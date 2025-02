Polskie górnictwo z miliardami strat. Rosną koszty i spada wydajność

Czytaj więcej Węgiel Kopalnie zwijają się w błyskawicznym tempie. Za 10 lat nie będzie górnictwa? W ubiegłym roku polskie kopalnie wydobyły blisko 44 mln ton węgla kamiennego. To aż o 4,3 mln ton mniej niż w 2023 r. Jeśli spadek wydobycia utrzymałby się w takim tempie, to za 10-11 lat polskie kopalnie przestaną być potrzebne. Realnie jednak elektrownie na węgiel nadal mogą przydać się jako rezerwa mocy do produkcji prądu.

Spada wydobycie, rosną zapasy

Wydobycie węgla kamiennego ponownie rok do roku spadło do blisko 44 mln ton. W 2023 r. było to 48,3 mln ton, z czego 32,6 mln ton to węgiel energetyczny, a pozostałe wartości to węgiel koksujący. Na koniec zeszłego roku zapasy wynosiły 5,36 mln ton wobec 4,16 mln ton rok wcześniej. Spadł zaś import węgla kamiennego z ponad 10,1 mln ton w 2023 r. do 4,9 w 2024 r. Sprzedaż węgla zaś wyniosła 42,5 mln ton, zaś rok wcześniej wyniosła ona 46 mln ton. Największy klient polskiego górnictwa, a więc energetyka zawodowa, zakupił z polskich kopalń w ubiegłym roku tylko 22 mln ton, zaś w 2023 r. było to 24,1 mln ton.

Opracowanie ARP uwzględnia: Polską Grupę Górniczą, Jastrzębską Spółkę Węglową, LW Bogdanka, Południowy Koncern Węglowy, Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, Węglokoks Kraj, PG Silesia oraz Eko-Plus.