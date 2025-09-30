Aktualizacja: 30.09.2025 10:08 Publikacja: 30.09.2025 09:18
Jak zaznaczyła spółka, realizacja zakładanych działań uzależniona jest od stron trzecich. Sprawozdanie finansowe za I półrocze zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy. Stanowisko zarządu JSW odnosi się do decyzji biegłego rewidenta, firmy PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp. k., który odmówił wyrażenia wniosku z przeglądu sprawozdania finansowego JSW za I półrocze 2025 r.
Jak czytamy w stanowisku, zarząd spółki dostrzega istotną niepewność, związaną z obszarami wskazanymi przez biegłego rewidenta, a dotyczącą realizacji działań takich jak: zwrot składki solidarnościowej, zawarcie porozumień ze stroną społeczną, zgoda na odroczenie składek ZUS, zmianę harmonogramu płatności kredytów, zależnych od stron trzecich, w tym od Skarbu Państwa, strony społecznej, ZUS i instytucji finansowych, która może budzić poważne wątpliwości co do zdolności spółki do kontynuacji działalności. „Niemniej sprawozdania zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy, z uwagi na to, że zarząd spółki stoi na stanowisku, iż takie założenie jest merytorycznie uzasadnione”– wskazano.
Spółka poinformowała, że przyjęte na 30 czerwca 2025 r. założenie kontynuacji działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy bazuje na obowiązujących projekcjach finansowych zawartych w modelu finansowym grupy przekazanym instytucjom finansującym 30 czerwca 2025 r.
Zarząd JSW zakłada obniżenie poziomu nakładów na inwestycje rzeczowe, które nie wpłyną na ograniczenie potencjału produkcyjnego w okresie średnioterminowym, obniżenie kosztów operacyjnych o około 900 mln zł w latach 2025–2027 poprzez sukcesywne przejmowanie kompetencji firm obcych przez pracowników własnych oraz prowadzenie restrykcyjnej polityki zakupowej i obniżenie poziomu zatrudnienia w JSW i grupie w efekcie naturalnych odejść i zwiększenie efektywności.
Ponadto, model finansowy grupy JSW zakłada wdrożenie kluczowych i możliwych do realizacji działań wspierających płynność w okresie najbliższych 12 miesięcy, których realizacja uzależniona jest od decyzji stron trzecich.
JSW chce zwrotu składki solidarnościowej, która została uiszczona przez JSW na podstawie ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. JSW wniosła o dokonanie zwrotu kwoty 1,6 mld zł. „Zarząd spółki dysponuje opiniami prawnymi potwierdzającymi zasadność wystąpienia o ww. zwrot. Wniosek jest rozpatrywany w Ministerstwie Energii. Równolegle powołany został zespół międzyresortowy, który opracowuje alternatywne mechanizmy i formy prawne zwrotu składki solidarnościowej w okresie najbliższych 12 miesięcy” – czytamy w komunikacie.
Ministerstwo Aktywów Państwowych, które zapytaliśmy o stanowisko w tej sprawie, wspiera działania władz spółki w staraniach o zwrot zapłaconej kwoty 1,6 mld zł. „MAP prowadzi także analizy w zakresie składki solidarnościowej, jej wpływu na stan finansów JSW S.A. oraz możliwości jej zwrotu, aby ewentualnie móc wesprzeć właścicielsko Spółkę w jej działaniach.”– czytamy w odpowiedzi na nasze pytania.
Spółka wystąpiła o odroczenie terminów płatności zobowiązań wobec ZUS. Z uwagi na wewnętrzne procedury i praktykę decyzyjną ZUS, spółka postanowiła ubiegać się o odroczenie kwoty około 306 mln zł z tytułu składek za miesiące: maj, czerwiec i lipiec 2025 r. Odroczone składki JSW planuje spłacić w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień 2026 r.
JSW wystąpiła też o zwrot kwoty około 330 mln zł z tytułu składek za miesiące sierpień, wrzesień i październik 2025 r. i – jak podano – już po podpisaniu sprawozdań finansowych, a przed otrzymaniem odmowy biegłego rewidenta wyrażenia wniosku z przeglądu, spółka otrzymała postanowienie ZUS o odroczeniu płatności składek za te trzy miesiące. Spółka zakłada wystąpienie o odroczenie kolejnych składek ZUS.
JSW zakłada zawarcie porozumień płacowych ze stroną społeczną, co uzależnione jest od pozytywnych rezultatów rozmów ze stroną społeczną zmierzających do zawarcia porozumienia. Szacowany wpływ na obniżenie funduszu płac w okresie kolejnych 12 miesięcy wynosi około 1,4 mld zł.
„Brak realizacji powyższych działań skutkuje utratą płynności w marcu 2026 r., a negatywny wpływ gotówkowy braku realizacji tych działań w okresie najbliższych 12 miesięcy oszacowany został na około 3,6 mld zł” – napisano w komunikacie.
Jak podała spółka, zarząd nie ma żadnych informacji, dokumentów ani innych dowodów, które świadczyłyby, że powyższe założenia są niewykonalne lub odrzucone przez strony trzecie.
W pierwszym półroczu 2025 r. przychody grupy JSW spadły o ok. 24 proc. rdr do 4,7 mld zł. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych była ujemna i wyniosła 911,4 mln zł względem 829,5 mln zł zysku EBITDA w analogicznym okresie rok wcześniej. Strata netto jednostki dominującej wyniosła w I półroczu 2,09 mld zł. Wygenerowane w I półroczu 2025 r. przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej były ujemne i wyniosły minus 965,7 mln zł.
W pierwszym półroczu 2025 r. Grupa wyprodukowała prawie 6,2 mln ton węgla, to ponad 3 proc. więcej w stosunku do pierwszego półrocza 2024 r. oraz ponad 1,4 mln ton koksu, to ponad 9 proc. mniej w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku.
Sprzedaż węgla ogółem w pierwszej połowie 2025 r. w stosunku do pierwszej połowy ubiegłego roku wzrosła o 15,4 proc. do poziomu 4,1 mln ton. Sprzedaż koksu w pierwszych sześciu miesiącach tego roku była niższa o 15 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2024 r. i spadła z 1,7 mln ton do niespełna 1,5 mln ton.
„Trudna sytuacja rynkowa oraz makroekonomiczna wpłynęła na uzyskiwane przez JSW ceny węgla koksowego i koksu. W pierwszym półroczu 2025 r. średnie ceny węgla koksowego spadły o 29 proc.”– czytamy w komunikacie.
Porównując średnie ceny koksu w pierwszym półroczu 2025 r. do analogicznego okresu 2024 r., odnotowano spadek o 24 proc. Spadek cen skutkował znacznie niższymi przychodami ze sprzedaży, które ukształtowały się na poziomie ponad 4,7 mld zł, tj. mniej o prawie 24 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej.
W odpowiedzi na sytuację finansową JSW, jesienią ubiegłego roku opracowano i przyjęto Plan Strategicznej Transformacji. Od początku wdrażania Planu do 31 lipca tego roku spółka zoptymalizowała wydatki w obszarze zakupów operacyjnych i inwestycyjnych w kwocie prawie 1,9 mld zł, z czego: 328 mln zł – w obszarze zakupów, co stanowi ponad 91 proc. planu na cały 2025 r. oraz 1,5 mld zł – w obszarze inwestycji. „Najbardziej zaawansowane prace trwają jednak w obszarze »Efektywna Kopalnia«. Lipiec przyniósł znaczące przyspieszenie prac w ścianach wydobywczych i przodkach. Wprowadzone pilotażowo działania motywacyjne objęły 12 ścian oraz 15 przodków. Ich skuteczność potwierdzają liczby: postęp robót w ścianach przekroczył założenia PTE o 34 proc., a w robotach przygotowawczych – aż o 42 proc.”– wylicza spółka.
Jak się jednak okazało po decyzji biegłego rewidenta oraz po wynikach spółki, to wciąż za mało, aby firma przestała generować straty.
