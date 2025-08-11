Reklama

To tankowiec zniszczył kable na dnie Bałtyku. Jest akt oskarżenia wobec kapitana i oficerów

Obywatele Gruzji i Indii są oskarżeni o celowe działania, które spowodowały przecięcie podmorskich kabli energetycznych i internetowych między Finlandią a Estonią. Zdaniem śledczych, tankowiec przez 90 km ciągnął kotwicę po dnie morskim.

Publikacja: 11.08.2025 15:42

To tankowiec zniszczył kable na dnie Bałtyku. Jest akt oskarżenia wobec kapitana i oficerów

Foto: Adobe Stock

Iwona Trusewicz

W poniedziałek o decyzji poinformowała Prokuratura Krajowa Finlandii w specjalnym komunikacie. Fińskie władze napisały, że zarejestrowany na Wyspach Cooka tankowiec Eagle S w grudniu 2024 r. przerwał podmorski kabel energetyczny Estlink 2 łączący Finlandię i Estonię, a także cztery kable internetowe. „Właściciele kabli ponieśli łącznie co najmniej 60 mln euro strat bezpośrednich, związanych tylko z kosztami naprawy” – poinformowała prokuratura.

Oskarżeni, którym nie zezwolono na opuszczenie Finlandii, zaprzeczają popełnieniu przestępstw i uważają, że Finlandia również nie ma jurysdykcji w tej sprawie, ponieważ incydent miał miejsce poza fińskimi wodami terytorialnymi.

Poważne konsekwencje awarii Eagle S

Agencja Reuters przypomina, że region Morza Bałtyckiego jest w stanie podwyższonej gotowości na wypadek sabotażu po serii przerw w działaniu kabli energetycznych, gazociągów i systemów telekomunikacyjnych. Do patroli włączyły się jednostki NATO. 

Czytaj więcej

Wysoka gotowość na Bałtyku. Finowie ostrzegają i wypuszczają podejrzany tankowiec
Biznes
Wysoka gotowość na Bałtyku. Finowie ostrzegają i wypuszczają podejrzany tankowiec

Awaria Eagle S spowodowała poważne zagrożenie dla dostaw prądu i sektora telekomunikacyjnego w Finlandii. Tylko dzięki temu, że usługi były zabezpieczone za pomocą alternatywnych połączeń, udało się uniknąć blackoutu.

Reklama
Reklama

Prawnik firmy Caravella LLC FZ z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, właściciela Eagle S, stwierdził wcześniej, że Helsinki nie mają jurysdykcji do interwencji w tej sprawie. W poniedziałek ten sam prawnik nie odpowiedział na prośbę Reutersa o komentarz. 

Fińska prokuratura poinformowała, że lokalny sąd wyznaczy datę rozprawy i, w razie potrzeby, ustali, czy sprawa podlega jurysdykcji fińskiej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Finlandia kabel podmorski Estlink

W poniedziałek o decyzji poinformowała Prokuratura Krajowa Finlandii w specjalnym komunikacie. Fińskie władze napisały, że zarejestrowany na Wyspach Cooka tankowiec Eagle S w grudniu 2024 r. przerwał podmorski kabel energetyczny Estlink 2 łączący Finlandię i Estonię, a także cztery kable internetowe. „Właściciele kabli ponieśli łącznie co najmniej 60 mln euro strat bezpośrednich, związanych tylko z kosztami naprawy” – poinformowała prokuratura.

Oskarżeni, którym nie zezwolono na opuszczenie Finlandii, zaprzeczają popełnieniu przestępstw i uważają, że Finlandia również nie ma jurysdykcji w tej sprawie, ponieważ incydent miał miejsce poza fińskimi wodami terytorialnymi.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Sieci przesyłowe zatykają się. Operator chce odblokować kolejki
Sieci Przesyłowe
Sieci przesyłowe zatykają się. Operator chce odblokować kolejki
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Rozbudowa sieci nie nadąża za elektryfikacją w Holandii. To dotyczy też Polski
Sieci Przesyłowe
Rozbudowa sieci nie nadąża za elektryfikacją w Holandii. To dotyczy też Polski
Inwestycje w sieci nie odblokowały potencjału OZE
Sieci Przesyłowe
Inwestycje w sieci nie odblokowały potencjału OZE
Ostatnia aukcja rynku mocy. Ile będzie nas kosztować?
Sieci Przesyłowe
Ostatnia aukcja rynku mocy. Ile będzie nas kosztować?
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Wysyp projektów magazynów energii i bloków gazowych. PSE ujawnia plany spółek
Sieci Przesyłowe
Wysyp projektów magazynów energii i bloków gazowych. PSE ujawnia plany spółek
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie