Wysyp projektów magazynów energii i bloków gazowych. PSE ujawnia plany spółek

Jak dodaje firma, jednostki te miałyby zastąpić wyłączane z eksploatacji przestarzałe jednostki węglowe i wspierać stabilizację systemu, w szczególności w okresie wysokiej zmienności produkcji pogodozależnych źródeł odnawialnych. – Ewentualna realizacja tych projektów będzie uzależniona od dostępności adekwatnego systemu wsparcia i wewnętrznych analiz – zastrzega firma.

Kolejny blok w lokalizacji Wielopole w połączeniu z magazynem energii miałby dysponować łącznie mocą 1040 MW. Ten projekt jest blisko elektrowni Rybnik, gdzie powstaje obecnie elektrownia gazowa PGE. Dlatego nie jest jasne czy ten nowy projekt należy do Taurona czy PGE.

Plany te to jednak póki co jedynie robocze przymiarki. Potwierdzają one jednak, że po deklaracjach rządu, dotyczących kontynuowania rynku mocy, jako formy pomocy publicznej dla budowania nowych mocy do produkcji energii, spółki elektroenergetyczne zwiększają zainteresowanie aby takie projekty, głównie gazowe, mogły powstać. W czwartek 20 lutego Sejm zajmie się projektem nowelizacji rynku mocy o tzw. dogrywkowych aukcjach rynku mocy, dzięki którym kontrakty mocowe jeszcze w tym roku miałyby otrzymać m.in. nowe projekty elektrowni gazowych w Kozienicach (Enea) i w Gdańsku (Energa).