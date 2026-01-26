Reklama

W JSW nadal bez finału rozmów. Strony zbliżyły swoje stanowiska

Poniedziałkowe rozmowy zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej z reprezentatywnymi związkami o porozumieniu ws. kosztów wynagrodzeń nie zakończyły się. Negocjacje mają być kontynuowane 27 stycznia. Jest światełko w tunelu, że rozmowy zakończą się porozumieniem, a spółka uniknie postępowania sanacyjnego i bankructwa.

Publikacja: 26.01.2026 22:18

Foto: Adobestock

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są aktualne negocjacje pomiędzy zarządem JSW a związkami zawodowymi?
  • Dlaczego czasowe ograniczenie świadczeń pracowniczych jest istotne dla przyszłości JSW?
  • Co zawiera projekt porozumienia w sprawie zawieszenia niektórych dotychczasowych postanowień zbiorowych?
  • Jakie finansowe wyzwania stoją przed JSW w kontekście obecnej dekoniunktury?
  • Jakie są obawy związków zawodowych w związku z planowanymi cięciami świadczeń?
  • Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby JSW mogło uzyskać finansowanie zewnętrzne?

JSW przekazała, że poniedziałkowe negocjacje zarządu ze związkami ws. porozumienia o kosztach wynagrodzeń będą kontynuowane we wtorek. Projekt porozumienia zakłada czasowe ograniczenie świadczeń i zawieszenie części gwarancji, a zarząd wskazuje to jako warunek pozyskania finansowania. Od akceptacji obniżenia kosztów pracy zależy m.in. pożyczka z Funduszu Reprywatyzacji 2,9 mld zł oraz banków komercyjnych. Rozmowy muszą zakończyć się w tym tygodniu. Spółce bowiem brakuje pieniędzy na dalszą działalność przy obecnych kosztach. W innym wypadku w lutym spółce może grozić postępowanie sanacyjne.

Bliżej porozumienia w JSW

Mimo że tzw. rozmowy ostatniej szansy trwają drugi tydzień, nadal nie ma ostatecznego porozumienia. Pierwsze, finalne rozmowy rozpoczęły się w ub. tygodniu. Następnie przez kolejne dni, a więc we wtorek, w czwartek i piątek trwały rozmowy w grupach roboczych. Z kolei 26 stycznia podsumowano dotychczasowe rozmowy. Stanowiska zarządu i strony społecznej udało się do siebie zbliżyć. – Strony zbliżyły swoje stanowiska w kilku istotnych obszarach, podkreślając wspólny cel, jakim jest zapewnienie stabilnej przyszłości JSW S.A., zachowanie ciągłości jej działalności oraz bezpieczeństwo miejsc pracy – czytamy w komunikacie.

W tle trwających w JSW rozmów jest bardzo trudna sytuacja spółki i przygotowany przez zarząd projekt porozumienia dot. czasowego ograniczenia świadczeń pracowniczych. Związki dotąd sprzeciwiają się temu – mimo przedłużającego się okresu głębokiej dekoniunktury.

O co idzie gra?

Projekt przewiduje, że porozumienie zawiesi czasowo stosowanie postanowień niektórych dotychczas obowiązujących porozumień zbiorowych ze związkami, a także zawiesi gwarancje z porozumienia z 31 marca 2021 r. dotyczące warunków pracy (uzgodniono wówczas m.in. 10-letnie gwarancje zatrudnienia). W projekcie zapisano całkowite zawieszenie w latach 2025-27 14. pensji, wypłatę nagrody barbórkowej za 2026 r. ograniczonej do maksymalnie 30 proc. i jej brak w latach 2027-28, a także zawieszenie w całości w latach 2026-28: deputatu węglowego, premii i dodatków BHP, biletów z Karty Górnika czy korzystniejszych zasad świadczeń za chorobowe i urlopy.

Zarząd JSW podkreśla, że w kryzysowej sytuacji spółki zawarcie porozumienia to kluczowy warunek umożliwiający pozyskanie finansowania ze strony państwowych i prywatnych instytucji finansowych.

Zdaniem związków zawodowych projekt porozumienia oznacza trzy lata obniżenia dochodów pracowników, osłabienia ich ochrony i ograniczenia świadczeń. Związki wyliczyły, że cięcia świadczeń pracowniczych, których oczekuje zarząd, wynosiłyby niemal 8 mld zł w ciągu trzech lat.

Źródło: rp.pl

