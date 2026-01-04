Reklama

Ropy na świecie nie zabraknie. OPEC+ nie spowolni wydobycia

OPEC+ utrzyma wydobycie ropy na stałym poziomie pomimo konfliktu między członkami porozumienia i sytuacji w Wenezueli.

Publikacja: 04.01.2026 14:47

Foto: Akos Stiller/Bloomberg

Iwona Trusewicz

O utrzymaniu wydobycia na obecnym poziomie dowiedziała się agencja Reuters ze źródeł uczestniczących w niedzielnym spotkaniu ośmiu członków OPEC+, którzy wydobywają około połowy światowej ropy naftowej.

Spotkanie odbywa się po potanieniu surowca w minionym roku o rekordowe ponad 18 proc. Był to największy roczny spadek od pandemii 2020 r. Zdaniem analityków miał związek z rosnącymi obawami rynku o nadpodaż ropy.

Konflikt Arabii Saudyjskiej i ZEA o Jemen

Wspomniana ósemka – Arabia Saudyjska, Rosja, ZEA, Kazachstan, Kuwejt, Irak, Algieria i Oman – podniosła bowiem swoje cele wydobywcze o około 2,9 miliona baryłek dziennie od kwietnia do grudnia 2025 r., co stanowi prawie 3 proc. światowego popytu na ropę.

Platformy wiertnicze ropy naftowej w mieście Cabimas w Wenezueli
Ropa
Donald Trump przejmuje wenezuelską ropę. Jak zareagują ceny?

W listopadzie 2025 r., uzgodniono wstrzymanie w I kwartale 2026 r dalszego zwiększania pompowania. Teraz eksporterzy zjechali do Dubaju, by zdecydować, czy w obecnej sytuacji geopolitycznej utrzymają zwiększone wydobycie. Piątkowy atak Amerykanów na Wenezuelę zakończony schwytaniem Nicolasa Maduro i jego żony, postawił OPEC+ w nowej i zupełnie nieoczekiwanej sytuacji.

O ile napięcia między Arabią Saudyjską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi trwają od kilku miesięcy, to atak na członka OPEC+ jest nowością. Spór między Arabią Saudyjską a ZEA zaostrzył się w grudniu 2025 r. w związku z trwającym od 10 lat konfliktem w Jemenie. To w tym biednym i targanym wojnami domowymi kraju oba arabskie państwa rozgrywają swoje interesy.

W grudniu grupa powiązana z ZEA przejęła terytorium od rządu wspieranego przez Arabię ​​Saudyjską. Jak podkreśla agencja Reutera, „kryzys ten wywołał największy od dekad rozłam między byłymi bliskimi sojusznikami, a lata rozbieżności w kluczowych kwestiach osiągnęły punkt kulminacyjny”.

Atak na dyktatora czy na największe złoża ropy na świecie?
Ropa
Atak na dyktatora czy na największe złoża ropy na świecie?

Wenezuela ma dużo ropy, ale trudnej do wydobycia

W przeszłości OPEC udawało się przezwyciężać poważne wewnętrzne spory, takie jak wojna iracko-irańska, stawiając zarządzanie rynkiem ponad spory polityczne. Teraz kartel zmaga się z licznymi kryzysami jednocześnie – z presją na eksport rosyjskiej ropy z powodu sankcji za agresję na Ukrainę oraz protestami Iranu i groźbami interwencji ze strony USA.

W sobotę wojska amerykańskie zaatakowały Wenezuelę i aresztowały nieuznawanego przez większość świata Nicolasa Maduro. Donald Trump zapowiedział, że Waszyngton przejmie kontrolę nad krajem do czasu, aż możliwe będzie przekazanie władzy nowej administracji, nie podając jednak, w jaki sposób to nastąpi.

Wenezuela posiada największe na świecie zasoby ropy naftowej (14 proc. wszystkich udowodnionych), jest to jednak ropa tzw. ciężka i trudna do wydobycia. Jej pompowanie wymaga specjalnych technologii i dużych inwestycji. Po objęciu Wenezueli sankcjami USA wydobycie wenezuelskiej ropy gwałtownie spadło, do czego przyczyniły się nieudolne i skorumpowane rządy reżimu Maduro.

Wenezuela prosi Rosjan o pomoc
Ekonomia
Wenezuela prosi Rosjan o pomoc

Jedynymi, którzy na tym rynku pozostali i pomagali reżimowi, byli Rosjanie. Koncern państwowy Rosnieft miał tam udziały w złożach i kredytował wenezuelską państwową firmę paliwową PDVSA. 

Teraz Rosjanie utracili Wenezuelę i wszystkie poczynione tam inwestycje. Analitycy twierdzą, że jest mało prawdopodobne, aby w najbliższych latach nastąpił znaczący wzrost wydobycia wenezuelskiej ropy, nawet jeśli amerykańscy giganci naftowi zainwestują w Wenezueli miliardy dolarów, które obiecał Trump.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Południowa Wenezuela Surowce Ropa Naftowa USA OPEC+
e-Wydanie
