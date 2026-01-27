Reklama

Nagły zwrot w JSW. Wizyta marszałka Sejmu pokrzyżowała szansę na porozumienie?

Mimo optymistycznych nastrojów przed dzisiejszymi rozmowami w JSW, szansa na zawarcie porozumienia zarządu ze związkami zawodowymi oddala się. Związki zawodowe miały nieoczekiwanie zmienić swoje wcześniejsze kompromisowe stanowisko, a stało się to po wypowiedzi marszałka Sejmu RP Włodzimierza Czarzastego.

Publikacja: 27.01.2026 18:56

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas wypowiedzi dla mediów dot. trudnej sytuacji w JSW

Foto: PAP/Art Service

Bartłomiej Sawicki

We wtorek 27 stycznia ok. godziny 15 związki zawodowe i zarząd JSW, przy obecności wiceministra aktywów państwowych Grzegorza Wrony miały przedyskutować wczorajsze zbliżenie stanowisk. W optymistycznym scenariuszu nawet jeszcze dziś mogło dojść do parafowania wstępnych, roboczych ustaleń. Do tego nie doszło, bowiem przedstawiciele związków zawodowych mieli przyjść na spotkanie z innymi postulatami aniżeli kończono poniedziałkowe rozmowy napawające szansą na porozumienie. Z różnych, niezależnych od siebie źródeł, nieoficjalnie słyszymy, że po poniedziałku „porozumienie było właściwie dogadane”. 

Zmiana stanowiska po wizycie Marszałka 

Jak podaje JSW, reprezentatywne organizacje związkowe powołując się na przekazy medialne zawierające wypowiedzi Marszałka RP Włodzimierza Czarzastego, w „istotny sposób zmieniły swoje stanowisko negocjacyjne”. Marszałek Sejmu był we wtorek w Jastrzębiu i przed kopalnią Ruch „Borynia” KWK „Borynia-Zofiówka” należącą do JSW odbył się briefing prasowy. Wcześniej spotkać się miał ze związkami zawodowymi jak OPZZ. Marszałek przybył do Jastrzębia, aby, jak sam się wyraził, przyjrzeć się sprawie z bliska, a nie z perspektywy Warszawy.  – Zostałem wprowadzony w całą sprawę przez związki zawodowe i przedstawicieli załogi. Spisałem wszystkie najważniejsze kwestie, które mi przedstawiono. W tej chwili trwają rozmowy zarówno na poziomie spółki, jak i na poziomie rządowym. Uważam jednak, że ta sprawa musi zostać w trybie pilnym przeanalizowana i przedyskutowana na poziomie całej koalicji rządzącej – mówił Włodzimierz Czarzasty. Jak dodał, po tej wizycie ma już wystarczającą wiedzę, by móc zająć w tej sprawie jasne stanowisko.  – Sytuacja jest bardzo trudna. Mamy do czynienia z ogromną liczbą pracowników – blisko 23 tysiące osób, zasobem węgla koksowego, który jest strategicznym surowcem dla Polski i dla całej Europy, bardzo złym zarządzaniem spółką w ostatnim czasie, gigantycznymi stratami finansowymi – w ciągu półtora roku „wyparowało” kilka, a według niektórych szacunków nawet 5–6 miliardów zł – podkreślił polityk.

Rozmowy zawieszono 

Po tym spotkaniu z Marszałkiem miało dojść do kolejnej tury rozmów z zarządem i być może ustalenia założeń kompromisu dotyczącego ograniczenia części przywilejów górniczych i wynagrodzeń górniczych w JSW. Ma to pomóc w uratowaniu spółki, która jest na skraju bankructwa. Związki zawodowe (głównie z Solidarności) po obejrzeniu briefingu prasowego Marszałka, na spotkanie z zarządem miały wrócić do swoich pierwotnych założeń sprzed zbliżenia stanowisk, do którego doszło w poniedziałek 26 stycznia.

– Reprezentatywne organizacje związkowe powołując się na przekazy medialne zawierające wypowiedzi Pana Marszałka RP Włodzimierza Czarzastego, w istotny sposób zmieniły swoje stanowisko negocjacyjne – informuje spółka.

W związku z powyższym Zarząd JSW podjął decyzję o zawieszeniu rozmów. Nie podano jednak, kiedy mogłyby one ruszyć na nowo. Na ustalenie porozumienia jest czas do końca stycznia. W lutym spółka może stracić płynność finansową.  –  Brak osiągnięcia porozumienia powoduje konieczność przeanalizowania przez zarząd alternatywnych form restrukturyzacji spółki – podaje JSW. Może to oznaczać postępowanie sanacyjne lub bankructwo.

JSW podkreśla, że do zmiany stanowiska negocjacyjnego związków zawodowych doszło pomimo wczorajszego zbliżenia stanowisk, osiągniętego podczas rozmów z udziałem wiceministra aktywów państwowych Grzegorza Wrony.  – Dzisiejsze wydarzenia stanowią istotny krok wstecz i prowadzą do przerwania ciągłości procesu negocjacyjnego – stwierdza spółka w komunikacie, podkreślając jednocześnie, że zarząd JSW  oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych pozostają zdeterminowane co do kontynuacji działań, których celem jest zabezpieczenie tysięcy miejsc pracy, interesu Spółki i zapewnienia jej dalszego funkcjonowania.

Źródło: rp.pl

Surowce Węgiel Energetyka Energetyka zawodowa Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW)
