Jeden z koncernów naftowych z USA już tam jest. To Chevron, obecny w Wenezueli od 1923 roku, postanowił przetrwać nacjonalizację i poczekać na lepsze czasy. Wszystko wskazuje na to, że się doczekał. A gra idzie o złoża wyliczane na ponad 300 mld baryłek ropy, czyli – jak podaje US Energy Information – ok. 20 proc. całych globalnych rezerw tego surowca.

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie konsekwencje dla światowych cen ropy mogą wynikać z amerykańskiego przejęcia wenezuelskiego przemysłu naftowego?

Dlaczego amerykańskie firmy naftowe są zainteresowane inwestowaniem w wenezuelski sektor naftowy?

Jakie są wyzwania związane z odbudową infrastruktury naftowej w Wenezueli po latach zaniedbań?

Jakie znaczenie mają zasoby ropy naftowej w Wenezueli dla globalnych rezerw tego surowca?

W jaki sposób wenezuelska ropa może wpływać na amerykański przemysł naftowy i jego technologię?

Jakie historyczne i polityczne czynniki wpłynęły na obecną sytuację wenezuelskiego przemysłu naftowego?

Eksperci z rynku petrochemicznego jednak ostrzegają, że proces odzyskiwania wenezuelskiej ropy będzie długi i kosztowny. Pierwsze szacunki wyliczają niezbędne wstępne inwestycje na przynajmniej 10 mld dolarów. Pierwsze efekty mają szanse pojawić się tam już po 6 miesiącach. Ale to ropa będzie teraz rządziła w Wenezueli.

Jak na razie nie ma reakcji światowych rynków na wydarzenia w Wenezueli

W ostatni piątek za baryłkę Brenta z dostaw marcowych płacono niewiele ponad 60 dol. I tylko z Rosji pojawiły się alarmistyczne komentarze, że w najbliższy poniedziałek ceny mogą wzrosnąć nawet do 70-80 dol. za baryłkę. – Rynek ropy może ostro zareagować w trybie natychmiastowym i notowania wzrosną. Ale oczekujemy, że w takiej sytuacji zaczną spadać, ponieważ udział Wenezueli w globalnej produkcji jest minimalny – mówił w rozmowie z agencją TASS Aleksander Frołow, analityk z rosyjskiego InfoTechu. I był to jedyny głos na rynku wskazujący na możliwość szybkiego wzrostu cen. Pozostali analitycy są bardzo wstrzemięźliwi i podkreślali, że rynek szybko się ustabilizuje.