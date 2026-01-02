Reklama

Indie chcą udobruchać Donalda Trumpa. Kupią mniej ropy z Rosji, a więcej z USA

Władze Indii nakazały rafineriom składanie cotygodniowych raportów na temat źródeł pochodzenia przerabianej przez nie ropy. Ma to przekonać Donalda Trumpa do cofnięcia zaporowych ceł na indyjskie towary.

Publikacja: 02.01.2026 20:09

Premier Indii Narendra Modi

Foto: PAP/EPA/RAJAT GUPTA

Iwona Trusewicz

Indyjskie Ministerstwo Ropy Naftowej zaczęło żądać od rafinerii informacji na temat importu ropy z Rosji i Stanów Zjednoczonych. Mają być one składane, nie jak dotychczas w odstępach miesięcznych, ale co tydzień, informuje Reuters.

Ile ropy z USA, a ile z Rosji dla Indii?

Według źródeł agencji, firmy handlowe są zobowiązane do cotygodniowego dostarczania danych o zakupach rosyjskiej i amerykańskiej ropy. Ministerstwo uzasadnia swój wymóg, powołując się na wytyczne premiera Narendry Modiego. Agencja Reuters uważa, że że nowe wymogi są związane z dążeniem New Delhi do zawarcia umowy handlowej z Waszyngtonem.

„Potrzebujemy aktualnych i dokładnych danych na temat importu ropy naftowej z Rosji i USA, abyśmy mogli, gdy USA zażądają informacji, przedstawić zweryfikowane dane, zamiast opierać się na źródłach wtórnych” – powiedziało jedno ze źródeł rządowych. Agencji nie udało się otrzymać w tej sprawie oficjalnego komentarza indyjskiego rządu.

Indie stały się jednym z największych nabywców rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską od razu po agresji Putina na Ukrainę. Wcześniej importowały z Rosji śladowe ilości. Jednak, jak zauważa Reuters, zakupy te wywołały sprzeciw krajów zachodnich, bowiem to głównie dochody z ropy naftowej pomagają rosyjskiemu reżimowi finansować wywołaną wojnę.

Pod koniec sierpnia 2025 r. USA ogłosiły dodatkowe 25-procentowe cła na Indie, zwiększając tym samym całkowitą stawkę celną na indyjski eksport do zaporowych 50 proc. Na początku władze Indii twierdziły, że rosyjski import ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Według źródła Reutersa, pomimo nacisków ze strony Stanów Zjednoczonych, rząd Modiego nie nakazał rafineriom ograniczenia zakupów rosyjskiej ropy.

Indie odmawiają Donaldowi Trumpowi

Była to kosztowna decyzja. Chociaż wielu czołowym światowym gospodarkom udało się zawrzeć umowy handlowe z Waszyngtonem, które obniżyły początkowe zaporowe cła Donalda Trumpa, rozmowy między New Delhi a Waszyngtonem jak dotąd nie doprowadziły do porozumienia.

Negocjacje załamały się pod koniec lipca 2025 r., po tym, jak Indie sprzeciwiły się otwarciu swojego rynku na amerykańskie produkty rolne i odmówiły uznania roli Trumpa w mediacji podczas krótkiego konfliktu między Indiami a Pakistanem.

W październiku 2025 r. Trump powiedział, że Modi zobowiązał się do zaprzestania kupowania rosyjskiej ropy. Indyjskie władze publicznie sprzeciwiły się naciskom ze strony Białego Domu. Teraz zarówno rafinerie, jak i źródła branżowe spodziewają się, że w nadchodzących miesiącach import rosyjskiego surowca spadnie średnio poniżej 1 miliona baryłek dziennie.

Reuters przypomina, że zaostrzenie sankcji USA i Unii Europejskiej już spowolniło przepływy rosyjskiej ropy do Indii, które w grudniu były najniższe od trzech lat, wynosząc około 1,2 miliona baryłek dziennie według źródeł i firmy analitycznej Kpler. Oznacza to spadek o około 40 proc. w porównaniu z czerwcowym szczytem wynoszącym około 2 milionów baryłek dziennie.

Jak podkreśla Reuters – Donald Trump uczynił zakupy energii ważnym aspektem wielu swoich umów handlowych. Indie dążą więc teraz do zwiększenia zakupów amerykańskiej ropy naftowej po tym, jak krajowe rafinerie zwiększyły już import amerykańskiego gazu. Z danych Kpler wynika, że w 2025 r. Stany Zjednoczone odpowiadały za 6,6 proc. indyjskiego importu ropy naftowej. Natomiast Rosja dostarczyła 35 proc. surowca. W tym roku te proporcje mogą się szybko zmienić.

Źródło: rp.pl

