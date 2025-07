Z kolei Ministerstwo Aktywów Państwowych uważa, że taki poziom, jak zaproponował resort klimatu, jest zbyt niski. „Biorąc pod uwagę planowane stopniowe wyłączenia bloków węglowych i skokowy wzrost zapotrzebowania na nowe moce dyspozycyjne należy uwzględnić w zapotrzebowaniu na moc nie tylko sam rok 2030, ale również właśnie stopniowy wzrost zapotrzebowania w następnych latach” – przypomina resort.

Ministerstwo aktywów chce jeszcze więcej mocy

Zdaniem MAP-u, należy również liczyć się z ryzykiem luki inwestycyjnej pomiędzy rokiem 2030, a czasem wdrożenia potencjalnego nowego mechanizmu wsparcia (ryzyko braku zachowania ciągłości aukcji ze względu na czas potrzebny na wdrożenie nowego mechanizmu). „Zatem, w celu zarówno zapewnienia neutralności technologicznej, jak i umożliwienia zakontraktowania źródeł gazowych, kluczowych do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, proponuje się dokonanie korekty wyznaczonego poziomu PZM do poziomu 12 000 MW. Poziom ten podyktowany jest także potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego” – proponuje resort.

Co oznaczają te różnice wśród konsultujących ten projekt? Im mniejsza założona moc, tym większa szansa na większą konkurencję wśród startujących o moc do produkcji energii. W efekcie oznacza to niższą cenę w kontrakcie mocowym. Na ten mechanizm płacimy my wszyscy poprzez tzw. opłatę mocową doliczaną do naszego rachunku. Niższa cena oznacza mniejszy koszt dla konsumenta. Większa moc w aukcji oznacza z kolei, że firmy mogą podpisać więcej umów o wyższej cenie.

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że biorąc pod uwagę wysokie koszty rynku mocy obciążające odbiorców w 2025 r. (6,4 mld zł) oraz ich wzrost w związku z aukcją uzupełniającą, a także kolejny znaczący wzrost kosztów rynku mocy spodziewany w 2026 r. i latach następnych, trzeba tak ukształtować cenę wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej (CeWe) oraz poziom zapotrzebowania na moc, by z jednej strony były zachętą dla potencjalnych inwestorów do budowy nowych źródeł, ale jednocześnie nie spowodowały nadmiernego wzrostu już i tak wysokich obciążeń dla odbiorców energii z tytułu rynku mocy.