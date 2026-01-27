Aktualizacja: 27.01.2026 19:43 Publikacja: 27.01.2026 18:56
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas wypowiedzi dla mediów dot. trudnej sytuacji w JSW
We wtorek 27 stycznia ok. godziny 15 związki zawodowe i zarząd JSW, przy obecności wiceministra aktywów państwowych Grzegorza Wrony miały przedyskutować wczorajsze zbliżenie stanowisk. W optymistycznym scenariuszu nawet jeszcze dziś mogło dojść do parafowania wstępnych, roboczych ustaleń. Do tego nie doszło, bowiem przedstawiciele związków zawodowych mieli przyjść na spotkanie z innymi postulatami aniżeli kończono poniedziałkowe rozmowy napawające szansą na porozumienie. Z różnych, niezależnych od siebie źródeł, nieoficjalnie słyszymy, że po poniedziałku „porozumienie było właściwie dogadane”.
Jak podaje JSW, reprezentatywne organizacje związkowe powołując się na przekazy medialne zawierające wypowiedzi Marszałka RP Włodzimierza Czarzastego, w „istotny sposób zmieniły swoje stanowisko negocjacyjne”. Marszałek Sejmu był we wtorek w Jastrzębiu i przed kopalnią Ruch „Borynia” KWK „Borynia-Zofiówka” należącą do JSW odbył się briefing prasowy. Wcześniej spotkać się miał ze związkami zawodowymi jak OPZZ. Marszałek przybył do Jastrzębia, aby, jak sam się wyraził, przyjrzeć się sprawie z bliska, a nie z perspektywy Warszawy. – Zostałem wprowadzony w całą sprawę przez związki zawodowe i przedstawicieli załogi. Spisałem wszystkie najważniejsze kwestie, które mi przedstawiono. W tej chwili trwają rozmowy zarówno na poziomie spółki, jak i na poziomie rządowym. Uważam jednak, że ta sprawa musi zostać w trybie pilnym przeanalizowana i przedyskutowana na poziomie całej koalicji rządzącej – mówił Włodzimierz Czarzasty. Jak dodał, po tej wizycie ma już wystarczającą wiedzę, by móc zająć w tej sprawie jasne stanowisko. – Sytuacja jest bardzo trudna. Mamy do czynienia z ogromną liczbą pracowników – blisko 23 tysiące osób, zasobem węgla koksowego, który jest strategicznym surowcem dla Polski i dla całej Europy, bardzo złym zarządzaniem spółką w ostatnim czasie, gigantycznymi stratami finansowymi – w ciągu półtora roku „wyparowało” kilka, a według niektórych szacunków nawet 5–6 miliardów zł – podkreślił polityk.
Po tym spotkaniu z Marszałkiem miało dojść do kolejnej tury rozmów z zarządem i być może ustalenia założeń kompromisu dotyczącego ograniczenia części przywilejów górniczych i wynagrodzeń górniczych w JSW. Ma to pomóc w uratowaniu spółki, która jest na skraju bankructwa. Związki zawodowe (głównie z Solidarności) po obejrzeniu briefingu prasowego Marszałka, na spotkanie z zarządem miały wrócić do swoich pierwotnych założeń sprzed zbliżenia stanowisk, do którego doszło w poniedziałek 26 stycznia.
– Reprezentatywne organizacje związkowe powołując się na przekazy medialne zawierające wypowiedzi Pana Marszałka RP Włodzimierza Czarzastego, w istotny sposób zmieniły swoje stanowisko negocjacyjne – informuje spółka.
W związku z powyższym Zarząd JSW podjął decyzję o zawieszeniu rozmów. Nie podano jednak, kiedy mogłyby one ruszyć na nowo. Na ustalenie porozumienia jest czas do końca stycznia. W lutym spółka może stracić płynność finansową. – Brak osiągnięcia porozumienia powoduje konieczność przeanalizowania przez zarząd alternatywnych form restrukturyzacji spółki – podaje JSW. Może to oznaczać postępowanie sanacyjne lub bankructwo.
JSW podkreśla, że do zmiany stanowiska negocjacyjnego związków zawodowych doszło pomimo wczorajszego zbliżenia stanowisk, osiągniętego podczas rozmów z udziałem wiceministra aktywów państwowych Grzegorza Wrony. – Dzisiejsze wydarzenia stanowią istotny krok wstecz i prowadzą do przerwania ciągłości procesu negocjacyjnego – stwierdza spółka w komunikacie, podkreślając jednocześnie, że zarząd JSW oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych pozostają zdeterminowane co do kontynuacji działań, których celem jest zabezpieczenie tysięcy miejsc pracy, interesu Spółki i zapewnienia jej dalszego funkcjonowania.
