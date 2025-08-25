Reklama

Chiny: rekordowy powrót do węgla. 80 GW nowych mocy mimo boomu OZE

Przy łącznej mocy 80 gigawatów Chiny uruchamiają nową moc w elektrowniach węglowych w tempie niespotykanym od dłuższego czasu. Rząd twierdzi przy tym, że elektrownie będą używane elastycznie — tylko wtedy, gdy nie będzie wystarczającej produkcji energii odnawialnej. Analitycy zwracają uwagę, że w praktyce dzieje się to rzadko.

Publikacja: 25.08.2025 14:56

W pierwszym półroczu 2025 r. Chiny przyłączyły do sieci tak wiele mocy węglowej, jak nie miało to miejsca od dziewięciu lat

Foto: Bloomberg

Urszula Lesman

W pierwszym półroczu 2025 r. Chiny przyłączyły do sieci tak wiele mocy węglowej, jak nie miało to miejsca od dziewięciu lat – i to mimo szybkiego rozwoju źródeł odnawialnych. Według analizy niezależnego Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA) Chińska Republika Ludowa przyłączyła elektrownie o łącznej mocy 21 gigawatów – to rekordowy poziom w pierwszym półroczu od 2016 r.

W 2025 r., według ekspertów CREA, do sieci ma trafić łącznie ponad 80 gigawatów. Rozwój mocy węglowej w Chinach nie wykazuje oznak osłabienia i przez kolejne lata pozostanie częścią systemu energetycznego – napisała analityczka Christine Shearer w komunikacie.

Chiny nie rezygnują z energii odnawialnej

Równocześnie Chiny dalej stawiają na zieloną energię. CREA prognozuje, że w 2025 r. przyrost mocy wiatrowej i słonecznej przekroczy 500 gigawatów.

Jak wynika z analizy opublikowanej w portalu Carbon Brief, rozwój zielonej energii przyczynił się do tego, że emisja szkodliwego dwutlenku węgla w Chinach w pierwszym półroczu 2025 r. spadła w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego o 1 proc. Sektor energetyczny, będący największym emitentem CO₂, wyemitował w tym czasie o 3 proc. mniej dwutlenku węgla.

Boom Chin w sektorze czystej energii napędza wzrost gospodarczy i dekarbonizację, ale trwająca ekspansja węgla marnotrawi też inwestycje – zwraca uwagę analityczka CREA Qi Qin. Rząd Chin stawia na węgiel, gdy nie ma wystarczającej ilości energii z odnawialnych źródeł. Instytut krytykuje, że Chiny rzadko faktycznie wykorzystują elektrownie węglowe w sposób elastyczny, jak deklarują.

Elektrownie węglowe stanowią ważny sektor chińskiej gospodarki

Według analizy CREA Pekin zatwierdził w pierwszym półroczu nowe projekty węglowe o łącznej mocy 25 gigawatów. Ponadto nowe oraz reaktywowane wnioski/projekty stanowią kolejne 75 gigawatów. Analitycy przypuszczają, że inwestorzy chcą wykorzystać okno czasowe do 2030 r., ponieważ do tego roku Chiny zamierzają osiągnąć szczyt emisji CO₂. Nie jest też jeszcze jasne, jakie cele energetyczne i klimatyczne Pekin wpisze do nadchodzącego 15. planu pięcioletniego na lata 2026–2030.

Druga co do wielkości gospodarka świata uznawana jest za ważny element światowych wysiłków na rzecz walki ze zmianami klimatu. Wspólnota międzynarodowa już kilka lat temu, podczas konferencji klimatycznej w Glasgow, zgodziła się na odejście od węgla na rzecz ochrony klimatu i od tamtej pory wielokrotnie tę deklarację potwierdzała – w tych rozmowach biorą też udział Chiny.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Chiny Surowce Węgiel Energetyka Transformacja Energetyczna Zielona energia Odnawialne źródła energii (OZE)

W 2025 r., według ekspertów CREA, do sieci ma trafić łącznie ponad 80 gigawatów. Rozwój mocy węglowej w Chinach nie wykazuje oznak osłabienia i przez kolejne lata pozostanie częścią systemu energetycznego – napisała analityczka Christine Shearer w komunikacie.

