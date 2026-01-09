Projekt porozumienia zakłada m.in. ograniczenie do 30 proc. nagrody barbórkowej za 2026 r. czy brak nagrody barbórkowej w latach 2027–2028.

Związkowcy z JSW odrzucają tę propozycję. Swoje stanowisko opublikowali na mediach społecznościowych na profilu JSW Związki. O ich decyzji poinformował portal WNP. „Nie ma naszej zgody na rozwiązania, które miałyby obciążyć pracowników kosztami obecnego kryzysu finansowego JSW. Obecna trudna sytuacja spółki nie jest wyłącznie skutkiem niekorzystnych warunków rynkowych, lecz przede wszystkim efektem wieloletnich błędów zarządczych oraz braku skutecznego nadzoru ze strony właściciela, czyli Skarbu Państwa. Szczególne oburzenie budzi oczekiwanie, by górnicy finansowali ratowanie spółki z własnych wynagrodzeń” – czytamy.

JSW grozi utrata płynności finansowej

Jakub Szkopek, analityk Erste Securities w rozmowie z WNP przypomina, że spółce grozi utrata płynności finansowej. – W ciągu kilku miesięcy może zabraknąć środków na wypłaty oraz regulowanie zobowiązań wobec usługodawców, nie mówiąc o planowych pracach przygotowawczych pod przyszłe wydobycie – podkreśla. – Niestety jak na razie związki zawodowe nie są skłonne do ustępstw, mimo że pracodawca wskazuje, że wywiąże się ze swoich zobowiązań, ale w późniejszym terminie, gdy rynek węgla się poprawi – zaznacza.

Na obecnym etapie związkowcy z JSW wnioskują o „pilne spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Aktywów Państwowych”. „Do tego czasu temat zawieszenia jakichkolwiek świadczeń pracowniczych uważamy za zamknięty” – informują.

