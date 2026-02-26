Reklama

Biały Dom gra Łukoilem. Będzie pokój, będzie zgoda na sprzedaż

Biały Dom spowolnił sprzedaż międzynarodowych aktywów objętego sankcjami Łukoilu. Ma to wzmóc presję na Kreml do zawarcia pokoju z Ukrainą. Największy prywatny koncern Rosji od października stale traci dochody. Po nałożeniu sankcji, klienci odwrócili się od firmy.

Publikacja: 26.02.2026 19:58

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) przedłużyło 26 lutego termin sfinalizowania transakcji sprzedaży aktywów Łukoilu z 28 lutego do 1 kwietnia, poinformował Reuters. Do sprzedaży , a co za tym idzie, zdjęcia sankcji z pól naftowych, zagranicznych rafinerii, sieci stacji paliw, magazynów, firm handlowych itp. potrzebna jest zgoda OFAC. Według czterech źródeł agencji, przesunięcie terminu ma wywrzeć presję na Rosję, by zawarła porozumienie pokojowe z Ukrainą.

W ostatnich tygodniach przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Rosji i Ukrainy nie poczynili żadnych postępów w rozmowach w Genewie, Abu Zabi i Miami. Źródła Reutersa zauważyły, że podczas rozmów poruszono kwestię sankcji wobec Rosnieftu i Łukoilu, nałożonych przez Waszyngton w październiku 2025 roku.

Łukoil po prośbie na Kremlu. Stracił połowę zysku
Ropa
Urzędnik amerykański poinformował, że Departament Skarbu przedłuża termin, aby „stworzyć warunki do negocjacji z Łukoilem i zawarcia porozumienia pokojowego”. Według niego warunkiem umowy jest to, że Łukoil nie otrzyma żadnych płatności z góry, a wszystkie wpływy ze sprzedaży zostaną zamrożone na rachunku podlegającym jurysdykcji USA. Chodzi o „pozbawienie Rosji dochodów niezbędnych do utrzymania machiny wojennej”.

Sankcje wymusiły sprzedaż międzynarodowego portfela Łukoilu, obejmującego pola naftowe, rafinerie i stacje benzynowe od Iraku po Finlandię. Ich łączna wartość szacowana jest na około 22 mld dol. Sprzedaż wzbudziła zainteresowanie ponad tuzina oferentów, w tym ExxonMobil i Chevron.

Nowy chętny na aktywa Łukoilu. To bogaty amerykański fundusz. Kto za nim stoi?
Ropa
Kilka firm podpisało wstępne umowy z Łukoilem, w tym amerykańska firma private equity Carlyle Group, saudyjska Midad Energy oraz amerykański miliarder Todd Boehly, współpracujący z bankiem inwestycyjnym Xtellus Partners i funduszem z Zjednoczonych Emiratów Arabskich Alliance Investment Partners. 29 stycznia Łukoil osiągnął wstępne porozumienie w sprawie sprzedaży swoich aktywów zagranicznych firmie Carlyle. Jednak do sfinalizowania sprzedaży wymagana jest zgoda organów regulacyjnych, w tym OFAC.

Źródło: rp.pl

Rafineria ropy naftowej Łukoil Neftohim Burgas AD w pobliżu Burgas w Bułgarii
Ropa
