSz i JZR jest związany z wcześniejszymi informacjami dot. procesu restrukturyzacji biznesowej w zakresie działań zmierzających do pozyskania środków ze sprzedaży aktywów – udziałów i akcji w spółkach zależnych JSW. 13 lutego w spółce podpisano porozumienia ze związkami m.in. zawieszające część świadczeń pracowniczych. Porozumienie zawieszające, przyjęte przez pracowników w referendum 12 lutego, podobnie jak planowana sprzedaż części aktywów, jest elementem szerokiego planu restrukturyzacji, którego celem jest poprawa sytuacji finansowej JSW i zabezpieczenie jej przyszłości wobec trudnych warunków rynkowych.

JSW nabyła PBSz za ponad 200 mln zł od spółki z grupy Famuru w 2019 r. JZR powstały w 1998 r. w wyniku przekształcenia jednostki Warsztaty Remontowe, będącej wcześniej zapleczem JSW.

JSW miała stratę netto po trzech kwartałach 2025 r. narastająco 2,9 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mld zł, a wynik EBITDA minus 1,4 mld zł. W samym trzecim kwartale JSW wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, przy stracie brutto ze sprzedaży w wysokości 524 mln zł. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła minus 485 mln zł, a strata netto 794 mln zł.

Poszukiwanie finansowania

Po zawarciu w lutym porozumienia między zarządem JSW a związkami zawodowymi dot. czasowego ograniczenia wypłat części świadczeń górniczych, Ministerstwo Aktywów Państwowych od tamtej pory szukało alternatywnego źródła wsparcia JSW, której w efekcie spadających cen węgla koksującego przy jednocześnie wysokich kosztach wydobycia brakuje pieniędzy na bieżącą działalność. Pierwotnie środki miały pochodzić z Funduszu Reprywatyzacji, jednak okienko czasowe na skorzystanie z tych środków było wąskie, a porozumienie w spółce osiągnięto już po terminie, kiedy ta możliwość jeszcze istniała. MAP deklarowało jednak nadal, że te pieniądze znajdzie. Wcześniej mowa była także o kredytach komercyjnych, gdzie Skarb Państwa mógłby być gwarantem ich spłaty. MAP wskazywało od początku roku, że JSW potrzebuje wsparcia rzędu 2,9 mld zł. Pomocną dłoń – jak wynika z projektów uchwał – może wyciągnąć ARP.

Związki zawodowe chcą wiedzieć, skąd MAP zagwarantuje środki dla JSW
Węgiel
Związki zawodowe chcą wiedzieć, skąd MAP zagwarantuje środki dla JSW

Kto kupi spółki JSW?

Jak czytamy w projektach uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki, jednym z elementów procesu restrukturyzacji biznesowej GK JSW jest wypracowanie warunków dalszego finansowania z Konsorcjum Instytucji Finansowych oraz w związku z planowaną sprzedażą udziałów w Jastrzębskich Zakładach Remontowych i Przedsiębiorstwie Budowy Szybów. – Konieczne jest ustanowienie zabezpieczeń na zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci KWK „Budryk” na rzecz Konsorcjum Instytucji Finansowych oraz KWK „Borynia – Zofiówka”, Ruch Borynia na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu – czytamy. Zgodnie z negocjowaną umową pomiędzy JSW a ARP konieczne jest podjęcie uchwał zarządu i rady nadzorczej oraz wystąpienie do WZA o wyrażenie zgody na obciążenie majątku Ruchu Borynia (ZORG Borynia). Są to warunki zawieszające do wypłaty zaliczki na rzecz JSW.

 

