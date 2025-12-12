Aktualizacja: 12.12.2025 13:30 Publikacja: 12.12.2025 12:11
Jacek Korski wskazuje na potrzebę przeprowadzenia audytu w polskim górnictwie
„Mam wrażenie, że my wszyscy w polskim górnictwie się oszukujemy albo łudzimy, że jest lepiej niż w rzeczywistości” – stwierdził Korski.
Korski w rozmowie z WNP wspomniał m.in. o bardzo trudnej sytuacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, której realny stan również nie jest znany. Jednocześnie sprecyzował, że niewiadoma dotyczy bazy zasobowej i stanu technicznego kopalni.
Były szef Kompanii Węglowej wskazał jeszcze na inny problem, a mianowicie fakt, że kopalnie mogą mieć węgiel, ale nie mają gdzie fedrować. Z taką paradoksalną sytuacją mierzy się m.in. kopalnia Bobrek, ale nie tylko.
