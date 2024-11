Black Weeks w sklepie PGG. Ruszyła kolejna promocja na węgiel

Aktualnie w sklepie PGG S.A. obowiązują dwie promocje na węgiel. Dzięki nim tonę wybranych produktów można kupić o 150 zł, a nawet o 350 zł taniej. Warto jednak pamiętać, że w trakcie składania pojedynczego zamówienia skorzystać można tylko z jednej promocji.

Promocja na węgiel. „Black Weeks” w sklepie PGG S.A.

Promocja „Black Weeks” w PGG S.A. na węgiel obowiązuje od 25 listopada do 22 grudnia 2024 roku. Dzięki niej klienci mogą kupić niektóre rodzaje węgla o 150 zł taniej za tonę. Produkty będące w promocji oznaczone zostały w cenniku przy swojej nazwie czarnym paskiem z umieszczonym na nim białym napisem „Black Weeks”. Promocja obowiązuje przy zakupie przynajmniej 1 tony towaru. Możliwość skorzystania z niej zależy od:

dostępności towaru,

użycia przez klienta podczas składania zamówienia ważnego kodu rabatowego,

niekorzystania przez klienta podczas tego samego zamówienia z innej promocji.

Wspomniany kod rabatowy to PGG202412. Klient musi wprowadzić go w odpowiednim miejscu w czasie składania zamówienia w sklepie internetowym. Miejsce to pojawia się jeszcze przed wyborem sposobu płatności i opłaceniem zamówienia.