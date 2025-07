Poczynione i planowane inwestycje mają m.in. odblokować oczekujących inwestorów na podłączenie do sieci. Z najnowszych danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że w dwóch ostatnich latach odnotowano kolejny wzrost liczby odmów zawarcia umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Ich liczba wzrosła z 10 775 odmów (na łączną moc 65,66 GW) w latach 2021-2022, do 15 277 (na łączną moc ponad 157 GW) w latach 2023-2024. W Polsce jednak nie dochodziło do tak skrajnych sytuacji, jak ograniczanie dostępu do energii elektrycznej, co miało miejsce w Holandii.

Aby przeciwdziałać problemom, które występują na Zachodzie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne proponują tzw. pakiet antyblackoutowy. Ma on na celu m.in. zwiększyć nadzór PSE nad sieciami średnich i niskich napięć, zachęcać do taryf dynamicznych. Pakiet ten przeszedł już Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Aby odblokować miejsce w sieci, rząd pracuje nad projektem tzw. ustawy sieciowej. Jest na etapie prac Rządowego Centrum Legislacyjnego rządu.