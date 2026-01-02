Jak informuje portal wnp.pl, znowelizowana ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która weszła w życie 1 stycznia 2026 roku, pozwoli m.in. na uruchomienie osłon socjalnych przez przedsiębiorstwa górnicze. Skorzystać z nich będą mogli pracownicy, którzy zechcą dobrowolnie odejść z branży.

Nowelizacja ustawy a problemy branży górniczej

Nowelizację ustawy pozytywnie ocenił w rozmowie z WNP Jakub Szkopek, analityk Erste Securities:

– Podpisanie przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy górniczej uważam za dobry krok. Tym bardziej że były obawy, iż prezydent mógłby zawetować tę ustawę w obawie, że przyczyni się ona do zbyt szybkiego tempa zamykania kopalń. Wygląda na to, że słaba koniunktura na rynku węgla może utrzymywać się jeszcze przez kilka lat. A w Polsce potrzebujemy dostosować wydobycie węgla do zmniejszonego popytu – uważa Jakub Szkopek.

O znaczenie nowych przepisów oraz prognozy na 2026 rok dla branży górniczej portal zapytał również szefa „Sierpnia 80” w Polskiej Grupie Górniczej:

– Rok 2026 zapowiada się jako bardzo trudny, bowiem środków w PGG zapewne wystarczy najwyżej do lipca, sierpnia. Nadal nie ma ustaleń z energetyką co do odbiorów węgla. Nieciekawie to wygląda, choć nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa daje oddech na krótką chwilę. Zatem niestety prognozy na 2026 rok są raczej ponure – powiedział Rafał Jedwabny.