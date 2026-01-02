Reklama

Polskie górnictwo w 2026 roku: Na to zwracają uwagę przedstawiciele branży

Rok 2026 w górnictwie węgla kamiennego w Polsce będzie kolejnym trudnym rokiem, a nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa może okazać się tylko chwilową pomocą. Takiego zdania są przedstawiciele branży, z którymi rozmawiał serwis WNP.

Publikacja: 02.01.2026 15:55

Co czeka górnictwo w Polsce w 2026 roku?

Co czeka górnictwo w Polsce w 2026 roku?

Foto: bnorbert3 / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Jak informuje portal wnp.pl, znowelizowana ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która weszła w życie 1 stycznia 2026 roku, pozwoli m.in. na uruchomienie osłon socjalnych przez przedsiębiorstwa górnicze. Skorzystać z nich będą mogli pracownicy, którzy zechcą dobrowolnie odejść z branży.

Nowelizacja ustawy a problemy branży górniczej

Nowelizację ustawy pozytywnie ocenił w rozmowie z WNP Jakub Szkopek, analityk Erste Securities:

– Podpisanie przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy górniczej uważam za dobry krok. Tym bardziej że były obawy, iż prezydent mógłby zawetować tę ustawę w obawie, że przyczyni się ona do zbyt szybkiego tempa zamykania kopalń. Wygląda na to, że słaba koniunktura na rynku węgla może utrzymywać się jeszcze przez kilka lat. A w Polsce potrzebujemy dostosować wydobycie węgla do zmniejszonego popytu – uważa Jakub Szkopek.

O znaczenie nowych przepisów oraz prognozy na 2026 rok dla branży górniczej portal zapytał również szefa „Sierpnia 80” w Polskiej Grupie Górniczej:

– Rok 2026 zapowiada się jako bardzo trudny, bowiem środków w PGG zapewne wystarczy najwyżej do lipca, sierpnia. Nadal nie ma ustaleń z energetyką co do odbiorów węgla. Nieciekawie to wygląda, choć nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa daje oddech na krótką chwilę. Zatem niestety prognozy na 2026 rok są raczej ponure – powiedział Rafał Jedwabny.

Reklama
Reklama

Serwis WNP zwraca też uwagę na Jastrzębską Spółkę Węglową, wydobywającą przede wszystkim węgiel koksowy, który jest potrzebny do produkcji stali. Spółka obecnie walczy o przetrwanie. Jeśli jej się to uda, czekają na nią interesujące perspektywy.

– Trzeba ratować Jastrzębską Spółkę Węglową, bo to, czego inni poszukują po całym świecie, mamy u siebie pod nosem – podkreślił Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego „Sierpień 80” w rozmowie z WNP. 

CZYTAJ WIĘCEJ: Górnictwo i węgiel w Polsce zyskały oddech, ale na krótko. W 2026 r. będzie się działo

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Prognozy Górnictwo Przemysł
Minister energii Miłosz Motyka (C), podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Marian Zmarzły (L), p
Węgiel
Jest porozumienie w kopalni PG Silesia. Najważniejsze pytanie nadal bez odpowiedzi
Jastrzębska Spółka Węglowa
Węgiel
„Tu chodzi o ratowanie JSW”. Nowy prezes o płynności finansowej spółki i pensjach pracowników
Górnicy PG Silesia protestują pod ziemią. Chodzi o pakiet osłon
Węgiel
Górnicy PG Silesia protestują pod ziemią. Chodzi o pakiet osłon
Kredyty mają uratować JSW? Niełatwe rozmowy na Śląsku
Węgiel
Kredyty mają uratować JSW? Niełatwe rozmowy na Śląsku
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Materiał Promocyjny
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Prezydent RP Karol Nawrocki
Węgiel
Ustawa górnicza redukująca miejsca pracy w górnictwie podpisana przez prezydenta
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama