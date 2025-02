Kopalnie zwijają się w błyskawicznym tempie. Za 10 lat nie będzie górnictwa?

Jak wynika z danych opublikowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) sprzedaż wyniosła 42,5 mln ton, czyli o 3,7 mln ton mniej rok do roku. Dane o miesięcznych poziomach wydobycia i sprzedaży podał katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, monitorujący rynek węgla i sytuację w krajowym górnictwie.

Węgiel coraz mniej potrzebny

ARP opublikowało cząstkowe dane za grudzień ub. roku, co pozwoliło podsumować liczby za cały 2024 r. Wynika z nich, że wydobycie ogółem w polskich kopalniach węgla kamiennego wyniosło 43,99 mln ton, a sprzedaż sięgnęła 42,51 mln ton.

W samym grudniu 2024 r. wydobycie było niewiele niższe niż w listopadzie – wyniosło 3,8 mln ton w grudniu, wobec 3,89 mln ton w listopadzie. Wzrosła zaś sprzedaż do 4,21 mln ton w grudniu, przy 4 mln ton w listopadzie. Dzięki temu spadł poziom zapasów miesiąc do miesiąca z 5,7 mln ton do 5,36 mln ton. Dla porównania, w całym 2023 r. wydobycie wyniosło 48,3 mln ton, a sprzedaż węgla sięgnęła ok. 46,2 mln ton.

Zatrudnienie w sektorze wyniosło na koniec grudnia ub. roku 74,1 tys. osób, podczas gdy na koniec grudnia 2023 r. w sektorze zatrudnionych było 76,1 tys. osób.