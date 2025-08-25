Aktualizacja: 25.08.2025 15:19 Publikacja: 25.08.2025 14:56
W pierwszym półroczu 2025 r. Chiny przyłączyły do sieci tak wiele mocy węglowej, jak nie miało to miejsca od dziewięciu lat
Foto: Bloomberg
W pierwszym półroczu 2025 r. Chiny przyłączyły do sieci tak wiele mocy węglowej, jak nie miało to miejsca od dziewięciu lat – i to mimo szybkiego rozwoju źródeł odnawialnych. Według analizy niezależnego Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA) Chińska Republika Ludowa przyłączyła elektrownie o łącznej mocy 21 gigawatów – to rekordowy poziom w pierwszym półroczu od 2016 r.
Czytaj więcej
Niedawna awaria iberyjskiego systemu energetycznego dała do ręki silne argumenty tym, którzy scep...
W 2025 r., według ekspertów CREA, do sieci ma trafić łącznie ponad 80 gigawatów. Rozwój mocy węglowej w Chinach nie wykazuje oznak osłabienia i przez kolejne lata pozostanie częścią systemu energetycznego – napisała analityczka Christine Shearer w komunikacie.
Równocześnie Chiny dalej stawiają na zieloną energię. CREA prognozuje, że w 2025 r. przyrost mocy wiatrowej i słonecznej przekroczy 500 gigawatów.
Jak wynika z analizy opublikowanej w portalu Carbon Brief, rozwój zielonej energii przyczynił się do tego, że emisja szkodliwego dwutlenku węgla w Chinach w pierwszym półroczu 2025 r. spadła w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego o 1 proc. Sektor energetyczny, będący największym emitentem CO₂, wyemitował w tym czasie o 3 proc. mniej dwutlenku węgla.
Czytaj więcej
W 2030 r. udział wiatru w europejskim miksie energetycznym ma sięgnąć jednej trzeciej, w 2050 r....
Boom Chin w sektorze czystej energii napędza wzrost gospodarczy i dekarbonizację, ale trwająca ekspansja węgla marnotrawi też inwestycje – zwraca uwagę analityczka CREA Qi Qin. Rząd Chin stawia na węgiel, gdy nie ma wystarczającej ilości energii z odnawialnych źródeł. Instytut krytykuje, że Chiny rzadko faktycznie wykorzystują elektrownie węglowe w sposób elastyczny, jak deklarują.
Według analizy CREA Pekin zatwierdził w pierwszym półroczu nowe projekty węglowe o łącznej mocy 25 gigawatów. Ponadto nowe oraz reaktywowane wnioski/projekty stanowią kolejne 75 gigawatów. Analitycy przypuszczają, że inwestorzy chcą wykorzystać okno czasowe do 2030 r., ponieważ do tego roku Chiny zamierzają osiągnąć szczyt emisji CO₂. Nie jest też jeszcze jasne, jakie cele energetyczne i klimatyczne Pekin wpisze do nadchodzącego 15. planu pięcioletniego na lata 2026–2030.
Czytaj więcej
Ubiegły miesiąc zapisze się w historii jako trzeci najcieplejszy lipiec w historii pomiarów – wsk...
Druga co do wielkości gospodarka świata uznawana jest za ważny element światowych wysiłków na rzecz walki ze zmianami klimatu. Wspólnota międzynarodowa już kilka lat temu, podczas konferencji klimatycznej w Glasgow, zgodziła się na odejście od węgla na rzecz ochrony klimatu i od tamtej pory wielokrotnie tę deklarację potwierdzała – w tych rozmowach biorą też udział Chiny.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W pierwszym półroczu 2025 r. Chiny przyłączyły do sieci tak wiele mocy węglowej, jak nie miało to miejsca od dziewięciu lat – i to mimo szybkiego rozwoju źródeł odnawialnych. Według analizy niezależnego Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA) Chińska Republika Ludowa przyłączyła elektrownie o łącznej mocy 21 gigawatów – to rekordowy poziom w pierwszym półroczu od 2016 r.
W 2025 r., według ekspertów CREA, do sieci ma trafić łącznie ponad 80 gigawatów. Rozwój mocy węglowej w Chinach nie wykazuje oznak osłabienia i przez kolejne lata pozostanie częścią systemu energetycznego – napisała analityczka Christine Shearer w komunikacie.
Górnicy i hutnicy zorganizowali protest przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim. Protestowali przeciwko zapowiedziom z...
Działania Elektrowni Ostrołęka związane z wycofaniem się z budowy bloku węglowego i z rozliczeniem były nielegal...
Jastrzębska Spółka Węglowa zakończyła lipiec z coraz lepszymi wynikami, utrzymując roczną produkcję węgla powyże...
W tym roku rząd spodziewa się zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną wypłaconą polskim kopalniom węgla ka...
Zarząd LW Bogdanka zamierza powołać niezależnego eksperta, który będzie wspierać rozmowy ze związkami zawodowymi...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas