„Mam wrażenie, że my wszyscy w polskim górnictwie się oszukujemy albo łudzimy, że jest lepiej niż w rzeczywistości” – stwierdził Korski.

Ekspert: Polskie górnictwo potrzebuje audytu

Korski w rozmowie z WNP wspomniał m.in. o bardzo trudnej sytuacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, której realny stan również nie jest znany. Jednocześnie sprecyzował, że niewiadoma dotyczy bazy zasobowej i stanu technicznego kopalni.

Były szef Kompanii Węglowej wskazał jeszcze na inny problem, a mianowicie fakt, że kopalnie mogą mieć węgiel, ale nie mają gdzie fedrować. Z taką paradoksalną sytuacją mierzy się m.in. kopalnia Bobrek, ale nie tylko.

