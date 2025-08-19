Błędy w rozliczeniu węglowej Ostrołęki

Aktualizacja: 19.08.2025 05:14 Publikacja: 19.08.2025 05:14
Foto: energia.rp.pl
Najwyższa Izba Kontroli, jeszcze raz przyjrzała się inwestycji w Ostrołęce. W raporcie stwierdza, że wbrew interesowi spółki zarząd zaakceptował i pokrył roszczenia głównego wykonawcy projektu w wysokości ponad 958 mln zł netto, mimo że nie zweryfikował ani ich zasadności, ani wysokości.
Zdaniem Izby przyczyną takich działań było dążenie do jak najszybszego rozliczenia inwestycji, co miało umożliwić rozpoczęcie kolejnej – budowy bloku parowo-gazowego, w którym do produkcji energii elektrycznej zamiast węgla ma być wykorzystywany gaz ziemny. NIK przygotowuje zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Przeciwko komu będą to zawiadomienia?
Czytaj więcej
Działania zarządu spółki Elektrownia Ostrołęka związane z wycofaniem się z budowy bloku węglowego...
– W związku z ustaleniami kontroli NIK przygotowuje zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na wyrządzeniu znacznej szkody majątkowej spółce Elektrownia Ostrołęka przez członków jej zarządu w związku z niedopełnieniem przez nich obowiązków – informuje nas NIK.
Kontrola miała także wykazać, że zarząd spółki celowej wprowadził w błąd inwestorów, czyli firmy Enea i Energa (mające po 50 proc. udziałów w Elektrowni Ostrołęka), przekazując im niepełne, a także nieprawdziwe informacje na temat przebiegu rozliczenia i zakończenia inwestycji Ostrołęka C. „Zarząd poinformował, że cały jej koszt zamknął się w kwocie 958 mln zł, tymczasem była to suma rozliczeń z generalnym wykonawcą, nieuwzględniająca np. kosztów umów zawartych z kancelariami prawnymi obsługującymi proces rozliczeń” – wskazuje NIK.
Główną nieprawidłowością stwierdzoną w ramach najnowszej kontroli prowadzonej przez NIK miało być rozliczenie i zamknięcie inwestycji z pominięciem postanowień zawartych w kontrakcie na Budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW, co naruszyło interesy i majątek spółki. Zarząd zgodził się na przyjęcie niekorzystnych dla spółki rozwiązań, mimo że miał świadomość trudności i problemów związanych, z jakością przekazywanej mu dokumentacji projektowej. Jak wyjaśnia nam NIK kwota 958 mln zł netto odnosi się do kwoty wynagrodzenia generalnego wykonawcy. Ale w ramach realizacji, rozliczenia i zakończenia projektu zawarto również szereg innych umów, w tym z kancelariami prawnymi obsługującymi lub wspierającymi proces realizacji, rozliczenia i zakończenia projektu.
Dwie wcześniejsze kontrole związane z budową nowego bloku w tej elektrowni Izba przeprowadziła w 2020 r. i w 2021 r. Obie zakończyły się sformułowaniem negatywnych ocen w odniesieniu do wszystkich skontrolowanych podmiotów, których działania lub zaniechania spowodowały, że w wyniku realizacji inwestycji utracono ponad 1,3 mld zł. Finalne rozliczenie wskazało na mniejszą kwotą 958 mln zł, ale zdaniem NIK zawierało ono błędy.
W opinii NIK, w toku kontroli nie udało się ustalić kwoty na którą realnie opiewała inwestycja – prezes zarządu spółki Aktywa Ostrołęka nie był w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, jaki był ostateczny i całkowity koszt inwestycji Ostrołęka C. NIK przekazała nam, że spółka nie prowadziła zestawień pozwalających na określenie całkowitych kosztów inwestycji, a ze względu na skomplikowany charakter i trudności w ustaleniu prawidłowej metodyki wyliczenia takiego kosztu, NIK odstąpiła od pogłębiania tej kwestii. Celem spółki Elektrownia Ostrołęka była budowa bloku węglowego. Mimo braku spięto finansowania prace rozpoczęto, ostatecznie jednak od nich odstąpiono. Do rozbiórki powstałych elementów bloku węglowego doszło w marcu 2021 r.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Najwyższa Izba Kontroli, jeszcze raz przyjrzała się inwestycji w Ostrołęce. W raporcie stwierdza, że wbrew interesowi spółki zarząd zaakceptował i pokrył roszczenia głównego wykonawcy projektu w wysokości ponad 958 mln zł netto, mimo że nie zweryfikował ani ich zasadności, ani wysokości.
Jastrzębska Spółka Węglowa zakończyła lipiec z coraz lepszymi wynikami, utrzymując roczną produkcję węgla powyże...
W tym roku rząd spodziewa się zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną wypłaconą polskim kopalniom węgla ka...
Zarząd LW Bogdanka zamierza powołać niezależnego eksperta, który będzie wspierać rozmowy ze związkami zawodowymi...
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy realizuje zadanie państwowej służby geologicznej pn...
Ponad 50 spółek węglowych w Rosji (28 proc. wszystkich) stoi na krawędzi bankructwa lub już upadło. Tysiące Rosj...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas