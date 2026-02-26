Amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) przedłużyło 26 lutego termin sfinalizowania transakcji sprzedaży aktywów Łukoilu z 28 lutego do 1 kwietnia, poinformował Reuters. Do sprzedaży , a co za tym idzie, zdjęcia sankcji z pól naftowych, zagranicznych rafinerii, sieci stacji paliw, magazynów, firm handlowych itp. potrzebna jest zgoda OFAC. Według czterech źródeł agencji, przesunięcie terminu ma wywrzeć presję na Rosję, by zawarła porozumienie pokojowe z Ukrainą.

W ostatnich tygodniach przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Rosji i Ukrainy nie poczynili żadnych postępów w rozmowach w Genewie, Abu Zabi i Miami. Źródła Reutersa zauważyły, że podczas rozmów poruszono kwestię sankcji wobec Rosnieftu i Łukoilu, nałożonych przez Waszyngton w październiku 2025 roku.

Urzędnik amerykański poinformował, że Departament Skarbu przedłuża termin, aby „stworzyć warunki do negocjacji z Łukoilem i zawarcia porozumienia pokojowego”. Według niego warunkiem umowy jest to, że Łukoil nie otrzyma żadnych płatności z góry, a wszystkie wpływy ze sprzedaży zostaną zamrożone na rachunku podlegającym jurysdykcji USA. Chodzi o „pozbawienie Rosji dochodów niezbędnych do utrzymania machiny wojennej”.

Sankcje wymusiły sprzedaż międzynarodowego portfela Łukoilu, obejmującego pola naftowe, rafinerie i stacje benzynowe od Iraku po Finlandię. Ich łączna wartość szacowana jest na około 22 mld dol. Sprzedaż wzbudziła zainteresowanie ponad tuzina oferentów, w tym ExxonMobil i Chevron.