W komunikacie spółki podano, że rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej 3 października 2025 r. podjęła uchwałę w sprawie odwołania ze składu zarządu spółki Ryszarda Jantę ze stanowiska prezesa. Jako p.o. prezesa zarządu powołano Bogusława Oleksego. Pozostaje on również zastępcą prezesa zarządu ds. ekonomicznych.

Powody odwołania Ryszarda Janty?

Powodów odwołania prezesa nie podano. Nieoficjalnie słyszymy, że Ministerstwo Energii i Ministerstwo Aktywów Państwowych uważały, że zarząd nie robi dostatecznie wiele, aby poprawić sytuację finansową spółki. – Cięcia wydatków inwestycyjnych były traktowane jako działanie niewystarczające, a poza tym ograniczały możliwości rozwoju spółki w kolejnych latach – słyszymy.

W poniedziałek JSW podała, że w pierwszym półroczu br. zanotowała 2,075 mld zł straty netto i spadek przychodów ze sprzedaży o 1,461 mld zł wobec tego samego okresu rok wcześniej, do 4,715 mld zł. Największy negatywny wpływ miały spadki cen węgla koksowego i energetycznego.

JSW kończą się środki zaoszczędzone w funduszu stabilizacyjnym (FIZ), po które spółka sięga od ubiegłego roku, a w którym pozostało obecnie 260 mln zł. Na koniec marca 2024 r. wartość aktywów netto FIZ JSW wynosiła 5,719 mld zł.