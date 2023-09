Koalicja Obywatelska proponuje rewolucję na sieciach dystrybucyjnych

Nieco więcej zdradził Grzegorz Onichimowski z Instytutu Obywatelskiego, były prezes Towarowej Giełdy Energii pytany przez naszą redakcję. Chce on utrzymać rynek mocy, ale zamierza go zreformować. "Rynek mocy wkrótce nie będzie obejmował mocy węglowych, które mają wsparcie tylko do 2025 r. Stare elektrownie, które będą jeszcze potrzebne, same nie utrzymają się tylko ze sprzedaży energii. Trzeba rozmawiać z Komisją Europejską. Opcją jest rezerwa systemowa będąca w dyspozycji PSE – wskazał Onichomowski, który dodaje, że Ci którzy zaproponują najlepsze ceny operatorowi za rezerwy będą mogli je oferować. "To rozwiązanie rynkowe, a powstały podmiot nie będzie dyktował ceny jak miałoby miejsce, jeśli powstałaby Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego. Byłby to bardzo wysokie pułapy" -mówi.

Wydzielenie dystrybucji z grup energetycznych

KO chce także wydzielić spółki dystrybucyjne z grup energetycznych Skarbu Państwa. –"Zwiększymy inwestycje w sieci dystrybucyjne. Dzisiaj nie wykorzystują one w pełni środków na inwestycje. Naszym zdaniem m.in. dlatego, że one giną w grupach energetycznych. Są używane do tego, by trzymać monokulturę węglową" – powiedział Onichimowski. Reforma rynku moc zwiększenie mocy w źródłach rozporoszonych. Budka podkreślił, że chodzić ma o wydzielenie, a nie prywatyzację części dystrybucyjnych. „To się da zrobić bo są mechanizmy. Nie chcemy zmieniać składu kapitałowego. Proponujemy podział poprzez wydzielenie. To mają być spółki samofinansujące się. Pieniądze pochodzące z taryf dystrybucyjnych mają być przeznaczane wprost na rozwój sieci. Skład kapitałowy ma nie ulec zmianie. To podział przez wydzielenie. Skład kapitałowy ma być bez zmian, taryfy mają jednak trafić bezpośrednio w spółkach dystrybucyjnych.” – mówi Czarnecka. Podkreśla ona, że ma przyspieszyć wydatkowanie środków na inwestycje w sieci.

Jak ten proces będzie wyglądał w praktyce? „Akcjonariusze grupy energetycznej obecnej na giełdzie po procesie wydzielenia spółki dystrybucyjnej będą dysponować akcjami grupy i spółki dystrybucyjnej. Akcjonariat będzie odzwierciedlał ten, który istnieje w grupie kapitałowej. Skarb Państwa więc zachowa taką samą kontrolę jak ma obecnie w grupach energetycznych. Docelowo chcielibyśmy, aby to samorządy przejęły większą rolę w tym procesie” – mówi już Onichimowski pytany przez „Rzeczpospolitą”

Jednak jak wskazują same spółki dystrybucyjne już teraz sią rozliczane z inwestycji przez Urząd Regulacji Energetyki. Jak wynika z danych, nakłady inwestycyjne wynikające z uzgodnionych z prezesem URE planów rozwoju Operatorów Sieci Dystrybucyjnej (OSD) na 2021 r. Wynosiły 7 544 mln zł. OSD zrealizowały nakłady w wysokości 6 248 mln zł, co stanowi 83 proc. planu. Nakłady inwestycyjne wynikające z uzgodnionych z prezesem URE planów rozwoju OSD na 2022 r. wynosiły 8 319 mln zł. OSD zrealizowały nakłady w wysokości 8 104 mln zł, co stanowi 97 proc. planu.

Swoje dane przedstawia także Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w swoim raporcie za 2022 r. W przypadku sektora dystrybucji nakłady inwestycyjne w 2022 r. wyniosły 8,1 mld zł i były o prawie 1,9 mld zł większe niż w 2021 r. Spółka ta wydała 2,57 mld zł, Tauron Dystrybucja 2,14 mld zł, Energa Operator 1,59 mld zł, Enea Operator 1,43 mld zł, zaś notowany w statystykach także Stoen Operator 361,9 mln zł. Największy wzrost odnotowano w PGE Dystrybucja, o ponad 1,2 mld zł.

W kontekście wydzielenia spółek dystrybucyjnych (PGE Dystrybucja, Enea Operator, Tauron Dystrybucja, Energa Operator), one same podkreślają, że już zgodnie z otrzymaną od URE koncesją, funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego i nie jest, ani nie reprezentuje żadnego z przedsiębiorstw zajmujących się obrotem bądź wytwarzaniem energii elektrycznej. „Wyjaśniamy, że OSD ma publicznoprawny obowiązek zawierania umów przyłączeniowych i wykonywania przyłączeń jeżeli istnieją możliwości techniczne i ekonomiczne, a Podmiot Przyłączany spełni, określone dla danego obiektu, wymogi formalne. W przypadku odmowy przyłączenia odbiorcy, OSD ma prawny obowiązek zawiadomienia nie tylko odbiorcy, ale także URE wraz z podaniem przyczyn takiej odmowy” – wyjaśniała kilka miesięcy temu redakcji „Rzeczpospolita” Energa Operator.