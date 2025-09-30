Jak zaznaczyła spółka, realizacja zakładanych działań uzależniona jest od stron trzecich. Sprawozdanie finansowe za I półrocze zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy. Stanowisko zarządu JSW odnosi się do decyzji biegłego rewidenta, firmy PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp. k., który odmówił wyrażenia wniosku z przeglądu sprawozdania finansowego JSW za I półrocze 2025 r.

Jak czytamy w stanowisku, zarząd spółki dostrzega istotną niepewność, związaną z obszarami wskazanymi przez biegłego rewidenta, a dotyczącą realizacji działań takich jak: zwrot składki solidarnościowej, zawarcie porozumień ze stroną społeczną, zgoda na odroczenie składek ZUS, zmianę harmonogramu płatności kredytów, zależnych od stron trzecich, w tym od Skarbu Państwa, strony społecznej, ZUS i instytucji finansowych, która może budzić poważne wątpliwości co do zdolności spółki do kontynuacji działalności. „Niemniej sprawozdania zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy, z uwagi na to, że zarząd spółki stoi na stanowisku, iż takie założenie jest merytorycznie uzasadnione”– wskazano.

Działania zaradcze zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Spółka poinformowała, że przyjęte na 30 czerwca 2025 r. założenie kontynuacji działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy bazuje na obowiązujących projekcjach finansowych zawartych w modelu finansowym grupy przekazanym instytucjom finansującym 30 czerwca 2025 r.

Zarząd JSW zakłada obniżenie poziomu nakładów na inwestycje rzeczowe, które nie wpłyną na ograniczenie potencjału produkcyjnego w okresie średnioterminowym, obniżenie kosztów operacyjnych o około 900 mln zł w latach 2025–2027 poprzez sukcesywne przejmowanie kompetencji firm obcych przez pracowników własnych oraz prowadzenie restrykcyjnej polityki zakupowej i obniżenie poziomu zatrudnienia w JSW i grupie w efekcie naturalnych odejść i zwiększenie efektywności.