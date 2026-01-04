Aktualizacja: 04.01.2026 18:18 Publikacja: 04.01.2026 13:23
Platformy wiertnicze ropy naftowej w mieście Cabimas w Wenezueli
Foto: PAP/EPA/Henry Chirinos
Jeden z koncernów naftowych z USA już tam jest. To Chevron, obecny w Wenezueli od 1923 roku, postanowił przetrwać nacjonalizację i poczekać na lepsze czasy. Wszystko wskazuje na to, że się doczekał. A gra idzie o złoża wyliczane na ponad 300 mld baryłek ropy, czyli – jak podaje US Energy Information – ok. 20 proc. całych globalnych rezerw tego surowca.
Eksperci z rynku petrochemicznego jednak ostrzegają, że proces odzyskiwania wenezuelskiej ropy będzie długi i kosztowny. Pierwsze szacunki wyliczają niezbędne wstępne inwestycje na przynajmniej 10 mld dolarów. Pierwsze efekty mają szanse pojawić się tam już po 6 miesiącach. Ale to ropa będzie teraz rządziła w Wenezueli.
W ostatni piątek za baryłkę Brenta z dostaw marcowych płacono niewiele ponad 60 dol. I tylko z Rosji pojawiły się alarmistyczne komentarze, że w najbliższy poniedziałek ceny mogą wzrosnąć nawet do 70-80 dol. za baryłkę. – Rynek ropy może ostro zareagować w trybie natychmiastowym i notowania wzrosną. Ale oczekujemy, że w takiej sytuacji zaczną spadać, ponieważ udział Wenezueli w globalnej produkcji jest minimalny – mówił w rozmowie z agencją TASS Aleksander Frołow, analityk z rosyjskiego InfoTechu. I był to jedyny głos na rynku wskazujący na możliwość szybkiego wzrostu cen. Pozostali analitycy są bardzo wstrzemięźliwi i podkreślali, że rynek szybko się ustabilizuje.
Czytaj więcej
Operacja wojska Stanów Zjednoczonych w Wenezueli to niezwykle ważny i wielowymiarowy komunikat dl...
– Będziemy teraz świadkami, jak wielkie amerykańskie firmy naftowe zaczną wydawać miliardy dolarów, naprawią bardzo zniszczoną naftową infrastrukturę. Oni tam pompowali tyle, co nic. To bankruci – mówił prezydent USA podczas sobotniej konferencji prasowej w swojej rezydencji Mar-a Lago na Florydzie.
Amerykańskie koncerny naftowe zastaną jednak w Wenezueli bardzo trudną sytuację. Jak niedawno przyznali przedstawiciele wenezuelskiego koncernu PDVSA, sieć rurociągów jest niedoinwestowana i zaniedbywana przez ostatnich 50 lat, czyli od czasu nacjonalizacji. Żeby zacząć zarabiać, trzeba więc włożyć wcześniej grube miliardy dolarów. Koszt przywrócenia mocy wydobywczych sprzed nacjonalizacji może sięgnąć nawet 50 mld dolarów – podała CNN.
– Ale i tak dla rynku ropy jest to potencjalne wydarzenie historyczne. Reżimy Maduro i Hugo Chaveza praktycznie obrabowały wenezuelski przemysł naftowy – mówił w CNN Phil Flynn, analityk energetycznych z Price Futures Group.
Wenezuela dzisiaj wydobywa ok. 1 mln baryłek ropy dziennie, czyli ma ok. 0,8 proc udziału w światowym rynku tego surowca. Połowa z tego jest eksportowana. Jest to niespełna jedna trzecia z tego, co było eksportowane nawet w czasach Hugo Chaveza, kiedy ten obejmował władzę w 1999 roku.
Jak będzie wyglądała naprawa wenezuelskiej branży naftowej?
Wiadomo, że liderem w przywróceniu naftowej świetności nie będzie PDVSA. Wenezuelski koncern nie ma na to ani pieniędzy, ani technologii, a z powodu amerykańskich sankcji nie był w stanie zwiększyć wydobycia. To, co zdołał wyprodukować, wysyłał do Chin i w minimalnych ilościach na Kubę, wspierając rząd w Hawanie.
Ropa ze złóż wenezuelskich nie jest najwyższej jakości, jest z gatunku ciężkich, zakwaszonych i zasiarczonych i niezbędne są odpowiednie urządzenia oraz technologie, aby można ją było wydobywać i sprzedawać. Te technologie posiadają zagraniczne koncerny, w tym oczywiście Amerykanie. Oni z kolei produkują ropę lekką „słodką”, odpowiednią do produkcji benzyny, ale niezdatną do wytwarzania diesla, asfaltu, olejów przemysłowych. Tymczasem to olej napędowy jest poszukiwany na światowych rynkach. A jednym z powodów są amerykańskie sankcje i niskie wydobycie ropy w Wenezueli.
Czytaj więcej
Wiele jest niepewności co do tego, jak się rozwinie sytuacja w Wenezueli. I kto nią będzie rządzi...
I rzeczywiście to Amerykanie skorzystają na „wyzwoleniu” wenezuelskiej ropy. Ten kraj jest położony w niedużej odległości od USA. Amerykańskie rafinerie są przygotowane do przerobu ropy pochodzącej z tych złoż. Co więcej. Jest to dla nich łatwiejsze, niż rafinacja ropy krajowej – uważa Phil Flynn. – Jeśli rzeczywiście wszystko pójdzie gładko, a jak na razie wszystko na to wygląda, i amerykańskie firmy będą tam mogły wrócić i odbudować wenezuelski przemysł naftowy, może dojść do rewolucyjnych zmian na światowych rynkach energetycznych – mówił w CNN.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
OPEC+ utrzyma wydobycie ropy na stałym poziomie pomimo konfliktu między członkami porozumienia i sytuacji w Wene...
Wiele jest niepewności co do tego, jak się rozwinie sytuacja w Wenezueli. I kto nią będzie rządził po porwaniu p...
Władze Indii nakazały rafineriom składanie cotygodniowych raportów na temat źródeł pochodzenia przerabianej prze...
Największy od 2020 r. spadek cen ropy w kończącym się roku 2025 ma swoje konkretne przyczyny. To narastające oba...
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dziś budować przewagę konkurencyjną. Technologie otwierają przed biznesem coraz więcej możliwości.
Chiny i Indie zablokowały dostęp do swoich portów co najmniej 20 tankowcom przewożącym rosyjską ropę.
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu. Nie są już tylko dodatkiem do zakupów, ale sposobem na to, by codzienne czynności – takie jak tankowanie, poranna kawa czy myjnia samochodowa – stawały się po prostu bardziej opłacalne. Jednym z najciekawszych przykładów takiego rozwiązania jest program Circle K extra, który z roku na rok zyskuje popularność wśród kierowców w całej Polsce. Co daje jego uczestnictwo? Dlaczego warto dołączyć? I jak w praktyce wygląda korzystanie z karty extra?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas