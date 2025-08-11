Aktualizacja: 11.08.2025 15:54 Publikacja: 11.08.2025 15:42
W poniedziałek o decyzji poinformowała Prokuratura Krajowa Finlandii w specjalnym komunikacie. Fińskie władze napisały, że zarejestrowany na Wyspach Cooka tankowiec Eagle S w grudniu 2024 r. przerwał podmorski kabel energetyczny Estlink 2 łączący Finlandię i Estonię, a także cztery kable internetowe. „Właściciele kabli ponieśli łącznie co najmniej 60 mln euro strat bezpośrednich, związanych tylko z kosztami naprawy” – poinformowała prokuratura.
Oskarżeni, którym nie zezwolono na opuszczenie Finlandii, zaprzeczają popełnieniu przestępstw i uważają, że Finlandia również nie ma jurysdykcji w tej sprawie, ponieważ incydent miał miejsce poza fińskimi wodami terytorialnymi.
Agencja Reuters przypomina, że region Morza Bałtyckiego jest w stanie podwyższonej gotowości na wypadek sabotażu po serii przerw w działaniu kabli energetycznych, gazociągów i systemów telekomunikacyjnych. Do patroli włączyły się jednostki NATO.
Awaria Eagle S spowodowała poważne zagrożenie dla dostaw prądu i sektora telekomunikacyjnego w Finlandii. Tylko dzięki temu, że usługi były zabezpieczone za pomocą alternatywnych połączeń, udało się uniknąć blackoutu.
Prawnik firmy Caravella LLC FZ z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, właściciela Eagle S, stwierdził wcześniej, że Helsinki nie mają jurysdykcji do interwencji w tej sprawie. W poniedziałek ten sam prawnik nie odpowiedział na prośbę Reutersa o komentarz.
Fińska prokuratura poinformowała, że lokalny sąd wyznaczy datę rozprawy i, w razie potrzeby, ustali, czy sprawa podlega jurysdykcji fińskiej.
