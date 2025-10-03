Aktualizacja: 03.10.2025 16:40 Publikacja: 03.10.2025 14:58
Ryszard Janta został odwołany z funkcji prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej
W komunikacie spółki podano, że rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej 3 października 2025 r. podjęła uchwałę w sprawie odwołania ze składu zarządu spółki Ryszarda Jantę ze stanowiska prezesa. Jako p.o. prezesa zarządu powołano Bogusława Oleksego. Pozostaje on również zastępcą prezesa zarządu ds. ekonomicznych.
Powodów odwołania prezesa nie podano. Nieoficjalnie słyszymy, że Ministerstwo Energii i Ministerstwo Aktywów Państwowych uważały, że zarząd nie robi dostatecznie wiele, aby poprawić sytuację finansową spółki. – Cięcia wydatków inwestycyjnych były traktowane jako działanie niewystarczające, a poza tym ograniczały możliwości rozwoju spółki w kolejnych latach – słyszymy.
W poniedziałek JSW podała, że w pierwszym półroczu br. zanotowała 2,075 mld zł straty netto i spadek przychodów ze sprzedaży o 1,461 mld zł wobec tego samego okresu rok wcześniej, do 4,715 mld zł. Największy negatywny wpływ miały spadki cen węgla koksowego i energetycznego.
JSW kończą się środki zaoszczędzone w funduszu stabilizacyjnym (FIZ), po które spółka sięga od ubiegłego roku, a w którym pozostało obecnie 260 mln zł. Na koniec marca 2024 r. wartość aktywów netto FIZ JSW wynosiła 5,719 mld zł.
Jastrzębska Spółka Węglowa od końca ub. roku wdraża Plan Strategicznej Transformacji na rzecz m.in. zwiększania wydobycia i podnoszenia efektywności. Na wtorkowej konferencji wynikowej za I półrocze br. przedstawiciele spółki podali, że aktualny pozostaje plan wydobycia w tym roku ponad 13 mln ton węgla, wobec 12,5 mln w ub. roku.
Nowy p.o. prezesa Bogusław Oleksy pełnił obowiązki wiceprezesa JSW ds. ekonomicznych od 1 września, będąc czasowo delegowanym na to stanowisko ze składu rady nadzorczej, gdy zastąpił dotychczasowego wiceprezesa ds. ekonomicznych Remigiusza Krzyżanowskiego. Od 1 października rada nadzorcza JSW powierzyła to stanowisko Oleksemu.
Obecnie, prócz Oleksego, zarząd JSW tworzą: wiceprezes ds. technicznych i operacyjnych oraz p.o. wiceprezesa ds. rozwoju Adam Rozmus, wiceprezes ds. handlu Jolanta Gruszka oraz wiceprezes ds. pracy i polityki społecznej Artur Wojtków.
To właśnie Oleksy na ostatniej konferencji wynikowej we wtorek 30 września przekazał, że zarząd zajął się renegocjacją warunków umów z kontrahentami w kontekście poprawy sytuacji finansowej spółki. – To są też również kwestie związane z optymalizacją wydatków inwestycyjnych. Te wydatki muszą być skorelowane z naszymi zamierzeniami produkcyjnymi, tak, żeby one były adekwatne do naszych planów produkcyjnych. Wprowadzony został również pilotaż proefektywnościowy na ścianach. Niebawem dokonamy podsumowania tych działań. Wszystkie te działania mają na celu podstawową kwestię, to znaczy ustabilizowanie sytuacji finansowej spółki – podkreślił Oleksy.
Pytany na sesji podsumowującej, do kiedy spółka ma zabezpieczone środki na wypłaty dla pracowników, wiceprezes Oleksy wskazał, że firma ma zabezpieczone środki na wypłatę w terminach, które są założone. – Jednak biorąc pod uwagę nasze potrzeby musimy rozpocząć głęboką restrukturyzację kosztową – dodał. Jak wskazał, widać w wynikach za I półrocze pozytywny trend w obszarze mining cash cost (koszty wydobycia węgla – red.), ale jest on "niewystarczający". Spadł on w pierwszym półroczu tego roku do blisko 778 zł za tonę. Mimo to Oleksy wskazał, że nadal przy takich kosztach firma nie jest w stanie konkurować na rynku.
