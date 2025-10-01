Już na kongresie Miłosz Motyka powiedział, że polski rząd wskazuje także w rozmowach z KE kwestię osiągnięcia niższych cen energii dla przemysłu. – Będziemy analizować postulaty hutników w następnym tygodniu, bo widzimy, że ta sytuacja jest dewastująca dla branży i będziemy szukać rozwiązań. Za cła odpowiada resort finansów i gospodarki, ale sami szukamy innych mechanizmów osłonowych. Nasze propozycje chcemy przedstawić KE w ciągu najbliższych tygodni – mówił w kuluarach kongresu Motyka.

Spadający popyt na stal uderza w JSW

Problem polskiego przemysłu stalowego to także wyzwanie dla giganta węglowego – Jastrzębskiej Spółki Węglowej, który wydobywa węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali. Na rynku stali pierwsze półrocze to czas wzrastającej niepewności, wynikającej głównie z dwóch istotnych czynników.

– Jest to nieprzewidywalna polityka celna USA, skutki tej polityki, narastający protekcjonizm, a także rosnący eksport chińskiej stali, który w ciągu 6 miesięcy bieżącego roku wyniósł ponad 58 mln ton, co oznacza wzrost o ponad 9 proc. w stosunku do rekordowego roku 2024. Zagrożenie rynku europejskiego tanim eksportem jest znacznie większe niż wynikałoby to bezpośrednio ze wzrostu eksportu chińskiego – dodała.

Stal chińska wypiera krajową produkcję z innych państw azjatyckich, a na rynku europejskim pojawia się stal z takich krajów jak np. Indonezja. Takie państwa dotychczas nie lokowały znaczących ilości na rynku Unii Europejskiej i w związku z tym nie są też objęte regulacjami importowymi chroniącymi rynek. – Gwałtownie rośnie również wolumen stali importowanej z takich krajów jak Ukraina i Serbia, krajów europejskich jednak niebędących członkami Unii Europejskiej i w związku z tym nie objętych systemem ETS – dodała wiceprezes Jolanta Gruszka. W konsekwencji trudnej sytuacji na rynku, europejscy producenci stali podjęli stosowne decyzje i według szacunków firmy analitycznej McCloskey w połowie roku łączna zdolność produkcyjna wyłączonych wielkich pieców w Europie wynosiła około 17 mln ton, co stanowi najwyższy poziom od końca 2023 r.

– Obecne dane wskazują na pogorszenie tej sytuacji, bo szacunkowo łączna zdolność wyłączonych wielkich pieców w Unii to ponad 23 mln ton – mówiła Jolanta Gruszka. – Wiemy też z informacji medialnych, że we wrześniu ArcelorMittal Poland tymczasowo zatrzymał pracę wielkiego pieca w Dąbrowie Górniczej. Produkcja stali w pierwszym półroczu bieżącego roku globalnie spadła o 2,2 proc. Jedynym znaczącym producentem stali z zauważalnym wzrostem produkcji były w skali świata Indie. Tutaj wzrost produkcji stali wyniósł ponad 9 proc. – dodała.

W Unii Europejskiej pomimo że w już drugim kwartale bieżącego roku produkcja stali wzrosła o blisko 2 proc., to w całym półroczu nastąpił spadek o 3,3 proc., a w pozostałych krajach Europy był to spadek o 7,1 proc. Wiceprezes Gruszka porównywała poziom produkcji do tego z 2020 r. czyli roku pandemii COVID.