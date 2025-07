Jak skorzystać z bazy wiedzy o energetyce?

Wdrożenie CSIRE ma zapewnić odbiorcom energii elektrycznej dostęp do informacji umożliwiających zarządzanie zużyciem energii elektrycznej, na przykład w celu minimalizacji kosztów zaopatrzenia w energię. – Dzięki korzystaniu z CSIRE odbiorcy zyskają bezpłatny i bezpieczny dostęp do danych o poborze energii elektrycznej z sieci, a w przypadku prosumentów także o energii elektrycznej wprowadzonej do sieci, będą mogli, za pośrednictwem CSIRE, zapewnić dostęp do swoich danych wskazanym przez siebie podmiotom np. na potrzeby uzyskania oferty dostosowanej do ich sposobu wykorzystywania energii elektrycznej, uzyskają korzyści wynikające ze standaryzacji procesów rynku energii, których realizacja ulegnie skróceniu, a zmiana sprzedawcy energii elektrycznej będzie możliwa do przeprowadzenia w 24h – informują PSE.

Dla poszczególnych grup użytkowników CSIRE zostały przewidziane odrębne, dostosowane do ich potrzeb. Dla odbiorców końcowych i wytwórców energii działa portal Moje IRE. Dostęp do danych odbywa się przy użyciu Węzła krajowego (login.gov.pl), po potwierdzeniu tożsamości. W tym portalu można m.in. sprawdzić informacje o zawartych umowach sprzedaży, parametrach technicznych oraz handlowych swoich punktów poboru energii, jak również dane pomiarowe ich dotyczące, w tym dane o pobranej oraz wprowadzonej do sieci energii. Są też portale użytkownika profesjonalnego i instytucjonalnego (administracja publiczna).

Etapy wdrażania CSIRE

Z ramienia PSE projekt CSIRE nadzoruje wiceprezes PSE Tomasz Sikorski. Jak podkreśla Sikorski, zbudowanie tego systemu nie byłoby możliwe bez wsparcia doświadczeniem i wiedzą tych podmiotów, a w szczególności wysiłku włożonego przez operatorów systemu dystrybucyjnego oraz sprzedawców energii elektrycznej. – Przed nami integracja z CSIRE kolejnych podmiotów rynkowych oraz ewolucyjny rozwój CSIRE w kierunku nowych produktów i usług na rynku energii elektrycznej. To trudne zadania, wymagające kontynuacji wspólnych prac– dodał wiceprezes PSE.