Kolejnym wyzwaniem, z którym dziś musimy się zmierzyć, są dziesięcioletnie gwarancje zatrudnienia dla pracowników JSW, wprowadzone w 2021 r. Wypowiedzenie tej umowy jest obecnie szalenie trudne, bo wiąże się z koniecznością wypłaty wysokich rekompensat. Z perspektywy aktualnej sytuacji Spółki, potrzebujemy większej elastyczności, dlatego zamierzamy podjąć rozmowy na temat ewentualnych zmian w tym zakresie. Żałuję, że temat ten nie został podjęty wcześniej – obecne zapisy znacząco ograniczają nasze możliwości restrukturyzacyjne i mogą utrudnić realizację założeń planu naprawczego. Głęboko jednak wierzę, że uda się nam w tej kwestii porozumieć i doprowadzimy do sytuacji, kiedy spółka zacznie zarabiać i stanie się konkurencyjna.

Popełniono także błędy w inwestycjach. W przeszłości spółka realizowała inwestycje na poziomie 3-4 mld zł rocznie. Przy tak dużej skali zdarzały się także decyzje nietrafione, które dziś musimy rozliczyć i wyciągnąć z nich wnioski.

Na przykład?

Podam dwa. Chodzi o inwestycje JSW Koks. Pierwszy to budowa elektrociepłowni Radlin. Jej budżet wynosił na początku blisko 290 mln zł i wzrósł prawie dwukrotnie, a końca nie widać. Inwestycja trwa 6 lat i nadal nie została uruchomiona. Zapominano nawet o terminowym wybudowaniu rurociągu, którym miałoby być przesyłane ciepło. To elementarz, a jego brak skutkuje niewłaściwie wydatkowanymi środkami, które teraz by nam się bardzo przydały. Drugi projekt to budowa baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń. Budżet tego projektu wynosił 690 mln zł, a po sześciu latach, kiedy próbujemy tę inwestycję wreszcie zakończyć, wydamy na nią prawie miliard. Brak biznesowej czujności i kompetencji w obu przypadkach były dla nas bardzo kosztowne.

Spółka miała rekordowe oszczędności w tzw. funduszu na trudne czasy w Funduszu Inwestycji Zamkniętych.

To było przeszło 5 mld zł, które udało się spółce zarobić dzięki rekordowo wysokim cenom węgla koksowego, których maksimum odnotowaliśmy po agresji Rosji na Ukrainę. Wszyscy wiedzieli wówczas, że takie ceny to wyjątkowa sytuacja, która więcej już się nie powtórzy. Co zrobiono z zarobionymi wtedy pieniędzmi? Część trafiła na FIZ i to bardzo dobra decyzja. Ale z drugiej strony około 1,5 mld zł przeznaczono na podwyżki płac i premie jednorazowe.