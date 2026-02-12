Projekt porozumienia zawieszającego wypłatę części nagród zakłada, że wejdzie ono w życie z dniem jego podpisania, z mocą obowiązywania od 1 lutego 2026 r. i zostanie zawarte na okres 23 miesięcy, tj. do 31 grudnia 2027 r. – Przedmiotem projektu porozumienia wykonawczego jest ustalenie wzajemnych zobowiązań i uprawnień stron związanych z wejściem w życie oraz realizacją porozumienia zawieszającego – czytamy w raporcie giełdowym spółki.

W projekcie porozumienia wskazano, że spółka prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania nowych środków w wysokości do 2,9 mld zł, a także, że prowadzi działania zmierzające do pozyskania środków ze sprzedaży aktywów – udziałów i akcji w spółkach zależnych JSW oraz innych niekluczowych aktywów JSW.

Porozumienie pozwoli na pozyskanie wsparcia i uzyskanie długofalowych oszczędności. Kiedy bowiem wypłata części świadczeń pracowniczych będzie wstrzymana, z programu dobrowolnych odejść (w ramach ustawy górniczej) mogą skorzystać 3 tysiące pracowników, co pozwoli zredukować koszty prowadzonej działalności. Tu należy upatrywać szans na realne oszczędności i na przetrwanie JSW. Porozumienie dotyczy jedynie wstrzymania wypłat dodatkowych nagród, a nie ich redukcji. Zawieszenie wypłat świadczeń pozwoli spółce oszczędzić jednak rocznie ok. 1 mld zł.

Związki nawołują do głosowania, a zarząd tnie sobie pensje

Mimo że referendum odbywa się 12 i 13 lutego, to zapisy porozumienia będą obowiązywać od 1 lutego 2026 r. do 31 grudnia 2027 r. – Związki zawodowe apelują do wszystkich pracowników o świadomy udział w referendum, zapoznanie się z treścią projektu oraz konsekwencjami proponowanych rozwiązań. Decyzja podjęta w referendum będzie miała istotne znaczenie dla przyszłości pracowników i spółki – czytamy we wpisie na portalu Facebook związku zawodowego „Solidarność”.

O redukcję płac zawnioskowali także włodarze spółki. – Ze względu na trudną sytuację finansową JSW członkowie zarządu spółki zawnioskują o obniżenie swoich wynagrodzeń, tak aby były dostosowane do aktualnych realiów finansowych spółki – czytamy w stanowisku firmy.