Ministerstwo energii nie zostawi JSW. Szuka sposobu jak pomóc spółce

Po odwołaniu dotychczasowego prezesa JSW Ryszarda Janty, JSW szykuje się na przyspieszenie procesu optymalizacji bieżącej działalności. Kilka dni temu podczas omawiania wyników za I półrocze tego roku pełniący wówczas obowiązki wiceprezesa ds. ekonomicznych Bogusław Oleksy sugerował, że dotychczasowe działania naprawcze są „niewystarczające”.”. Jego słowa sprzed kilku dni nabierają na znaczeniu, bo to on teraz pełni obowiązki nowego prezesa spółki do czasu wyboru następcy Janty.

Na czym skupi się nowy prezes JSW?

Prezes Oleksy mówił w ub. tygodniu, że firma musi rozpocząć „głęboką restrukturyzację kosztową”. Te słowa brzmią teraz jako zapowiedź działań. Jak wskazał wówczas, widać w wynikach za I półrocze pozytywny trend w obszarze mining cash cost (koszty wydobycia węgla – red.), ale jest on „niewystarczający”. Spadł on w pierwszym półroczu tego roku do blisko 778 zł za tonę. W analogicznym okresie roku poprzedniego wskaźnik ten wynosił 816,5 zł za tonę. Niepokojące są dane w JSW Koks i tu można spodziewać wysiłków nowego prezesa. W tej ważnej spółce celowej wzrósł w I półroczu jednostkowy cash conversion cost w obszarze koksowym (wzrost o 18,9 proc. rok do roku). – Zarząd będzie interweniował w JSW Koks – zapowiedział wówczas jednoznacznie Oleksy, który podkreślił, że firma nie jest konkurencyjna kosztowo.

Ustawa na ratunek JSW

Aby złagodzić trudną sytuację spółki, JSW mogłaby skorzystać z osłon socjalnych przeznaczonych dla pracowników polskich kopalń w ramach procedowanego projektu noweli ustawy górniczej. Jednak kilkanaście dni temu projekt ustawy górniczej został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów, a na stronach rządowych widnieje już ostateczna wersja projektu. Zawężono listę podmiotów, które będą mogły skorzystać z pakietów dobrowolnych odejść, co może spowodować pozbawienie np. JSW szans na zmniejszenie zatrudnienia i redukcję kosztów. W rządzie trwa ożywiona dyskusja dotycząca włączenia JSW. Za włączeniem JSW są Ministerstwo Energii (resort odpowiedzialny za sektor) i Ministerstwo Aktywów Państwowych (nadzór właścicielski nad spółką). Przeciwne póki co jest Ministerstwo Finansów, które zmaga się z deficytem budżetowym.

Resort energii zapowiada pomoc JSW

Nieoficjalnie słyszymy, że Ministerstwo Energii w konsultacjach rządowych skłania się do pomysłu, aby dopuścić pracowników JSW do możliwości wcześniejszego odejścia ze spółki i skorzystania z osłon socjalnych. Mogłoby się to stać np. poprzez zmianę miejsca pracy górników z JSW na PGG, która taką formę osłon socjalnych będzie mogła zaoferować. Mowa jest nawet o ok. 3 tys. pracowników JSW, którzy mogliby skorzystać z pakietów osłonowych, pod warunkiem odejścia ze spółki. W całej grupie JSW zatrudnionych jest ok. 30 tys. osób. Z naszych informacji wynika, że koszt włączenia do projektu ustawy osłon dla pracowników JSW może dodatkowo wynieść ok. 510 mln zł. Całość wsparcia przewidzianego ustawą dla pracowników innych spółek (jak PGG, Węglokoks i PKW) ma w latach 2026-2035 kosztować ok. 8,8 mld zł. Rozmowy w tej sprawie z Ministerstwem Finansów trwają. Do pomysłu przekonywane jest także Ministerstwo Aktywów Państwowych.