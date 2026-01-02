Aktualizacja: 02.01.2026 17:12 Publikacja: 02.01.2026 15:55
Co czeka górnictwo w Polsce w 2026 roku?
Foto: bnorbert3 / Adobe Stock
Jak informuje portal wnp.pl, znowelizowana ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która weszła w życie 1 stycznia 2026 roku, pozwoli m.in. na uruchomienie osłon socjalnych przez przedsiębiorstwa górnicze. Skorzystać z nich będą mogli pracownicy, którzy zechcą dobrowolnie odejść z branży.
Nowelizację ustawy pozytywnie ocenił w rozmowie z WNP Jakub Szkopek, analityk Erste Securities:
– Podpisanie przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy górniczej uważam za dobry krok. Tym bardziej że były obawy, iż prezydent mógłby zawetować tę ustawę w obawie, że przyczyni się ona do zbyt szybkiego tempa zamykania kopalń. Wygląda na to, że słaba koniunktura na rynku węgla może utrzymywać się jeszcze przez kilka lat. A w Polsce potrzebujemy dostosować wydobycie węgla do zmniejszonego popytu – uważa Jakub Szkopek.
O znaczenie nowych przepisów oraz prognozy na 2026 rok dla branży górniczej portal zapytał również szefa „Sierpnia 80” w Polskiej Grupie Górniczej:
– Rok 2026 zapowiada się jako bardzo trudny, bowiem środków w PGG zapewne wystarczy najwyżej do lipca, sierpnia. Nadal nie ma ustaleń z energetyką co do odbiorów węgla. Nieciekawie to wygląda, choć nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa daje oddech na krótką chwilę. Zatem niestety prognozy na 2026 rok są raczej ponure – powiedział Rafał Jedwabny.
Serwis WNP zwraca też uwagę na Jastrzębską Spółkę Węglową, wydobywającą przede wszystkim węgiel koksowy, który jest potrzebny do produkcji stali. Spółka obecnie walczy o przetrwanie. Jeśli jej się to uda, czekają na nią interesujące perspektywy.
– Trzeba ratować Jastrzębską Spółkę Węglową, bo to, czego inni poszukują po całym świecie, mamy u siebie pod nosem – podkreślił Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego „Sierpień 80” w rozmowie z WNP.
CZYTAJ WIĘCEJ: Górnictwo i węgiel w Polsce zyskały oddech, ale na krótko. W 2026 r. będzie się działo
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Porozumienie w sprawie zabezpieczenia pracowników PG Silesia podpisano w poniedziałek po południu w ramach Trójs...
Spółka znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji - przyznaje w rozmowie z portalem wnp.pl Bogusław Oleksy, pełni...
W prywatnej kopalni PG Silesia trwa protest górników. Chcą m.in. skorzystać z pakietu osłon socjalnych tak jak i...
Ostatnie rozmowy o realizacji umowy społecznej z górnikami nie przyniosły żadnych konkretów. Pojawiło się coraz...
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dziś budować przewagę konkurencyjną. Technologie otwierają przed biznesem coraz więcej możliwości.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy górniczej, która zakłada redukcję etatów w górnictwie wprow...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu. Nie są już tylko dodatkiem do zakupów, ale sposobem na to, by codzienne czynności – takie jak tankowanie, poranna kawa czy myjnia samochodowa – stawały się po prostu bardziej opłacalne. Jednym z najciekawszych przykładów takiego rozwiązania jest program Circle K extra, który z roku na rok zyskuje popularność wśród kierowców w całej Polsce. Co daje jego uczestnictwo? Dlaczego warto dołączyć? I jak w praktyce wygląda korzystanie z karty extra?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas