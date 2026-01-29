Nieoficjalnie dowiadujemy się, że co do podstawowych kwestii zarząd i strona społeczna są już zgodni. – Co do ograniczeń to właściwie jest to kalka planu zarządu – słyszymy od strony społecznej. Problemem jest to, jak długo te ograniczenia mają trwać, rok czy dłużej, a jeśli dłużej, to na jakich warunkach będą one wydłużane. Związki nie chcą, aby wydłużenie ograniczeń uposażeń „było z automatu”. Chcą one, aby to niezależny biegły sprawdzał co roku, jaka jest sytuacja finansowa spółki i to m.in. od wyników firmy wypłata wstrzymanych świadczeń miałaby być warunkowana. Związkowcy nie chcą zgodzić się na wdrażanie działań z automatu i chcą wprowadzenia zależności. Jak się dowiadujemy różnice między zarządem a stroną społeczną, jeśli chodzi o skalę oszczędności, to ok. 200 mln zł w stronę pracowników w skali roku. Z naszych ustaleń wynika, że kwestia np. wypłaty 14. pensji i nagród jest już ustalona. Co ważne zgoda ma dotyczyć przesunięcia wypłat tych świadczeń, a nie redukcji. Rocznie jest to miliard złotych. To daty i warunki wypłaty mają być jeszcze przedmiotem dyskusji. Takie elementy jak np. dodatki żywieniowe będą zaś pomniejszone.

Awantura o wizytę marszałka Czarzastego

Wróćmy teraz do wtorkowego zamieszania. Czy faktycznie wizyta marszałka utrudniła rozmowy dotyczące ratowania spółki? Jak podaje JSW, reprezentatywne organizacje związkowe, powołując się na przekazy medialne zawierające wypowiedzi Marszałka RP Włodzimierza Czarzastego, w „istotny sposób zmieniły swoje stanowisko negocjacyjne”. Marszałek Sejmu był we wtorek w Jastrzębiu i przed kopalnią Ruch „Borynia” KWK „Borynia-Zofiówka” , należącą do JSW odbył się briefing prasowy. Wcześniej spotkać się miał ze związkami zawodowymi m.in. z OPZZ. – Zostałem wprowadzony w całą sprawę przez związki zawodowe i przedstawicieli załogi. Spisałem wszystkie najważniejsze kwestie, które mi przedstawiono. W tej chwili trwają rozmowy zarówno na poziomie spółki, jak i na poziomie rządowym. Uważam jednak, że ta sprawa musi zostać w trybie pilnym przeanalizowana i przedyskutowana w całej koalicji rządzącej – mówił Włodzimierz Czarzasty. Związki zawodowe (głównie z Solidarności) po obejrzeniu briefingu prasowego marszałka, na spotkaniu z zarządem, miały wrócić do swoich pierwotnych założeń sprzed zbliżenia stanowisk, do którego doszło w poniedziałek 26 stycznia.

Co ważne padły też słowa, które miały rozzłościć MAP, o tym, że przez półtora roku „wyparowało” kilka, a według niektórych szacunków nawet 5-6 miliardów zł. Resort odebrał to jako próbę utrudniania rozmów przez osobę, która nie ma pojęcia o tym, co dzieje się w spółce i branży. – Po poniedziałku porozumienie było już praktycznie dogadane – słyszymy ze źródeł rządowych. Wizyta Czarzastego nie była też konsultowana z MAP, co miało utrudnić prace resortu na miejscu.

Z kolei ze źródeł zbliżonych do Lewicy, partii, której kieruje marszałek, słyszymy, że inicjatorami wtorkowego spotkania były związki zawodowe. W spotkaniu uczestniczył wiceminister energii odpowiedzialny za górnictwo Marian Zmarzły. – Na spotkaniu nie padły żadne nowe deklaracje ze strony marszałka Czarzastego, bo nie prowadzi on negocjacji w ramach restrukturyzacji spółki – słyszymy. Otoczenie marszałka wskazuje także na stanowisko górniczej Solidarności, które zaprzecza, że jego wizyta miała wpływ na postawę strony społecznej. – Stanowisko strony społecznej wyrażane na coraz to liczniejszych forach, jasno wskazuje, że zarząd spółki cynicznie wykorzystał wizytę marszałka jako pretekst do zerwania negocjacji – słyszymy z otoczenia Lewicy.

Rozmowy ruszą. W poszerzonym składzie?

W związku z tym zarząd JSW podjął we wtorek decyzję o zawieszeniu rozmów. W środę przekazano jednak, że rozmowy ruszą ponownie, bo wszyscy zdają sobie sprawę z konsekwencji, z jakimi może wiązać się ew. upadek spółki. Mogą one ruszyć w piątek i być kontynuowane w poniedziałek. – Mając na uwadze dobro całej GK JSW, konieczny jest powrót do stołu rozmów w oparciu o dotychczasowy dorobek negocjacyjny i z poszanowaniem wysiłku, jaki obie strony włożyły w dotychczasowe uzgodnienia – wskazuje spółka.