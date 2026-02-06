JSW poinformowała, że projekt porozumienia zawieszającego będzie przedmiotem referendum przeprowadzonego wśród pracowników spółki.

Przedmiotem tego projektu jest zawieszenie stosowania postanowień niektórych porozumień zbiorowych zawartych ze związkami zawodowymi oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w JSW oraz wyjątkowe, czasowe stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę. Chodzi m.in. o zawieszenie prawa do 14. pensji za 2026 r., przesunięcie terminu płatności 14. pensji za 2025 r. na 2027 r., płatność nagrody barbórkowej z ekwiwalentem barbórkowym za lata 2025-2027 w ratach, zawieszenie wypłaty deputatu węglowego oraz ograniczenie innych świadczeń.

Jakie są szczegóły porozumienia w JSW

„Projekt porozumienia zawieszającego zakłada, że wejdzie ono w życie z dniem jego podpisania, z mocą obowiązywania od 1 lutego 2026 r. i zostanie zawarte na okres 23 miesięcy, tj. do dnia 31 grudnia 2027 r. Przedmiotem projektu porozumienia wykonawczego jest ustalenie wzajemnych zobowiązań i uprawnień stron związanych z wejściem w życie oraz realizacją porozumienia zawieszającego” – czytamy w raporcie giełdowym spółki.

Zgodnie z projektem porozumienia wykonawczego spółka dołoży wszelkich starań, aby do końca marca 2026 r. uzyskać finansowanie niezbędne dla dalszego funkcjonowania JSW, z zastrzeżeniem, iż jego udzielenie uzależnione jest od opracowania przez zarząd spółki programu naprawczego JSW uwzględniającego zasady finansowania JSW określone przez instytucje finansujące.