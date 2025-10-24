Michał Wojtyło, starszy analityk ds. polityk publicznych Instytutu Reform mówi wprost, że słowa premiera rządu o potencjalnym odłożeniu wejścia ETS2 w życie są zaskakujące. – Z komunikacji Komisji Europejskiej i konkluzji ostatniego szczytu nie wynika, aby rozważano przełożenie terminu 2027 r. – mówi Wojtyło. Jak tłumaczy nasz rozmówca, propozycje przedstawione przez komisarza ds. działań w dziedzinie klimatu Wopkego Hoekstrę dotyczą raczej zwiększenia przewidywalności systemu i wzmocnienia technicznych mechanizmów ograniczających potencjalny wzrost cen, wcześniejszego uruchomienia środków na inwestycje ze sprzedaży uprawnień ETS2 (tzw. frontloading) i badania możliwości stworzenia przez Europejski Bank Inwestycyjny nowego instrumentu finansowego do modernizacji i dekarbonizacji sektora budynków i transportu.

– Są to propozycje mające zwiększyć stabilność i przewidywalność systemu, a także przyspieszyć inwestycje w nowoczesne i czyste technologie. Ocena ich skali oddziaływania musi poczekać na konkretne propozycje zmian – tych spodziewamy się w listopadzie. Ale nie widać sygnałów z Brukseli o możliwym przesunięciu w czasie wdrożenia ETS2 – mówi.

Zdaniem Michała Wojtyły Komisja Europejska nie wydaje się także na razie skłonna do znaczących zmian w ETS2. – Dyskusja w europejskich stolicach dotyczy raczej wzmocnienia mechanizmów stabilizujących ceny uprawnień w ETS2 i przyspieszenia dostępności środków na inwestycje, co jest zgodne z oczekiwaniami KE. Wbrew narracjom niektórych polityków, zmiany nie zwiększają więc szans na opóźnienie lub wycofanie się z ETS2 – uważa.

Ostrożny w ocenach jest także Maciej Burny z firmy doradczej Enerxperience, który był m.in. sekretarzem i członkiem rady zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w latach 2012-2018. Jego zdaniem na obecnym etapie nie ma gwarancji, że uda się przesunąć datę wejścia w życie ETS2. – W unijnych dokumentach póki co jest mowa jedynie o rewizji, ale jeszcze nie przesunięciu. Widać jednak wśród polityków krajów członkowskich narastający sceptycyzm wobec tempa wdrażania polityki klimatycznej, co może być potencjalnie szansą Polski na zwiększenie presji na KE – komentuje Maciej Burny.

Efekty opóźnienia ETS2

Zdaniem Instytutu Reform, ew. przesunięcia daty wejścia w życie ETS2 będą nas najprawdopodobniej kosztować. – Opóźnienie wdrożenia systemu ETS2 o rok, czyli do 2028 r. według logiki obecnej legislacji – oznacza nawet 7,5 mld zł mniej środków z UE dla Polski ze Społecznego Funduszu Klimatycznego. Dlatego warto, aby rząd przedstawił społeczeństwu dokładną analizę zysków i wyzwań związanych z konkretnymi przesunięciami wdrożenia, połączoną z planem działań – wylicza Wojtyło.

Niezależnie od daty startu systemu ETS2 i jego finalnego technicznego kształtu zdaniem naszych rozmówców należy możliwie szybko inwestować w termomodernizację domów i zwiększenie dostępności transportu publicznego. – Już sama termomodernizacja może w 2030 roku zmniejszyć dodatkowe koszty ogrzewania związane z ETS2 o 60 proc. Takie inwestycje zmniejszą szok związany z wdrożeniem systemu, a także uniezależnią Polskę od wahań cen surowców i szantażu energetycznego z zewnątrz – uważa ekspert Instytutu Reform.