JSW objęta ustawą górniczą. Pracownicy będą mogli skorzystać z osłon

Pomysł włączenia pracowników JSW do tej ustawy jako pierwszy poddał publicznej dyskusji wicemarszałek województwa śląskiego Leszek Pietraszek na łamach „Parkietu”. Jak mówił on nam na początku września, jest sposób, aby JSW mogła skorzystać z rządowych osłon, nie włączając jej jednocześnie do umowy społecznej z górnikami. –Jestem przekonany, że wielu górników z tej firmy, również byłoby zainteresowanych odejściem z tak niebezpiecznej pracy, gdyby mogli skorzystać z osłon socjalnych takich samych, jakie mają pracownicy pozostałych spółek węglowych. W tym celu wystarczy, co już zresztą kiedyś było wykorzystywane, umożliwić im odejście z takich kopalń jak KWK Bobrek. Żeby to było możliwe, trzeba jednak zarządom spółek dać instrument, taki jak ta nowelizacja i rozliczać ich dopiero po tym, jak nie wykorzystają tych możliwości. Do tego nie trzeba obejmować JSW umową społeczną. To relatywnie proste działanie i bardzo szybko pozwoliłoby dać oddech JSW – wskazywał wówczas wicemarszałek.

Ile może odejść pracowników JSW?

Projektowana nowelizacja umożliwia objęcie systemem wsparcia górnictwa węgla kamiennego koksującego w Polsce. „Celem tego działania jest stworzenie mechanizmu pozwalającego na restrukturyzację, w tym redukcję zatrudnienia, również tej części sektora górnictwa. W takiej sytuacji pracownicy będą mogli być objęci tymi samymi regulacjami dotyczącymi świadczeń osłonowych, co pracownicy przedsiębiorstw górniczych, które obecnie są objęte systemem wsparcia (PGG S.A., PKW S.A. i Węglokoks Kraj S.A.). Tak więc, również pracownicy zatrudnieni w zakładach górniczych JSW S.A. na równych zasadach będą mogli skorzystać z urlopów górniczych, urlopów dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla albo jednorazowych odpraw pieniężnych” – czytamy w najnowszej Ocenie Skutków Regulacji.

W dokumencie czytamy, że w ramach JSW z urlopu górniczego skorzysta 3011 osób, a z urlopu dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla 103 osoby. Wydatki ogółem wynikające z tej ustawy na wszystkie spółki węglowe objęte projektem ustawy to 10,7 mld zł. Wcześniejszy koszt tej ustawy szacowany był na ok. 8,8 mld zł.

Będzie poparcie związków zawodowych?

Co ciekawe, część związków zawodowych popierała tego typu pomysł. – Jestem gorącym zwolennikiem, rzecznikiem i propagatorem tej idei. Od kilku miesięcy staram się przekonać rządzących do tego, żeby uruchomić mechanizmy pozwalające JSW uruchomić program dobrowolnych odejść analogiczny do tego, jaki funkcjonował będzie w PGG, Węglokoks Kraj i PKW, czyli urlopy górnicze i jednorazowe odprawy. Dlatego że w moim przekonaniu w JSW udałoby się znaleźć co najmniej 6 tys. ludzi zainteresowanych urlopami górniczymi lub jednorazowymi odprawami – mówił nam na początku września Bogusław Ziętek, lider związku zawodowego Sierpień 80.

Poparcie związków zawodowych dla tej ustawy może być kluczem do uzyskania podpisu prezydenta Karola Nawrockiego , który jeszcze w kampanii wyborczej był niechętny wszelkim decyzjom dotyczącym ograniczania górnictwa węgla kamiennego.

Ustawa nie wystarczy?

Dotychczas wydawało się, że JSW, aby przetrwać, potrzebuje właśnie przypisania jej samej lub pracownikom pakietu osłon socjalnych, które są wprowadzone drogą noweli ustawy górniczej, tak jak mają górnicy PGG, PKW czy Węglokoksu Kraj. Jednak to może nie wystarczyć. „Objęcie pracowników JSW zapisami nowelizowanej ustawy górniczej w zakresie osłon socjalnych byłoby krokiem pomocnym, ale niewystarczającym, by zrezygnować z rozmów ze stroną społeczną na temat ograniczenia wynagrodzeń. Nie zmienia to faktu, że odbywają się intensywne rozmowy, w których biorę udział, aby włączyć pracowników JSW do programu osłon” – mówił „Rzeczpospolitej” jeszcze przed tą decyzją ministra Motyki p.o. prezesa JSW Bogusław Oleksy.